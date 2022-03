Két hete még senki nem gondolta, hogy 400 forint lehet egy euró – Mi jöhet még?

Lassan mindenkit a forintárfolyam érdekel. Az utóbbi napok zuhanása után naponta többször kapom meg a kérdést ismerősöktől, hogy hol lesz a lejtő alja, lesz-e 400 forint az euró. A hétfő délelőtti mozgások után nehéz más szót használni a forint árfolyamára, mint azt, hogy kontroll nélküli zuhanás. Amire reggel még azt hittük, hogy napokon, heteken belül akár realitás lehet, azt percek alatt teljesítette a piac. Az orosz-ukrán háború sajnos tartó nyomást jelent a forinton, de ebből a nagyon "túllőtt" helyzetben még így is jöhet némi korrekció. Teljesen egyértelmű, hogy a régiós devizák helye fundamentálisan nem ott van, mint ahová a devizapiacon a háborús hangulatban sodródtak.

Mi történik a forinttal?

Egészen hihetetlen pályát járt be a forint az elmúlt napokban, egy hónappal ezelőtt még 12 százalékkal volt alacsonyabb az euró jegyzése, mint most. Ez pedig lassan az átlagemberek ingerküszöbét is eléri, személyes példámon tapasztalom, hogy mindenki azt találgatja, hol lehet a zuhanás vége.

A dollárral szemben még látványosabb a forint szakadása, egy hónap alatt 18%-kal lett magasabb az árfolyam, így 366 fölé emelkedett.

Ha valaki néhány héttel ezelőtt megkérdezi tőlem, hogy lesz-e 400 az euró árfolyama a közeljövőben, akkor valószínűleg kizártnak tartom ezt az eshetőséget. Még az orosz-ukrán háború kitörésekor is azt gondoltuk, hogy nem túl valószínű ez a forgatókönyv, majd az elmúlt napokban a forint esését látva elkezdtünk készülni arra, hogy ez valósággá válhat.

Hétfő reggel még úgy ébredtem fel, hogy ha nem javul a hangulat, akkor néhány napon belül meglehet a 400 forintos euró. Arra viszont nem gondoltam volna, hogy ez délelőtt tíz órára teljesül.

Ez is jól jelzi, hogy a forint zuhanása folyamatosan írja felül az általunk legrosszabbnak tartott forgatókönyveket. De mi szól most a forint ellen? Egyértelműen az orosz-ukrán háborúról szóló hírek tartják folyamatosan nyomás alatt a magyar devizát több csatornán keresztül:

A piacon elindult egy általános kockázatkerülés, melynek keretében a kockázatosnak tekintett feltörekvő piaci eszközökből menekülnek a befektetők.

Az egyébként is sérülékeny feltörekvő piacokon belül a kelet-közép-európai régiót kiemelten sújtja a háború a földrajzi közelség és az átlagosnál sokkal nagyobb gazdasági kitettség miatt.

A nagy nyugati – elsősorban amerikai – befektetési alapok, hedge fundok jelentős veszteséget szenvedtek el orosz eszközeiken, melyeket most nem tudnak eladni a különböző korlátozások miatt. Így a folyamatosan halmozódó veszteségüket megpróbálják más piacokon kompenzálni, nekik pedig kapóra jött az egyébként is sérülékeny kelet-közép-európai régió.

Kezdenek rászállni a forintra, de korai még pánikolni

A háború eleje óta arról beszélünk, hogy a forint a legfontosabb régiós versenytársakkal párhuzamosan gyengül. Ebben először a múlt hét végén látszott egy kis megingás, amikor a magyar deviza begyorsuló esése mellett a lengyel zloty és a cseh korona viszonylag jól teljesített. A hétfő délelőtti piaci mozgások pedig még erősebb alulteljesítést mutattak: a forint 2,6%-kal esett péntekhez képest, miközben a zloty 1,4%-os, a korona pedig 0,8%-os leértékelődést mutat.

Ennek ellenére összességében egyelőre nem beszélhetünk arról, hogy a forint elszakadt volna a régiótól,

az utóbbi egy-két nap tendenciájából korai lenne ilyen következtetést levonni. A következő időszak piaci mozgásai eldönthetik, hogy ez az alulteljesítés mennyire lesz tartós.

Azt egyelőre nem tudjuk, miért kezdték hirtelen kockázatosabbnak tekinteni a befektetők a forintot, mint a régiós devizákat. A hétvégén egyre hangosabbak voltak az esetleges orosz államcsőddel kapcsolatos hangok a piacon, illetve az amerikaiak felfüggesztenék az orosz olajimportot, ezek a hírek rontották tovább a hangulatot hétfő reggelre.

Mi jöhet még? Az akármi és a bármi között minden elképzelhető

A legnagyobb kérdés persze most az, meddig gyengülhet a forint, illetve mire lehet számítani a következő időszakban. Erre a kérdésre csak a háború lezárulása vagy legalább enyhülése adhatna választ,

amíg a feszültség nem enyhül, addig nyomás alatt maradhat a forint.

Egyelőre nem látszik jelentős esély arra, hogy a felek megállapodjanak egy fegyverszünetben, de ha ez megtörténik, akkor nagyon gyorsan változhat a piaci hangulat is. Vagyis amilyen gyors volt a forint gyengülése, akár ugyanolyan gyors lehet a visszapattanás, csak egyelőre lehetetlen megmondani, az mikor jöhet el.

