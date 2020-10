A dollár is beleremeghet Trump és Biden öldöklő küzdelmébe

Napokon belül kiderülhet, ki lesz az Egyesült Államok elnöke a következő négy évben, Joe Biden és Donald Trump küzdelme pedig a devizapiacra is hatással lehet. Az elemzők többsége a dollár gyengülésére számít az elnökválasztástól függetlenül, viszont, ha szoros lesz a voksolás eredménye, az megkavarhatja a piacot.

Átrajzolhatja a nagy képet az elnökválasztás?

Az euró-dollár árfolyam idén 4,6%-kal emelkedett, vagyis elindult az a folyamat, amit az elemzők régóta vártak, hiszen az amerikai vezetés sem ellenkezik nagyon a dollár gyengülését látva. Sőt, Donald Trump elnök az utóbbi években a túl erős nemzeti deviza ellen szólalt fel. Kérdés, hogy a jelenlegi árfolyamban mennyire van beárazva az elnökválasztás eredménye. A felmérések szerint továbbra is úgy tűnik, hogy Joe Biden demokrata jelölt véget vethet Trump elnökségének, de az utóbbi napokban megint szűkült a különbség néhány fontos csatatér államban.

Négy éve láthattuk, hogy Trump választási győzelme komoly dollárerősödést váltott ki a piacon, akkor 1,12 közeléből 1,05-ig esett az euró-dollár jegyzés. Azonban nem tartott sokáig a hatás. Kérdés, hogy most számíthatunk-e hasonló akár átmeneti dollárgyengülésre.

A Commerzbank elemzői szerint, ha a most legvalószínűbbnek tekintett forgatókönyv jön be, és Biden legyőzi Trumpot, akkor nem várható hasonlóan intenzív hatás a piacon, mivel 2016-tal szemben ma a demokrata jelölt győzelme nem lenne meglepetés, a felmérések most ezt vetítik előre. Másrészt a négy éve látott pár hetes dollárerősödéstől eltekintve Trump elnökségét inkább az amerikai deviza gyengülése jellemezte.