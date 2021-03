Belezuhan a forint a szakadékba? Lehet, hogy még ma kiderül!

Már tavaly is a szakadék szélén táncolt a forint, de idén jelentős lépést tehet előre, idézhetjük a régi viccet, ha a helyzet nem lenne teljesen komoly. Amennyiben van is szándék a hazai monetáris politika részéről a jelenlegi árfolyamszint megvédésére, akkor is komoly lépésekre lenne már ma is szükség, hogy a forint megússza a nagymértékű esést, legalábbis a technikai elemzés szinte minden jele erre mutat. A forint erejében érdekeltek úgy járhatnak, mint egy gyanútlan és felkészületlen turista, aki betér egy lehúzós, magyaros étterembe (ahelyett hogy meglátogatna egy valóban jó helyet).

Miért van veszélyben a forint árfolyama? Relatív erő a régiós devizákkal szemben

Hosszú távú trend

Egy alakzat, ami sötét felleget hoz

Rövid távú negatív jelek

Vihar előtti csend

A mai jegybanki kamatdöntő ülése, vagy a csütörtöki betéti tender is kulcsfontosságú lehet a forint szempontjából, amelynek árfolyama egy olyan alakzatba rendeződött, ami egyértelműen az eladók túlsúlyára és egy hamarosan közelgő nagymértékű elmozdulásra utal. A történelmi mélypont vészesen közel van, de korántsem ez a legnagyobb probléma. Ha csak a keresleti és kínálati oldalának viselkedését vizsgáljuk a technikai elemzés segítségével, akkor számos nagyon komoly problémát látunk, amely a szakadékba lökheti a hazai fizetőeszköz árfolyamát.

Az első ilyen a gyenge relatív erő. A devizák között ez gyakran sokkal kevésbé elemezhető, mint a részvények esetén, de a térségbeli, hasonló országok erre egy viszonylag jó lehetőséget kínálnak. Itt elsősorban a klasszikus visegrádi országokat érdemes egy kalap alá vonni, még akkor is, ha számos egyéb térségbeli gazdaság is fel tudott zárkózni hozzánk, vagy akár meg is tudott előzni. A lényeg mindig az, hogy a befektetők kit számítanak egy csoportba, nem az, hogy erről mi mit gondolunk, akár igazunk van a gazdaságok erejét tekintve, akár nem. Szlovákiában már évek óta bevezették az eurót, és nem is jött el az apokalipszis egyetlen lovasa sem. Lengyelország, vagy Csehország devizája azonban jó példa lehet az összehasonlításhoz. Az elmúlt három évben a lengyel zloty 9%-ot gyengült az euróhoz képest, amíg a cseh korona kevesebb mint 3%-ot veszített az értékéből az eurozóna devizájához mérve. Az elmúlt egy évben a zloty alig 2%-ot esett, a korona pedig még erősödni is tudott az euróval szemben. Ezzel szemben a forint három év alatt 17%-ot, egy év alatt pedig 4%-ot veszített az értékéből. A magyar devizát ezzel jellemzően csak EU-n kívüli feltörekvő piacok hagyták le. A piaci folyamatok - a gazdaságpolitika pallosa alatt - egyértelműen azt mutatják, hogy az eladói nyomás sokkal erősebb a forintnál, mint a többi visegrádi ország esetén. A kapros knédli lehet hogy finom maradt a piaci szereplők számára, de a paprika kicsit odaégett, és a pörkölt (nekik: goulash) kesernyésre sikeredett.

A fenti számok már sejtetik amit a chart visszaigazol: a trend egyértelműen a forint gyengülésének az irányába hat. Hosszú oldalazás után 2018-ben elkezdte kóstolgatni a sáv tetejét az árfolyam, majd a trend 2019 elején indult el igazán, nagymértékben hozzájárulva az export sikereinkhez az azóta is tartó folyamat alatt. A trendvonal könnyedén felrajzolható, és nem igazán sérült meg a az utóbbi bő két évben. Folyamatosan magasabb mélypontok követik egymást az euró számára, a forint ellenében. Magasabb csúcspontok ugyan nincsenek, de alacsonyabbak sem, ami jelzi, hogy a trend korántsem ért véget, és egyben elővezet egy újabb negatív jelet a forintra nézve, amit a következő bekezdésben fejtek ki. Úgy látszik valaki betette a barrique-olt villányi cabernet sauvignon-t a konyhai hűtőbe, és az íz fokozatosan eltűnt belőle.

A grafikonon egy már-már tankönyvi szépségű emelkedő háromszöget is látunk. Ez az esetek túlnyomó többségében a mostanihoz hasonló (itt: euró oldaláról vett) növekvő trendben jelenik meg, és rendszerint ennek folytatódását, vagyis a felfelé kitörést jelzi előre. Ennek oka az, hogy bár van egy lélektani szint, amit a vevők egyelőre nem akarnak áttörni, az eladók pedig még ragaszkodnak hozzá, de eközben az egyre magasabban lévő lokális mélypontok jelzik, hogy a vételi oldal egyre magasabbra hajlandó menni, hogy pozícióját megnyissa, vagy növelje. Ez a formáció pár nap híján majdnem egy éve épül, így nem lenne meglepő, ha még jónéhány hétig képes lenne a forint a monstre 369-es ellenállás alatt maradni. Vannak azonban arra utaló jelek az alakzattól függetlenül, hogy mindez nagyon hamar be is következhet. Úgy tűnik megjött egy kínai turistacsoport és a 2003-as, ötputtonyos Tokaji Aszút a hortobágyi palacsintához kívánják elfogyasztani, hiába is próbálja a sommelier és a főpincér egymást támogatva kétségbeesetten elmagyarázni, hogy az nem gundel palacsinta. Ők hajthatatlanok és hamarosan szörnyű felismerés vár rájuk.

A rövid távú támaszok és a napi bontású gyertyákon látható viselkedés sem ígér sok jót. A 365-ös szint korábban még ellenállás volt, amiről a tavalyi év legvégén még visszapattant a forint, de mostanra nemcsak átvitte azt, hanem pár napja támaszt csinált belőle, igaz, egyelőre még csak egyszer állította meg ez a szint a hazai fizetőeszköz korrekcióját. Az utóbbi hetekben az árfolyam nemcsak a közeli támaszról pattant vissza, de gyakran hagyott maga mögött nagyobb alsó árnyékot, azaz a minimum és a záró vagy nyitó árfolyam között relatíve nagy volt az eltérés. Ez azt jelenti, hogy a vevők napon belül is hajlamosabbak voltak gyorsan megvenni az első kicsit is komolyabb eséseket, visszatolva a korábbi szintekre, vagy akár afölé is az árfolyamot. Lehet, hogy egy-egy német vendég a Balatonon elhiszi, hogy a strandbüfében kapható szétsült Hekket aznap reggel fogták a napkelte idején szorgos helyi halászok a tóból, de nemsokára megtudja, hogy valójában hetekig a fagyasztóban degradálódó, több ezer kilométerről származó tengeri csuka maradványait falta be széttrancsírozva.

Azt, hogy hamarosan egy komolyabb mozgás is elindulhat a piacon a volatilitás beszűkülése is jelzi. A heti volatilitás 2020 első hónapjai óta nem voltak olyan alacsony, mint most. A napi volatilitás is csak két alkalommal volt annyira lent, mint az utóbbi időszakban. Ennek ciklikus jellege azt valószínűsíti, hogy legkésőbb április végéig megtörténik egy komolyabb elmozdulás, mert azok a piaci szereplők, akik pozícióban vannak, vagy kénytelenek belépni (például intézményi befektetők, külkereskedelemnek nagymértékben kitett nagyvállalatok), nem tudnak örökké várni. A jóllakott vendég elterülve, a bor utolsó poharát kortyolgatva hallgatja a cimbalom és a hegedű hangját. Mégis, már érzi, hogy az étterem hamarosan zár, így megkapja a Váci utcára szabott számlát, és mivel elég készpénz nincs nála, a POS terminál pedig valahogy most elromlott, egy határozottabb fellépésű biztonsági őr szívesen elkíséri majd őt a legközelebbi bankautomatáig.

A jegybank és a fiskális vezetés határozott lépésekkel még megmentheti a forintot az újabb és nagymértékű eséstől, ha van erre megalapozott szándék egyáltalán. Ám ehhez gyors, határozott és ami még fontosabb a piaci szereplőket meggyőző lépéseket kell tennie, hogy elhitesse: van visszaút. Akár már ma kiderülhet, hogy ennek van-e realitása.

Kapcsolódó cikkünk: Ide-oda lökdöshetik a jegybankok a forintot, eljön-e a héten az új mélypont?

Címlapkép forrása: Getty Images