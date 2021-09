A világ legerősebb devizája lett a forint az MNB lépései után

Az egész világ legjobb teljesítményét produkálta augusztusban a forint, elsősorban az MNB kamatemeléseinek köszönhetően fordult élesen a hangulat a magyar deviza piacán. Ráadásul ritkán látunk tőle ilyet, az elmúlt tíz évben csak ötször volt jobb hónapja a forintnak. De meddig tarthat ki ez a tendencia? 350 alatt van még tér az erősödésre?

Az egész világot állva hagyta a forint

Érezhetően erősödött a forint augusztusban, több mint két százalékot sikerült javítania az euróval szemben. Ezzel 355 környékéről jóval 350 alá esett az euró jegyzése, ami kéthónapos csúcsot jelent a forint szempontjából. Sőt, innen már csak egy kicsit kellene kapaszkodnia a magyar devizának, 345 környékén már több mint egyéves csúcsról beszélhetnénk a forint szempontjából.

Az egyértelmű volt, hogy a forint felülteljesítő volt a régióban, hiszen a lengyel zloty és a cseh korona is lényegesen kisebb mértékben erősödött. Az viszont talán meglepőnek mondható, hogy

a múlt hónapban az egész világon nem találtunk a forintnál nagyobbat erősödő devizát.

A dollárhoz mért teljesítménye alapján a forint 2,07 százalékkal erősödött, ezzel pedig senki sem tudta felvenni a versenyt. A legközelebb hozzá a thai bhat állt 1,9%-os javulással, illetve a maláj ringgit tudott még 1,8%-ot erősödni.

A rangsorban látszik, hogy kifejezetten rossz hónapja volt az izlandi koronának, a svájci franknak és a chilei pesónak, melyek több mint egy százalékkal gyengültek a dollárral szemben. Ha az év eleje óta nézzük az egyes devizák teljesítményét, akkor azért ennyire nem szerepelt jól a forint, de így is a mezőny első felében van. 2021-ben eddig 0,78%-ot tudott erősödni a magyar deviza, vagyis a kifejezetten erős augusztusi teljesítmény nélkül azért bőven mínuszban lenne.

Az év eddigi vesztese az argentin és a török deviza, melyek több mint 10%-kal gyengültek augusztus végéig. Érdekesség, hogy a gyengülésben az élmezőnyben van a thai bhat, aminek kifejezetten erősre sikerült az augusztus.

Elhitte a piac, hogy bármeddig elmegy az MNB

A forint augusztusi teljesítménye azért is kiemelkedő, mert az elmúlt tíz évben csak ötször tudott ennél nagyobb havi javulást elérni a forint. Ebből az egyik az idei május volt, amikor még az augusztusinál is nagyobbat ment a forint.

A piaci mozgás egyértelműen az MNB kamatemelési ciklusához kapcsolódik, bár kicsit késve indult el. A Monetáris Tanács először június végén emelte 0,6 százalékról 0,9%-ra az alapkamatot, ami 15 bázispontos effektív szigorításnak felelt meg (korábban az irányadó egyhetes betét kamata 0,75% volt). A jegybank már akkor hangsúlyozta, hogy egészen addig folytatja a szigorítást, amíg az infláció nem tér vissza tartósan a célsávba, illetve a kilátások nem lesznek kiegyensúlyozottak.

Viszont úgy tűnt, hogy a befektetőknek voltak kétségei az elszántsággal kapcsolatban, amiket aztán a július végi újabb 30 bázispontos kamatemelés már eloszlatott. Augusztus végén pedig ismét hasonló ütemben szigorított a Monetáris Tanács, ami után már a 350-es lélektani határt is áttörte a forint jegyzése.

Vagyis a jelek szerint a második kamatemelése már meggyőzte a piacot arról, hogy tényleg elszánt a jegybank az infláció letörésére.

Közben a világ jegybankjainak többsége még nem kezdte meg a konkrét szigorító lépéseket. A régióban az MNB mellett a cseh jegybank lépett egy 25 bázispontos emeléssel, viszont Varsóban egyelőre kivárnak, pedig az infláció sorra dönti az újabb és újabb csúcsokat.

Merre tovább forint?

Szeptemberben megint kulcsfontosságú döntés elé néz a Monetáris Tanács, hiszen a friss inflációs jelentés ismeretében vizsgálhatják felül a kamatemelési ciklus pályáját. A szakemberek arra számítanak, hogy az eddigi 30 bázispontról valamelyest csökken majd a szigorítások havi üteme, csak az a kérdés, mennyivel.

Emellett a hónap végén ismét döntenie kell a jegybanknak a QE-program folytatásáról. Augusztus végén annyit közölt a Monetáris Tanács, hogy az eddigivel ellentétben nem céloz meg keretösszeget a programban, viszont az eddigi 60 milliárdról 50 milliárdra csökkenti a heti vásárlások célját. Kérdés, hogy innen szeptember végén még alacsonyabb összeget határoznak-e meg, amiből majd esetleg lehet következtetni a program leépítésének ütemére.

A szeptember 21-én érkező jegybanki döntés pedig ismét érezhető hatással lehet a forint sorsára is, hiszen ha túl nagyot lassít a kamatemelésen az MNB, akkor az csalódást kelthet, ha viszont fenntartja a 30 bázispontos tempót, akkor az támogathatja a magyar deviza további erősödését. Korábban már írtunk arról, hogy technikai alapon akár 340 környékére is erősödhetne a forint első körben, és a jelek szerint a fundamentumok is egyre erősebben támogatják a további javulást.

Címlapkép: Getty Images