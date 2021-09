Évek óta nem fogadtak ilyen kevesen a forint ellen, mégsem tud erősödni – Csalódást okozott a keddi kamatemelés?

Majdnem ötéves mélypontra esett a forint elleni külföldi spekulatív pozíciók állománya, ennek ellenére a magyar deviza nem tud erősödni, sőt hathetes mélypontra esett az euróval szemben. Úgy tűnik, hogy a befektetők számára csalódás lehet a keddi 15 bázispontos kamatemelés, a jegybank ugyanis úgy csökkentette felére a szigorítás ütemét, hogy közben a korábbinál magasabb inflációval és továbbra is felfelé mutató kockázatokkal számol.

Rég fogadtak ilyen kevesen a forint ellen

A külföldi befektetők forint elleni spekulatív pozícióinak állománya 1375 milliárd forintra csökkent – derül ki az MNB szokásos havi ábrakészletéből. A jegybank havonta közölt adatai alapján ez közel öt éve, 2016 novembere óta a legalacsonyabb összeg. Ezzel párhuzamosan a belföldi szereplők forint melletti pozícióinak állománya 547 milliárd forintra esett vissza, ami szintén többéves mélypontnak felel meg.

Az MNB részletesebb grafikonjából az is kiderül, hogy az elmúlt egy hónapban szeptember elején még inkább a forint melletti pozíciók felvétele volt jellemző, majd az elmúlt két hétben ez nem tudott folytatódni.

A fenti adatokat látva elsőre furcsa, miért gyengült 1,5%-kal az elmúlt egy hónapban a forint, hiszen a short pozíciók zárása éppen ezzel ellentétes folyamatot kellene, hogy elindítson. Ugyanakkor ha megnézzük az elmúlt hetek árfolyamalakulását, akkor máris látszik, hogy szinte csak az utóbbi néhány napra volt jellemző a forintgyengülés, előtte egészen 347 környékére erősödött vissza a magyar deviza azzal párhuzamosan, ahogy a külföldi befektetők pozícionáltsága változott.

Visszafogta a kamatemelések ütemét az MNB

Az utóbbi napok egyértelműen a Monetáris Tanács keddi kamatdöntő üléséről szóltak a devizapiacon. A jegybank június végétől havi 30 bázispontos ütemben emelte az alapkamatot. Szeptember elején még reális eshetőségnek tűnt, hogy ezen az ütemen lassítanak, azonban közvetlenül az ülés előtt már egy újabb 25-30 bázispontos emelés tűnt a legvalószínűbbnek. Ehhez képest a 15 bázispontos szigorítás

komoly meglepetést okozott.

Kedden délután még próbálta azzal tompítani az MNB a hatást, hogy bejelentette a forintlikviditás fokozatos szűkítését. Azonban most úgy tűnik, hogy ez a gyakorlatban csak a lejáró swapok nem megújítását jelenti majd, ami már hónapok óta bevett gyakorlat. Vagyis egyelőre nem világos, hogy mi az új szigorítás pontosan a lépésben.

Részben emiatt a szerdai nap már kiábrándulást hozott a forint piacán, jelentősen gyengült a magyar deviza, így újra 355 fölé kúszott az euró jegyzése.

A vártnál kisebb szeptemberi kamatemelés ellenére továbbra is azt gondoljuk, hogy az év végére 2,1%-ig emelkedik a most 1,65%-os alapkamat, csak lassabb ütemben, mint ahogy korábban vártuk – olvasható a Morgan Stanley szakembereinek friss elemzésében.

Az amerikai befektetési bank szakértői a keddi döntés után lejárják zloty-forint short pozíciójukat, mivel a forinton lévő kockázati prémium már alacsony szintre esett, illetve ahogy láttuk, a befektetői pozícionáltság is jelentősen változott az utóbbi hetekben. Közben a zloty is érezhetően gyengülni kezdett, ami miatt megvan a kockázata, hogy előbb-utóbb a lengyel jegybank is elkezd majd a szigorúbb hangvétel felé tartani.

A forintnyújtó swapok több mint fele az év végéig lejár, ez a negyedévek végén aktuális eurólikviditást nyújtó tenderekkel összhangban elegendő mozgásteret biztosíthat az MNB-nek, hogy a rövid swap kamatokat az alapkamattal hozzák összhangba – írják elemzésükben az OTP Bank szakértői. Eddig ugyanis részben az okozott fennakadásokat a piacon, hogy a befektetők számára irányadó swap kamatok nem emelkedtek a jegybanki szigorítással együtt.

Az OTP elemzői kiemelik, hogy a globális lassulás, a delta variáns terjedése, illetve a kínai gazdaság egyre erőteljesebb botladozása akár jó hír is lehet, hiszen a vártnál alacsonyabb inflációt hozhat 2022-ben. Van azonban néhány tényező, ami ezzel ellentétes irányba hat, leginkább a laza fiskális politika, illetve a 20%-os minimálbér-emelés még a szociális hozzájárulási adó csökkentésével együtt is emelheti az inflációt. A minimálbér emelése komoly költségoldali inflációt okozhat a cégeknél, ráadásul most úgy tűnik, hogy ezt általánosan kompenzálják majd adócsökkentéssel, nem pedig célzott intézkedésekkel.

Összességében a bank szakemberei szerint megvan annak a kockázata, hogy esetleg a vártnál magasabb infláció miatt 2023-ra tolódik a jegybanki cél teljesítése. Szerintük a Monetáris Tanács októberben és novemberben ismét 15-15 bázisponttal emelheti a kamatot, majd decemberben jöhet az újabb kulcsfontosságú felülvizsgálat.

Címlapkép: Getty Images