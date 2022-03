394 alatt a forint az esti órákban

A kerek szinteknél általában megtorpan az árfolyam, ezt látjuk a forint árfolyamában is. Jelenleg 397,4-es szinten áll az EURHUF, ami napon belül továbbra is jelentős, 2,8%-os gyengülést jelent. A dollárral szemben ennél is nagyobb, 3,3%-os a gyengülés, a jegyzés 365,9. A régiós devizákat is ütik, de messze nem olyan mértékben, mint a forintot: a zlotyi és a korona is 1% körül gyengült ma. A rossz hangulat az orosz-ukrán háború miatt van, így érdemi enyhülést is csak a háborúval kapcsolatos kilátások javulása hozhat.

