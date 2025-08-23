Miközben 11 ország átcsoportosította a milliárdokat, Magyarország nem írt ki versenyképességi programot

Az Európai Bizottság nemrég közzétett jelentése először értékelte a tavaly elindított Európai Stratégiai Technológiai Platform (STEP) eddigi működését. A dokumentum szerint a kezdeményezés ígéretesen indult: sikerült átcsoportosítani uniós forrásokat a digitális, tiszta technológiák és biotechnológia területére, miközben a cél a kontinens technológiai szuverenitásának erősítése.
Ugyanakkor az értékelés arra is rámutat, hogy a különböző uniós alapok közötti eltérő szabályok és az összetett pályázati rendszer korlátozza az eszköz hatékonyságát.
A STEP-et 2024 márciusában hozták létre az uniós többéves költségvetés félidős felülvizsgálatának részeként. Nem új támogatási programról van szó, hanem egy koordinációs platformról, amely 11 meglévő uniós alap – köztük a Horizont Európa, az Innovációs Alap, a Digitális Európa Program, az Európai Védelmi Alap és az EU4Health – forrásait igyekszik egy irányba terelni.
A cél, hogy az uniós pénzek minél nagyobb része a versenyképesség szempontjából kritikus technológiák fejlesztését segítse, különösen három területen:
- a digitális és mélytechnológiai megoldásokban,
- a tiszta és erőforrás-hatékony technológiákban, valamint a biotechnológiában,
- emellett a készséghiány kezelése is a program része.
Az Európai Bizottság jelentése szerint 2025 márciusáig jelentős összegeket sikerült mozgósítani.
Az uniós szinten kezelt programokból 9,5 milliárd eurót irányítottak a STEP céljaira, ebből 5,1 milliárdot már konkrét projekteknek ítéltek oda.
A legtöbb forrás tiszta technológiákra jutott, de népszerű kezdeményezés volt az Európai Innovációs Tanács STEP „Scaleup” felhívása is, amely kizárólag tőkejuttatással segíti a sikeresen pályázó startupokat. A digitális készségek fejlesztésére 53 millió eurót fordítottak.
A tagállamok oldaláról eddig 11 ország 38 kohéziós politikai programját módosították a STEP céljainak megfelelően, összesen 6,3 milliárd eurót csoportosítva át, amelynek körülbelül 15 százaléka szintén készségfejlesztést szolgál.
Az uniós szintű pályázati kiírások közül eddig 60 felhívás és két közbeszerzés indult, és néhány tagállam – például Németország, Dánia és Olaszország – további 2 milliárd euró értékben nyitott saját felhívásokat. Ezekből 148 millió eurót már odaítéltek, de a tényleges kifizetések és a projektek megvalósítása csak a következő években várható, így a teljes hatás egyelőre nem mérhető. A helyreállítási alapból viszont még egyetlen ország sem irányított át forrásokat a STEP-re, amit a Bizottság főként az időzítéssel magyaráz: a platform a helyreállítási program félidején túl indult.
Magyarország viszont nincs azon 11 tagállam között, amely alkalmazott volna kifejezetten STEP-en belüli kiírást.
Az átláthatóság növelésére bevezették a STEP (Sovereignty) Seal minősítést, amelyet eddig 190 projekt kapott meg. Ez a cím azt tanúsítja, hogy az adott kezdeményezés magas minőséget képvisel és illeszkedik a STEP céljaihoz, akkor is, ha nem jutott uniós finanszírozáshoz. Az első minősítések 2024 októberében születtek, ezért a tényleges pénzügyi hasznosulás még várat magára. A Bizottság egy online portált is létrehozott, amely 70-nél is több aktuális pályázati lehetőséget listáz, és adatbázist kínál a STEP Seal projektekről. A tervek szerint mesterséges intelligenciával működő szimulátor és chatbot is segíti majd a pályázókat a megfelelő források megtalálásában.
Jó-jó, csak éppen nem igazán működik
A jelentés ugyanakkor kiemeli a nehézségeket. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy a STEP-hez kapcsolódó alapok eredetileg eltérő szabályok szerint működnek, más jogosultsági feltételekkel, társfinanszírozási rátákkal és pályázati menetrendekkel. Emiatt nehéz összehangolni őket, és a projektek gyakran nem tudják több forrásból kombináltan finanszírozni a fejlesztéseiket. Gondot jelent az állami támogatási szabályok eltérő kezelése is: bizonyos STEP-projektek csak korlátozott kedvezményeket kapnak, ami visszatartja a nemzeti hatóságokat a társfinanszírozástól.
Emellett a STEP Seal minősítést eddig főként a fejlettebb régiókban működő projektek szerezték meg, ami a kohéziós célokat gyengíti.
Az Európai Bizottság a koordináció javítására nemzeti kapcsolattartói hálózatot hozott létre, amelyhez szinte minden tagállam csatlakozott, valamint egy belső, 14 főigazgatóságot összekapcsoló munkacsoportot is működtet. Több tájékoztató anyagot adtak ki, és kilenc országban helyszíni technikai missziókat tartottak a végrehajtás elősegítésére.
Mindezek ellenére a jelentés szerint továbbra sincs egységes belépési pont minden uniós forrásra, különösen a tagállami hatóságok által kezelt alapok esetében – vagyis minden országban máshogy működik, ami nehezíti a végrehajtást.
Brüsszel szerint a STEP már most kézzelfogható európai hozzáadott értéket teremt, mert koncentrálja a figyelmet és az erőforrásokat a jövő szempontjából létfontosságú technológiákra. Ez illeszkedik más új kezdeményezésekhez, például a 2025-ben előterjesztett Clean Industrial Dealhez vagy a Competitiveness Compasshoz, amelyek szintén a stratégiai beruházások felgyorsítását célozzák.
A program hatóköre ráadásul bővülhet is:
az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy a védelem is kerüljön be a támogatott területek közé, illetve hogy a kohéziós politikán belül új ösztönzők erősítsék a részvételt.
De ezekről a jogszabályokról jelenleg is tárgyalnak az uniós intézmények, ami rengeteg időt vehet igénybe. Főleg, hogy – amint a jelentés is hangsúlyozza –, hogy a STEP ideiglenes eszköz, a jelenlegi költségvetési ciklus végéig, vagyis 2027-ig működik. Az új uniós költségvetés terve ugyan tartalmaz egy külön versenyképességi alapot a 2028-2034 közötti időszakra, de ebben nincs részletezve még egy a mostanihoz hasonló támogatási program.
Ezért a bizottsági dokumentum szerint is a következő évek kulcsfontosságúak lesznek: a tagállamoknak további programmódosításokat kell végrehajtaniuk, új pályázatok nyílhatnak, és a most minősítést nyert projektek fokozatosan juthatnak forráshoz. Az uniós végrehajtó testület szerint a tanulságok már most felhasználhatók a következő többéves költségvetés tervezésénél.
A jövőben egyszerűbb szabályokra, integráltabb alapokra és valóban egységes belépési pontra lehet szükség ahhoz, hogy az uniós pénzek gyorsabban és hatékonyabban támogassák a versenyképességhez és gazdasági biztonsághoz nélkülözhetetlen technológiákat.
Az eddigi értékelés tehát vegyes képet mutat: a STEP rövid idő alatt nagy összegeket mozgósított és megerősítette a stratégiai technológiák támogatását, de a bonyolult intézményi keretek miatt egyelőre nem tudja teljes mértékben kihasználni a lehetőségeit. A következő két év döntő lesz abban, hogy az unió valóban képes lesz-e ezzel az eszközzel megalapozni saját technológiai szuverenitását, és hogy a tanulságokat be tudja-e építeni a jövőbeli pénzügyi rendszerébe.
