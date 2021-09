Miért ütötték kéthavi mélypontra a forintot?  - Íme, néhány fontos tényező

Az amerikai kötvényhozamok jelentős emelkedése, a német választási eredmény üzenete, az európai gázválság miatt is magasabb infláció, továbbá az MNB vártnál lassabb kamatemelési pályája mind tényező abban, hogy a forint mára kéthavi mélypontra esett az euróval szemben a 360-as szint közelében – jelezte a Portfolio-nak név nélkül egy budapesti banki devizakereskedő, illetve egy elemző. A piaci kockázati étvágyat az is rontotta, hogy Kínában a klímavédelmi célú energetikai átállás jegyében a szénerőművek kevesebb tüzelőanyaghoz jutnak, így nagy nyugati cégek gyáregységeiben is fékezni kellett a termelést áramhiány miatt és ez csak tovább rontja a koronavírus miatt egyébként is romló gazdasági növekedési kilátásokat Kínában és Ázsiában is.

A Fed múlt szerda este azt üzente, hogy a kötvényvásárlási programja lassításának megkezdéséhez már közelebb jár és kicsit többen vetítették előre a döntéshozók közül azt is, hogy jövőre már megtörténhet az első kamatemelés Amerikában. Múlt csütörtöktől jelentős amerikai kötvénypiaci hozamemelkedés indult el: a 10 éves papír hozama kissé 1,30% felettről ma hajnalra 1,53%-ig ugrott. A bő 20 bázispontos hozamemelkedés jelentős, mindenképpen rontja a feltörekvő piaci kockázatvállalási hajlandóságot, mert szűkíti a magyar papírok által kínált hozamfelárat és ez a forint gyengülésében is fontos tényező - mutatott rá mindkét megszólaltatott piaci szakértő.

A forint, az infláció és a jegybanki alapkamat kilátásai mind szóba kerülnek a Portfolio október 19-i Budapest Econonic Forum konferenciáján. További részletek:

Ezt a hatást az erősítette fel, hogy közben az MNB a múlt keddi kamatdöntésekor meglepte a piacot, mert a 30 bázispontos korábbi havi kamatemelési ütemet amellett is lefelezte, hogy közben év végéig még 5% körüli inflációt vázolt, amely csak jövőre mérséklődhet jelentősen.

A névtelenséget kérő elemző azonban megjegyezte, hogy az MNB döntésekor már látszott, hogy jövőre a továbbra is nagyon laza költségvetési politika mellett jelentős minimálbér- és szakképzett minimálbér-emelés várható, és utóbbinak az inflációnövelő hatása még egy érdemi vállalkozói szocho-csökkentéssel együtt is jelentős lehet 2022-ben, de erre egyelőre nem reagált az MNB. A piac viszont a meglépett kamatemelést csalódásként élhette meg és a magasabb nemzetközi inflációs környezet mellett ez most visszaüthet a forint árfolyamában.

Az elemző megjegyezte, hogy erre a két témára (Fed taper miatti amerikai hozamemelkedés és várttól elmaradó MNB kamatemelés) egyesek már jó befektetési stratégiát tudnak felhúzni az ügyfeleknek és ezért lehet az, hogy folyamatosan egyre feljebb és feljebb „tolják” EURHUF-ot, ami így mindenféle technikai szinten akadálytalanul átjut.

Az elemző kiemelte, hogy hetek óta szerepet játszik a forint gyengélkedésében az is, hogy az MNB addigi 30 bázispontos kamatemelései sem tudtak érdemben megjelenni az FX-swap piaci hozamok feljebb tornászásában: a sok forintlikviditás és a negyedév végi banki devizaigény (swapok görgetése) rendre feszültségeket okoz a swappiacon, amit az MNB ezekben a hetekben megtartott devizaswap tenderei sem tudtak teljesen csillapítani.

Mind a devizakereskedő, mind az elemző megjegyezte a fentiek mellett, hogy a forint gyengülésében az EU-pénzek körüli viták is szerepet játszhatnak (valóban lesz-e mostanában megállapodás és jönni fog-e a pénz). A kereskedő arra is felhívta a figyelmet, hogy a friss német választási eredmény magyar szempontból kedvezőtlen lehet, mert a jogállamisági problémákat valószínűleg kevésbé tolerálná egy SPD vezetésű német kormány (mint a CDU/CSU vezetésű) és ez a brüsszeli pénzfolyósításokra is kihathat.

A kereskedő a fentiek mellett megjegyezte, hogy a nagy jegybankok egyre nehezebb helyzetben vannak (ezt tegnap az EKB elnöke is elismerte), mert az inflációt újabb és újabb sokkok érik (most éppen az európai gázárak drasztikus elszabadulása, ami a gazdasági növekedést is fékezi), ami miatt növekszik az esélye a tartósan magas inflációs pályának, gyengélkedő gazdasági növekedés mellett (stagfláció). A minapi német felmérésekben (ebben és ebben) rengeteg cég panaszkodott az ellátási láncokbeli zavarok miatti termelési nehézségekre (ez a magyar gazdaságra és így a forintra is visszahat) és egyúttal az elszálló beszerzési árakra.

A jegybankoknak tehát egyre inkább a szigorítás felé kellene haladniuk, miközben a koronavírus újabb hullámaiból és az európai-ázsiai energiapiaci feszültségekből adódó problémák óvatosságra is késztetik őket. Ez a kockázati étvágyra is visszahat és a volatilitást is növeli a piacokon.

Ázsiában ezeknek a napoknak a fő híre, hogy a klímavédelmi átállás jegyében a nagy erőművek kevesebb tüzelőanyagot kapnak, ami jelentős áramkimaradásokat okozott nagy nyugati gyártócégek üzemeiben is (Apple, Tesla), emiatt pedig még tovább lassulhat a kínai gazdasági növekedés, amit a koronavírus-járvány zéró-toleranciájú eddigi kezelése egyébként is megsínylett.

A devizakereskedő úgy látja, hogy a nyugati részvénypiacok a jelek szerint gyorsan túltették magukat a múlt hét első felének fő témáján, a kínai Evergrande ingatlanfejlesztő potenciális csődjének sztoriján, tehát a forint azóta is látható esésében inkább a fenti tényezőknek lehet szerepe. Friss értesülés szerint nagy nyugati befektetőknek is van kitettsége az Evergrande-ben, amelynek sorsa egyre inkább afelé halad – amint megírtuk -, hogy a kínai államhatalom igyekszik minél inkább tompítani a társadalmi és ingatlanpiaci hatásokat, ezért inkább a (külföldi) befektetőkre igyekszik veszteségeket hárítani. Ezt jelzi az elektromos autógyártó egység kvázi elengedését jelző hír, illetve az, hogy múlt héten már elmulasztotta időben fizetni a dollárkötvény kamatát a cég és nagy kérdés, hogy az e heti lejáratkor tud-e (időben) fizetni, miközben a kínai lakossági ingatlanos és egyéb projektekre mindenképpen koncentrálni akar cég.

Címlapkép forrása: Getty Images