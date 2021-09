Csúnyán megütötték a forintot a hét végére - Mi történt?

Milyen pályát futott be a forint?

A forint a hét első felében még próbált erősödni, az euróval szemben 351 körülről 348,5-ig jutott, de itt aztán elfogyott a lendülete és csütörtökön 351-ig, pénteken 353-ig ütötték. Utóbbi azt jelenti, hogy heti mélypontján zárt a forint és egyúttal öthetes mélypontra bukott.

A Reuters devizapiaci mozgásokat kommentáló szolgáltatása (BUZZ) már pénteken kora délután szó szerint arra hívta fel a figyelmet, hogy csúnya az EURHUF technikai képe, azaz a forint tovább eshet (ez be is következett) és rámutatott, hogy különböző technikai indikátorok alapján mely szinteket érdemes figyelni: ezek mind 352,8-354,7 között húzódnak. Mivel pénteken kora este 353 felett is járt az árfolyam, így végülis ebbe a fontos zónába be is lépett.

A magyar gazdaság talpraállása, az inflációs következmények, az EU-forrásokkal és a forint árfolyamával kapcsolatos kilátások mind szóba kerülnek a Portfolio október 19-i Budapest Economic Forum konferenciáján. További részletek:

Mi okozhatta a csütörtök-pénteki esést?

Az alábbiakban négy főbb okot azonosítunk, ami a forint csütörtök-pénteki esésében bizonyára szerepet játszhatott: