Kéthavi csúcsra ugrott a forint - Meddig erősödhet még?

Az amerikai elnökválasztási eredmény beárazása és a koronavírus-vakcina által keltett nagyfokú kockázati étvágy az utóbbi másfél hétben jelentős forinterősödést váltott ki, így mind a dollárral, mind az euróval szemben kéthavi csúcsra ért a magyar fizetőeszköz. Megnéztük, hogy ha kitartana ez a lendület, akkor milyen árfolyamszinteken ütközhetne komolyabb technikai akadályokba az árfolyam.

A forint október végén 369-ig esett az euróval szemben az itthon egyre erősödő járvány gazdasági hatásaira készülve, illetve Európában is fokozottan borongós volt a hangulat a több nagy országban is elrendelt országos lezárások miatt. Az óvatosságot táplálta az amerikai elnökválasztások kimenetel körül bizonytalanság is. Aztán a választások körüli napokban hatalmas volatilitás mellett (hirtelen 3-4 egységnyi kilengések nyomán) erősödni kezdett a forint, mert a befektetők egyre nagyobb biztonsággal látták, hogy Joe Biden lesz az elnök, és így a költségvetési élénkítő csomag, illetve idővel majd a nagyobb infrastrukturális jellegű beruházási csomag is megvalósulhat. Erre az egyébként is jelentősen erősödő globális kockázati étvágyra erősített rá a Pfizer és a BioNTech hétfői sikeres vakcinakísérleti bejelentése, ami a forintot is hullámszerűen tovább erősítette.

Amint az alábbi ábrán látjuk: a 355 körüli árfolyammal bő kéthavi csúcsra ért a forint az euróval szemben és több fontos technikai szintet is elkezdett megközelíteni. Egyrészt az augusztustól októberig látott forintesés 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintjét, ami 353,5-nél van, másrészt a 200 napos mozgóátlagot, ami most 352,3-nál jár, harmadrészt az emelkedő trendvonalat, ami most 351-nél jár. Ezek mind önmagukban is erős támasz szinteknek számítanak, de amint látjuk, mindössze 2,5 egységnyi távolságban van a három szint közül a két szélső egymástól, így összességében ez a 351-353,5 közötti zóna nagyon erős támasznak számít, bárhol elakadhat ezen belül a forint erősödése (ha egyáltalán eljut ezekig a szintekig a mostani erősödési hullámban).

Címlapkép forrása: Shutterstock