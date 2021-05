Ledobta a bombát az MNB a piacra, de mire lehet ez elég?

Hétfőn derült égből villámcsapásként érte a piacot a hír, hogy Virág Barnabás, az MNB alelnöke közelgő kamatemelésről beszélt. A nyilatkozatra azonnal erősödni kezdett a forint az euróval szemben, azonban két nap után megakadni látszik ez az erősödés. De miért okozott ekkora meglepetést a jegybank mindenkinek? Meddig erősödhet még a forint?

Hirtelen ledobta a bombát az MNB

Mindenkit meglepett hétfő reggel, hogy Virág Barnabás, az MNB alelnöke a Reutersnek arról beszélt, hogy akár az alapkamat emelésére is fel kell készülnie a jegybanknak, sőt már a júniusi ülésen mérlegelhetik ennek lehetőségét. Ez éles fordulatot jelent az eddigi állásponthoz képest, hiszen az MNB ugyan az utóbbi hónapokban már hangsúlyozta azt, hogy kiemelten figyelik az inflációs kockázatokat, azonban ennyire erős üzenetre senki nem számított.

Azért is volt meglepő a nyilatkozat, mert a forint az utóbbi hetekben érezhetően erősödött az euróval szemben, ami az inflációs kilátásokat (más tényezők változatlansága mellett) javíthatta. Az elemzők arra számítottak, hogy a jegybank inkább csak a forint gyengülésére reagálna az egyhetes irányadó betét emelésével, például ha az euróval szemben ismét történelmi mélypontja közelébe kerül a magyar deviza 370-nél. Ehhez képest tényleg a meglepetés erejével hatott Virág Barnabás nyilatkozata, és ez a meglepetés a piacon is megmutatkozott, hiszen rögtön 350-ig esett az euró-forint jegyzés.

De akkor miért lépett most az MNB? Nehéz belelátni a döntéshozók fejébe, azonban elsősorban a múlt héten megjelent inflációs adat, illetve a globális inflációs környezet változása terelhette a szigorú verbális intervenció felé a jegybankot. Áprilisban több mint nyolcéves csúcsra, 5,1%-ra emelkedett a drágulás üteme, ami meghaladta kissé az előzetes várakozásokat. A Monetáris Tanács is számított arra, hogy tavasszal részben a bázishatások miatt megugrik majd az infláció, azonban eddig azt hangsúlyozták, hogy ez csak átmeneti lesz.

Elképzelhető, hogy már az áprilisi adatban láttak tartós folyamatokat, ezért érezték úgy, hogy erősödnek az inflációs kockázatok.

A magas infláció miatt pedig a magyar reálkamat az egyik legalacsonyabb lett a teljes feltörekvő piacon. Ráadásul a Commerzbank ábrája szerint félő volt, hogy ez tartósan így is marad, a német bank elemzői 2022 végére is hasonló fundamentumokat várnak.

A Commerzbank grafikonján jól látszik, hogy még középtávon, 2022 végén is a magyar lehet az egyik legalacsonyabb reálkamat a feltörekvő piacon.

Az áprilisi inflációs adat mellett a monetáris politikai fordulat másik oka a továbbra is laza fiskális politika lehet. A kormány az idei 7,5% után 2022-ben is 5,9%-os GDP-arányos deficittel számol, amivel kapcsolatban a Költségvetési Tanács már korábban jelezte, hogy a gazdaság túlfűtöttsége fenyeget. Márpedig a Tanács tagja Matolcsy György jegybankelnök is. Így elképzelhető, hogy

a benyújtott 2022-es költségvetés késztette arra az MNB-t, hogy a továbbra is élénkítő költségvetés mellett a monetáris politikán keresztül fékezzen.

Akkor itt a teljes fordulat a jegybanktól?

Virág Barnabás szavait persze még nem lehet közvetlenül szigorításként értelmezni, de a piaci kamatok emelkedésén és különösen az árfolyam erősödésén keresztül hozzájárultak a feszesebb monetáris kondíciók kialakulásához - legalábbis rövid távon mindenképp. Persze már önmagában az árulkodó, hogy a jegybank vezetése egyáltalán bedobta a kamatemelés gondolatát a köztudatba. A Monetáris Tanács jövő kedden ülésezik legközelebb, és bár a jegybank-alelnök szavaiból júniusi változtatásokra készülhetünk, a befektetők már ekkor

árgus szemekkel figyelhetik a közleményt, hogy az megerősíti-e Virág Barnabás szavait.

Alig kezdődött el a hét, de az MNB máris szállította a legfontosabb sztorit a 2011 vége óta nem látott alapkamat-emelés előrevetítésével – emelte ki Virovácz Péter, az ING Bank elemzője, aki szerint a jegybank

ledobta a bombát az alelnöki nyilatkozattal.

Virovácz Péter arra számít, hogy az év végéig négy lépésben összesen 60 bázisponttal emeli majd az egyhetes kamatot a Monetáris Tanács. Az első ilyen lépés jöhet június végén, a maradék három viszont az érkező adatoktól függhet az év második felében. Közben az alapkamat 75 bázisponttal emelkedhet az év végéig, vagyis a most megfigyelhető 15 bázispontos különbség az elemző szerint eltűnik, amit (ha megvalósul) a monetáris politikai eszköztár normalizálódásként lehet értelmezni. Menet közben azért szerinte az MNB folyamatosan igyekszik majd hangsúlyozni, hogy a további kamatemelés nincs kőbe vésve.

A Commerzbank elemzője szerint azért volt meglepő az alelnök nyilatkozata, mert eddig a piacon az volt az általános vélekedés, hogy az MNB nem fog sietni a kamatemeléssel akkor sem, ha az infláció átmenetileg a cél fölé emelkedik. Az elmúlt hónapok lépései ezt támasztották alá, inkább azzal kapcsolatban voltak félelmek az elemzők körében, hogy túl sokáig vár majd a jegybank.

Persze az alelnök szavaiból még könnyen visszatáncolhatna az MNB. Ugyanakkor a mostani meglepetés után furcsa lenne, ha a jegybank semmit sem lépne a első félévben, sőt, az is, ha a hivatalos közlemény hangvétele májusban nem lenne lényegesen erősebb.

A szakértők többsége most arra számít, hogy a kamatemelés mellett fokozatosan kivezeti majd veszélyhelyzeti eszközeit a jegybank, erről beszélt Virág Barnabás is. Első lépésben a devizaswapok és a repoügyletek szűnhetnek meg, a cél elsősorban az állampapír-vásárlások fenntartása, és ezzel a hosszabb lejáratú hozamok alacsonyan tartása.

Az MNB lépése - különösen annak piaci hatása fényében - valóban proaktívnak és preventívnek látszik, hiszen a várakozásokat megelőzve reagált az inflációs környezet változására. Az irány azonban majd júniusban, az inflációs előrejelzés megjelenésekor hozott kamatdöntéssel látszik majd igazán. Formálisan három dolog képzelhető el:

A jegybank kitáncol a kamatemelési ígéretéből. Ez a piacon (ha addig nem változnak érdemben a gazdasági kilátások) biztosan nagy kiábrándulást okozna. Az alapkamatot a valódi irányadó kamat, a jegybanki egyhetes betét szintjére emelnék, növelve ezzel az eszköztár transzparenciáját. Végső soron Virág Barnabás megszólalásában erre történt óvatos ígéret, és ez a köztes megoldás hozhatná a legtöbb bizonytalanságot, amit kommunikációval oldani lehet szükséges. Az alapkamat ugyanis szinte semmilyen hatással nincs a gazdaság általános kamatszintjére , vagyis a lépés inkább szimbolikus, rosszindulatúbb értelmezésben "megúszós", halogatós döntésnek hathat. Az igazán erős üzenet az jelentené, ha a jegybank már az első félévben az egyhetes betéti kamathoz is hozzányúlna.

Izgalmas hetek elé nézünk június 22-ig.

Merre indulhat ezek után a forint?

A következő hónapokban az lehet a legfontosabb, hogy a mostani erős nyilatkozat mennyire jelenik majd meg a konkrét lépésekben. Érdekes kérdés lehet, hogy Virág Barnabás szigorítási ciklusra vonatkozó véleménye mennyire kerül majd többségbe a Monetáris Tanácson belül – véli Tatha Ghose, a Commerzbank szakembere. Azt persze nehéz elképzelni, hogy egy ilyen nyilatkozat előtt ne lett volna egyeztetés a Tanácson belül, így inkább csak jelképes lehet, hogy lesz-e olyan tag, aki nem az emelésre szavaz esetleg, ha megtörténik a szigorítás.

A német bank szakembere szerint az alelnök nyilatkozata ellenére csak jelképes kamatemelés jöhet a következő időszakban, 2022 végére 0,9% lehet az alapkamat és az egyhetes betéti ráta is. Éppen ezért

Ghose fenntartja korábbi véleményét, mely szerint a forint 380-ig gyengül majd az euróval szemben, ennyi ugyanis nem lesz elég ahhoz, hogy a negatív reálkamat megforduljon, mivel a maginfláció várhatóan még erősebben emelkedik majd.

Vagyis a fő kérdés, hogy az MNB tud-e még meglepetést okozni a most felfokozott piaci várakozásokhoz képest, ilyen meglepetés lenne, ha már júniusban emelnék az alapkamatot. Ha a mostani nyilatkozat valódi fordulatot jelent és tényleg proaktívabb üzemmódra vált a jegybank, akkor a magyar deviza kilátásai is javulhatnak.

Virovácz Péter szerint sem lesz tartós a forint erősödése, az ING szakembere úgy véli, hogy a jelenlegi negyedévben tesztelheti és akár át is törheti a 350-es lélektani határt a magyar deviza, majd az év végéig ismét 355-360 felé mozdulhat az euró jegyzése. Ennek oka, hogy a jegybanki szigorítást a mostani megszólalással beárazhatták a befektetők. Szerinte egy év múlva 362 lehet az euró-forint árfolyam.

Ugyanakkor egy jelentős, hazai specifikus forintgyengülés veszélye elmúlni látszik, ami jó hír a magyar devizának

- véli az elemző.

A következő hónapokban az ING szakembere szerint a jegybank fél szemmel a forintárfolyamra is figyelhet, hiszen a túlzott erősödés sem a célja. Éppen ezért az esetleges devizapiaci reakciókhoz is igazíthatják a további döntéseket, akár szünetet is tarthatnak a kamatemelési ciklusban.

Címlapkép: Getty Images