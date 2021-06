Meddig tarthat ki a forint diadalmenete a közelgő kamatemelés után?

Ahogy közeledik a Monetáris Tanács június 22-i ülése, úgy tudunk meg egyre több részletet a kamatemelésről. A héten például egyrészt megjelent egy friss inflációs adat, másrészt Virág Barnabás friss információkat is elárult arról, hogy nézhet majd ki a júniusi monetáris szigorítás. A forint már érezhetően erősödött az utóbbi hetekben mióta a befektetők elkezdték beárazni a kamatemelést, az elemzők szerint ez akár ki is tarthat a következő hónapokban, tartósan 350 körüli euróárfolyam sem elképzelhetetlen.

Közeleg a kamatemelés, mit tudunk róla eddig?

Először május közepén jelezte Virág Barnabás, az MNB alelnöke, hogy akár már júniusban kamatemelés jöhet a Monetáris Tanácstól. Akkor ez még meglepetésként érte a piacot, majd május végén már közleményében is megerősítette a jegybank, hogy szigorításra készül, csak annak mértéke kérdéses.

A lépést elsősorban az erősödő inflációs kockázatokkal indokolta az MNB, már áprilisban több mint nyolcéves csúcsra, 5,1%-ra emelkedett a pénzromlás üteme, majd májusra is azzal megegyező adatot közölt a KSH a héten.

Kedden a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján még világosabban fogalmazott Virág Barnabás: gyakorlatilag tényként kezelte, hogy júniusban kamatot emel a jegybank, illetve leszögezte, hogy ezzel kamatemelési ciklus kezdődik. Emellett kijelentette, hogy a szigorítás effektív lesz, vagyis nem csak az alapkamat, hanem az irányadó egyhetes betéti kamat is emelkedni fog. Jelenleg az alapkamat 0,6%, de tavaly szeptember óta ennél 15 bázisponttal magasabb az irányadó ráta, vagyis elvileg elképzelhető lett volna olyan lépés, amivel a kettőt egy szintre hozzák, azonban az nem jelentett volna effektív kamatemelést. Ezt cáfolta most az MNB alelnöke azzal, hogy egyértelműen effektív lépésről beszélt.

A forint piacán már beárazták a közelgő szigorítást

Az utóbbi egy hónapban jelentősen felülteljesítő volt a forint a régióban a kamatemelés hírére, a korábbi 360 körüli szintről 345 környékére erősödött a magyar deviza az euróval szemben. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy ezzel a fontosabb régiós versenytársakat is lekörözte.

Látszik, hogy miközben a forint egy hónap alatt több mint 3%-kal erősödött, azzal sem a lengyel zloty, sem a cseh korona nem tudta felvenni a versenyt. Pedig a régióban mindenhol emelkedtek a kamatemelési várakozások, azonban

úgy tűnik, hogy a piac tényleg elhitte, hogy az MNB mindenki előtt jár majd.

Éppen ezért lehet kérdés, hogyan hat majd a kamatemelés a forintra, hiszen a piacon sokszor bizonyított már a „buy the rumour, sell the news” szabály, mely alapján a konkrét lépés már nem váltana ki jelentős árfolyamhatást, sőt akár forintgyengülést is hozhatna. Ez persze elsősorban rövidtávú hatás, a kérdés az lesz, hogy tud-e még meglepetést okozni az eddig tudottakhoz képest a Monetáris Tanács.

Fontosabb lehet azonban a közép- és hosszútávú árfolyamhatás, ezzel kapcsolatban egyre optimistábbak lesznek az elemzők a forintot illetően. Az Erste Bank most megjelent friss előrejelzése szerint például a következő egy évben fennmaradhat a jelenlegi árfolyam, 350 körül mozoghat a forint az euróval szemben. A bank szakemberei szerint az év végére több lépésben 1,2%-ra emelheti az alapkamatot az MNB. A jelenlegi állampapír-vásárlási program (QE) viszont még jó ideig fennmaradhat, az Erste szerint azt majd csak az EKB hasonló lépésével párhuzamosan kezdheti visszafogni a magyar jegybank.

A bank elemzői szerint az MNB a következő időszakban tolerálhatja az erősebb forintot magasabb rövid kamatokkal. A közelgő kamatemelés mellett pedig az ország külső pozíciója és javuló gazdasági kilátásai is támogatják a deviza erősödését. Persze a hírek és a nemzetközi hangulat függvényében továbbra is lehetnek volatilis időszakok a forint piacán, de nagy kilengések esélye a gyenge irányba jelentősen csökkent – teszik hozzá.

Az ING Bank szakembere szerint már nincs jelentős tér a forint további erősödésére, ő az év végére 355 körüli, vagy akár kicsivel feletti euróárfolyamra számít.

Régóta kifejezetten pesszimista a forint kilátásaival kapcsolatban Tatha Ghose, a Commerzbank elemzője, most azonban már ő is úgy gondolja, hogy az év végéig nagyjából a jelenlegi szinten maradhat a jegyzés, szerinte 355 forintot kell majd adni egy euróért decemberben. Jövőre viszont újra a magyar deviza gyengülésére számít, mivel szerinte az erőteljes gazdasági visszapattanás után ismét megjelenik majd az infláció, az MNB jelképes szigorítása pedig kevés lesz ahhoz, hogy a 4-5%-os áremelkedési ütemet ellensúlyozza. Így most 2022 végére 375-ös euróárfolyamot valószínűsít.

A Morgan Stanley elemzői alapesetben arra számítanak, hogy a Monetáris Tanács júniusban és júliusban is 15 bázisponttal emeli majd a kamatot, azonban friss elemzésükben kiemelik, hogy Virág Barnabás keddi szavai után a kockázatok inkább abba az irányba mutatnak, hogy nagyobb lesz a szigorítás ennél. Az OTP Bank friss előrejelzése szerint júniusban és szeptemberben egyaránt 25 bázispontos szigorítás jöhet, majd decemberben és jövő márciusban 15 bázispontra lassul a szigorítás üteme. Szerintük 2022 végére 2% lehet az alapkamat.

Címlapkép: Getty Images