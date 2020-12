Levegőhöz jutott a forint, de jöhetnek még nehéz pillanatok

Az utóbbi időszak inkább a forint erősödéséről szólt, ez pedig a magyar deviza friss piaci pozicionáltságán is meglátszik, hiszen a spekulatív külföldi befektetők zárták korábbi short pozícióikat. Abban ugyanakkor erősen megoszlik az elemzők véleménye, meddig tarthat a kegyelmi állapot, a többség arra számít, hogy jön még újabb gyengülő hullám a következő hónapokban-években. Így pedig az idén tavasszal látott 370-es történelmi mélypont sincs kőbe vésve, 2021-ben vagy 2022-ben könnyen láthatunk ennél magasabb euróárfolyamot.

Levegőhöz jutott a forint

Érezhetően enyhült a külföldi spekulatív befektetők szorítása a forint körül, nagyrészt ennek köszönhető, hogy az október végén még a 370-es történelmi csúcsról 355 környékére erősödött vissza a magyar deviza. Pedig az elmúlt hetekben az uniós költségvetési alku körüli bizonytalanság is extra kockázatot hordozott, azonban úgy tűnik, hogy a piac sosem számolt igazán azzal, hogy nem lesz megegyezés.

Az MNB keddi kamatdöntése után megjelent friss ábrakészlet grafikonja is ezt támasztja alá: november vége óta egyszer sem vettek fel jelentős nettó short pozíciót a külföldi befektetők a forinttal szemben, ennek ellenkezőjére viszont volt példa. Vagyis

nem ijedtek meg a befektetők a magyar és a lengyel kormány vétófenyegetésétől, vagy legalábbis nem értékelték azt kockázatként a forint szempontjából.

Ezzel az utóbbi egy hónapban a forint elleni nettó külföldi short pozíciók állománya 2753 milliárd forintra csökkent, ami 110 milliárddal alacsonyabb a novemberi adatnál. Ennél alacsonyabb utoljára augusztusban volt a nemzetközi befektetők forint elleni spekulatív pozíciója.

Jöhetnek még rázós pillanatok a forint számára

A legfontosabb kérdés most az, hogy tartós fordulatról vagy átmeneti megnyugvásról beszélhetünk-e a forint piacán. Elvileg jogosan gondolhatnánk azt, hogy a járványról érkező egyre kedvezőbb hírek, a fokozatos oltások és a gazdaság kilábalása mellett van esély a 370-es történelmi mélypont elfelejtésére, az elemzők többsége szerint azonban nem ilyen egyszerű a kép. A többség azt gondolja, hogy a hangulat továbbra is törékeny, lehetnek még nehéz pillanatai a magyar devizának.

Az egyértelműen látszott most kedden is, hogy a befektetők minden apró hírre ugranak: amikor megjelent a hír, hogy a kamatdöntés után sajtótájékoztatót tart az MNB Matolcsy György elnök vezetésével, rögtön mérsékelt forintgyengülés jött, mivel valamilyen bejelentésre számított a piac. Végül inkább óvatos hangnemet ütött meg a jegybank, de láthatóan minden apró hírre, nyilatkozatra kiemelten figyelnek most a befektetők.

A mostani kamatdöntés előtt az elemzők többsége arra számított, hogy rövidesen, jó eséllyel 2021 elején újra az alapkamat szintjére csökkentheti az irányadó egyhetes betéti rátát az MNB. Az OTP Bank elemzői szerint erre továbbra is megvan az esély, de a közlemény óvatos hangneme alapján kicsi a valószínűsége. Szerintük a jegybank közleménye elsősorban azt üzente, hogy szeretnék elkerülni a forint esetleges újabb nyomás alá kerülését, ha romlik a nemzetközi hangulat.

Nem optimisták a forint rövidtávú kilátásait illetően a Societé Generale szakemberei, akik a keddi döntés után azt hangsúlyozták, hogy még rázós hónapok elé nézhet a mai deviza. A járvány ugyanis még messze nem ért véget, a korlátozások még fennmaradhatnak jó ideig, vagyis nehéz tél elé nézünk.

A francia bank elemzői szerint a bőséges forintlikviditás, illetve a közelgő év vége inkább a forint ellen szólnak, illetve a jelenlegi pozitív nemzetközi piaci hangulat is bármikor fordulhat a Brexit vagy más geopolitikai okok miatt. Az MNB politikája pedig első ránézésre ellentmondásos lehet:

ha a forint ismét megközelíti a 370-es lélektani szintet, akkor 1% környékére emelhetik az egyhetes betéti kamatot, viszont ezzel párhuzamosan 10 bázisponttal 0,5%-ra vághatják az alapkamatot.

A második negyedévtől pedig a gazdaság kilábalásával a forinton is enyhülhet a nyomás, így akkor az irányadó kamat is 0,5%-ra eshet. Ennek ellenére a forint erősödése szerintük nem torpan majd meg, 2021 végén nagyjából a mostani szinten, 355 körül lehet az euró jegyzése.

A Morgan Stanley elemzői a keddi kamatdöntés után azt emelték ki, hogy a jegybank óvatos inflációs előrejelzése arra utal, hogy az egyhetes kamat csökkentése a várt első negyedév helyett későbbre tolódhat.

Vannak olyan elemzők is, akik inkább hosszútávon látnak kockázatokat a forint szempontjából, nevezetesen azt, hogy az infláció élénkülésével az MNB majd vonakodik kamatot emelni, illetve továbbra is feszült lehet a viszony az EU és a magyar kormány között. Nemrég a Commerzbank erre alapozva 2022 végére 380-as forintárfolyamot prognosztizált.

