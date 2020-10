Okozhat még idén nehéz pillanatokat a 370-es euró az MNB-nek

Fellélegezhetett kicsit a forint a Monetáris Tanács keddi kamatdöntése után, hiszen a jegybank az utóbbi hetekben hangoztatott óvatos üzeneteit ismételte meg. Az év utolsó két hónapjában viszont még okozhat meleg pillanatokat a forint az MNB-nek, elemzők szerint könnyen újra a 370-es történelmi csúcsot támadhatja majd az euró árfolyama.

Igazán még rá sem szálltak a forintra, mégis közel volt a mélypont

Az utóbbi hetekben ismét történelmi mélypontja közelébe került a forint az euróval szemben, 366 felett is járt a jegyzés, ahonnan már belátható közelségben volt a március végén látott 369,6-os csúcs. Ezután aztán kedden jött egy kis fellélegzés, de a jelek szerint ez sem tartós, szerdán újra felfelé indult az euró-forint.

A jegybank a korábban már hangoztatott üzenetekkel igyekezett nyugtatni a befektetőket: fokozottan figyelemmel kísérik az inflációs várakozások alakulását, és szükség esetén bármikor készek lépni. Emellett a közleményben kiemelték, hogy a kilátásokra a legnagyobb veszélyt jelenleg a nemzetközi hangulat romlása, illetve az esetlegesen ebből következő forintgyengülés jelenti. Mindez azért nyugtathatta meg kicsit a piacot, mert a váratlanul visszaeső szeptemberi infláció után néhányan lazább hangvételre számíthattak a jegybanktól, azt gondolhatták, hogy kisebb figyelmet kapnak majd az inflációs kockázatok a közleményben.

A forint jelenlegi piaci pozícionáltsága egyébként érdekesen alakul az MNB szokásos ábrakészlete szerint. Egyrészt október első felében inkább a magyar deviza melletti pozíciókat vettek fel a külföldi befektetők, ami 357-ig erősítette vissza a forintot, másrészt viszont a jelenlegi 2938 milliárd forintnál magasabb utoljára tavaly decemberben volt a forint elleni spekulatív állomány.

Vagyis a forint úgy tudott történelmi mélypont közelébe gyengülni, hogy még nincs is extrém magas szinten a külföldiek shortállománya.

Akkor most van árfolyamcélja a jegybanknak, vagy nincs?

Az utóbbi egy hónap üzenetei azért is érdekesek, mert egészen eddig az MNB minden alkalommal igyekezett leszögezni, hogy nincs árfolyamcélja, ehhez képest most a forint árfolyama fenyegeti az inflációs kilátásokat. Elemzők szerint ez annak köszönhető, hogy a nyáron veszélyesen közel került a jegybank inflációs célsávjának tetejéhez a pénzromlás, így még a szeptemberi visszaesés mellett is óvatosabb az MNB az árfolyamot illetően.

Vagyis a 365-370-es euróárfolyam már kritikus lehet az infláció szempontjából.

Lehetnek még meleg pillanatai az MNB-nek

A Monetáris Tanács keddi közleménye meglepően borús volt a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, a látszólag kedvező augusztusi adatok ellenére kiemelte, hogy a kilábalás a koronavírus-járvány második hullámának megjelenésével lelassult, így a valós idejű adatok alapján a gazdasági aktivitás továbbra is elmaradt a tavalyi szintjétől – írta elemzésében Marek Drimal, a Societé Generale (SocGen) szakembere.

Szerinte a forint gyengülését az eddigi lépések nem fékezik majd meg, így a jegybank a következő hetekben arra kényszerül, hogy tovább emelje az egyhetes betéti kamatot.

Némileg ennek ellentmondható, hogy Drimal szerint decemberben 10 bázisponttal 0,5%-ra vághatja az alapkamatot. Ez azonban csak szimbolikus lépés lehet, valódi jelentősége az irányadó egyhetes eszköznek van, annak kamata pedig még jó ideig az alapkamat felett maradhat.

Arra számítunk, hogy az MNB annyira támogató lesz, amennyire csak tud úgy, hogy megfékezze a forint gyengülését

- írta elemzésében Drimal.

A SocGen elemzője az év végére 375-ös euróárfolyamot vár, vagyis szerinte nem ússzuk meg újabb történelmi mélypont nélkül. Arra számít, hogy az MNB 368-370 körül lépi majd meg az egyhetes kamat további emelését, majd a 370 fölé emelkedő jegyzés további szigorítást hozhat. Vagyis a bank az alapkamat és az egyhetes ráta közti különbség emelkedésére számít.

A Morgan Stanley elemzői azt emelték ki, hogy a járvány második hulláma és az újabb lezárások miatt nőtt a kockázat a negyedik negyedéves gazdasági teljesítménnyel kapcsolatban, ennek ellenére a jegybank óvatosnak tűnt kedden. Ez az óvatosság maradhat fenn a következő hónapokban is, várhatóan nem nyúl majd az alapkamathoz a Monetáris Tanács, helyette a devizaswapon és az egyhetes betéten keresztül befolyásolhatja a monetáris kondíciókat.

A bank elemzői szerint esetleg decemberben lehet érdemi változás a jegybank politikájában, ha a forint tartósan erősödni tud, az inflációs adatok továbbra is alacsonyak lesznek, illetve akár az EKB is tovább lazít. Ebben az esetben csökkenhetnek az MNB aggályai a gyenge forinttal és az inflációs kilátásokkal kapcsolatban.

