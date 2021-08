Meglódult a forint, kéthavi csúcsra ért a dollárral szemben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Fed elnöke által pénteken keltett erős kockázati étvágy áthúzódott a hétfői kereskedésre is, és ez támogatta a forintot is abban, hogy újra lendületet vegyen és a délutáni kereskedésben 348 körülig erősödjön az euróval szemben. Ez azt jelenti, hogy újra közel került a forint a múlt héten elért tízhetes csúcsához, a dollárral szemben pedig ma kéthavi csúcsra is ért.