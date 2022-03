Térdre kényszerítette a forintot a devizapiaci vihar – Tényleg még az ukrán hrivnya is jobban teljesít?

A hét elején szinte pánikszerű eladások jellemezték a forint piacát, majd szerdára hasonlóan nagy lendülettel erősödött vissza a magyar deviza 380 alá. Ez persze a korábbihoz képest még mindig kifejezetten magas szint, viszont már érezhető fordulatról beszélhetünk. Így is a forint az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb vesztese eddig. De miért épp a magyar deviza került célkeresztbe? Hogy lehet, hogy még az ukrán hrivnyánál is nagyobbat gyengültünk?

Kis híján elsöpörte a forintot a devizapiaci vihar

Hétfő reggel mi is csak ültünk és néztünk, amikor nyolc óra körül még a 390-es szintet lépte át az euró jegyzése, majd délelőtt tízre a 400-at is megérintette. Azon most felesleges vitatkozni, hogy 399,98 vagy 400,01 volt a csúcsa az árfolyamnak, az egyes árjegyzésekben is lehet néhány fillér eltérés, nem beszélve a vételi és az eladási ajánlatok közti jelentős spreadről.

Gyakorlatilag kijelenthető, hogy érintette a 400-as lélektani határt az euró árfolyama.

Már a hét elején látszott, hogy amilyen gyors volt a forint zuhanása, ugyanolyan gyors lehet adott esetben a korrekció is. És ez el is indult kedden, de még inkább szerdán, amikor 380 alá esett az euró jegyzése. Ahogy a zuhanás is rajtunk kívül álló okokkal, elsősorban az orosz-ukrán háborúval volt magyarázható, úgy jelenlegi tudásunk alapján a fordulat mögött sem látszik igazán erős magyar specifikus tényező.

A korrekció elsődleges oka egyértelműen az, hogy kicsit enyhült a háborús helyzet, 12 órás tűzszünetben állapodott meg az orosz és az ukrán fél, emellett a jelek szerint lekerült a terítékről az európai embargó az orosz energiahordozókra.

Ez pedig már elég volt a befektetőknek, hogy az egyébként is nagyon túladott piacon jókora nyereséggel zárják forint elleni short pozícióikat.

Tényleg az ukrán hrivnyánál is gyengébb a forint?

Az elmúlt napokban több helyen megjelent a sajtóban, hogy a forint volt a leggyengébben teljesítő deviza a háború kitörése óta, meglepő módon még az ukrán hrivnyát is alulteljesítette. Bizonyos időpontokban ez lehet, hogy igaz volt, azonban egyáltalán nem biztos, hogy egy-egy deviza rövid távú teljesítményét érdemes kivetíteni a teljes gazdaság megítélésére. Az árfolyam mozgását egy sor ettől független tényező befolyásolja, például

az adott piac mérete, likviditása;

az árfolyamrendszer szabályai, a rezsim meghatározó kondíciói;

a befektetői kör összetétele.

De elsőként maradjunk az ukrán hrivnyánál. Azt valószínűleg senki nem gondolja komolyan, hogy a forint mögött álló gazdaság rosszabbul teljesít, mint annak az országnak a gazdasága, amelyben hadiállapotok uralkodnak, felborítva a hagyományos működési rendet. Éppen ezért érdemes egyet hátrébb lépni és megvizsgálni alaposabban az árfolyamot.

A forint-hrivnya árfolyam, az év eleje óta majdnem 10 százalékkal emelkedett (forrás: Stooq.com)

A grafikonon jól látszik, hogy az év eleje óta a hrivnya közel 10 százalékkal gyengült a forinttal szemben. Most egyébként a háború kitörése óta az ukrán deviza 9,3%-kal gyengült a dollárral szemben, a forint pedig 7%-ot veszített. Az utóbbi két hétben azonban a hrivnya valóban zavarba ejtően stabilnak látszik. Illik azonban gyanút fogni: az államiság megszűnésének árnyékában nyilván nem "magától" ilyen betonstabil a kurzus.

Az orosz agresszióra reagálva az ukrán jegybank elrendelte a devizapiac felfüggesztését, a készpénzfelvétel korlátozását, valamint a lakossági bankszámlákról történő deviza kibocsátásának végrehajtását is. A lépésre azért került sor, mert bankpánikot próbáltak csillapítani, ugyanis az ország több pontján megrohanták az emberek a fiókokat és az ATM-eket, hogy ahogy az krízishelyzetben lenni szokott a pénzüket mentsék.Egy nappal ezelőtt pedig egy videóüzenetben Kirill Sevcsenko, a jegybank vezetője bejelentette:

Felfüggesztjük Ukrajna devizapiacának munkáját a devizaértékesítés kivételével. A devizák hivatalos árfolyamát a 2022. február 24-i szinten rögzítjük

Vagyis az ukrán hrivnya rögzített árfolyamrendszerbe menekült, az erre nehezedő eladói nyomást pedig jelentős tőkekorlátozásokkal enyhítették. Összevetni ezt a kelet-közép-európai régió más devizáinak mozgásával teljesen értelmetlen.

Persze akkor ellenérvként még mindig ott sorakozik a többi régiós deviza, a cseh korona, a román lej, a horvát kuna vagy a bolgár leva, melyek mind-mind jobban teljesítettek a forintnál az utóbbi időszakban. Néhány szóban arra is érdemes kitérni, miért nehezen összehasonlíthatók ezek a forinttal:

A bolgár leva és a horvát kuna esetében pedig egyértelműen látszik az Európai Központi Bank (EKB) védőhálójának hatása. A két ország a tervek szerint 2023-ban bevezeti majd az eurót, már beléptek az előszobának számító ERM-II. árfolyamrendszerbe, ami a mostani környezetben egyértelműen csökkenti a sérülékenységüket. A leva esetében ennél is többről van szó: Bulgária valutatanácsot működtet, ami az euróval szembeni tökéletesen rögzített árfolyamrendszert jelent. Az árfolyamrendszert egyszerre védi az Európai Központi Bank és a valutatanács hitelességét biztosítani hivatott tartalék. A kuna ugyan ennél szabadabban mozoghat, de az ERM-II. árfolyamsávjának közepe nagyon erős gravitációs pont, hiszen a csatlakozáskor ez lehet a konverziós árfolyam, tehát nem nagyon van értelme a gazdasági szereplőknek már most sem eltérni ettől. A románoknál látszólag egy a magyarhoz hasonlóan sérülékeny gazdasággal van dolgunk, azonban ott a devizapiac likviditása sokkal kisebb, a jegybank kis összeggel is könnyebben tudja befolyásolni az árfolyamot. Ráadásul a román jegybank az utóbbi években is intenzíven interveniált, vagyis ugyan egy lebegő árfolyamrendszerről beszélhetünk, de ez inkább piszkos lebegtetés, mintsem "free floating", ennek megfelelő eszköztárral és biztosítékokkal. A cseh korona régóta hagyományosan stabilabb devizának számít a régióban, évek óta megfigyelhető, hogy a zloty-forint-korona trióból messze utóbbi volatilitása a legkisebb sokkok esetén. Most egyébként a korona is megroggyant az orosz agresszióra válaszul, igaz, a gyengülés mértéke "csak" mintegy fele volt a másik két régiós társdevizáénak - ahogyan aztán az elmúlt napok erősödő szakasza is kevésbé hozott intenzív mozgást. Ráadásul az országnak jelentős devizatartaléka van, amivel a jegybank sokkal bátrabban tudott interveniálni. A 176,3 milliárd dolláros cseh tartalék ötszöröse a magyar 35,5 milliárdnak, miközben a cseh gazdaság csak másfélszer nagyobb a magyarnál. És ez nem azért van, mert az MNB túl kevés tartalékot tart, sokkal inkább azért, mert a csehek néhány éve még a túlzott erősödéstől védték a koronát, amivel jelentős mennyiségű devizát halmoztak fel.

Na jó, de akkor ezek szerint semmihez nem lehet hasonlítani a forintot, minden esetben van valami „kifogás”? Elsőre így tűnhet, azonban eddig szándékosan nem beszéltünk a lengyel zlotyról, ugyanis a forinttal való összehasonlítás ott a leginkább releváns. Hasonlóan likvid devizapiac, ahol hasonló a befektetői kör, mindkettő szabadon lebeg az euróval szemben.

Ha megnézzük a zloty-forint árfolyamot, akkor az látszik, hogy a háború kitörése óta alig mozdult. Sőt, igazából tavaly október óta a viszonylag szűk 77,5-80,5 közötti sávban ingadozik a jegyzés. Egy hónap alatt a lengyel deviza mindössze 0,7%-kal erősödött a forinttal szemben.

Vagyis lehet és érdemes is régiós összehasonlításokat tenni, azonban azzal érdemes vigyázni, hogy az almát az almával hasonlítsuk össze. Nem szerencsés két teljesen különböző devizapiacot egymás mellé állítani és különösen nem érdemes a relatív mozgásokból messzemenő következtetéseket levonni az ország gazdaságának stabilitására, teljesítőképességére vonatkozóan.

Fellélegezhetünk végre?

Az utóbbi két napban egyértelmű enyhülés látszik a forint árfolyamában, hiszen szerdán a 380-as szint alá visszakapaszkodott a magyar deviza a hétfői 400-as árfolyamról. Egyelőre nehéz megjósolni, mennyire lesz tartós ez a folyamat, csak korrekcióról vagy tartós fordulatról beszélhetünk.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban bármikor romolhat ismét a helyzet, az átmeneti fegyverszünet után újult erővel lendülhetnek támadásba az oroszok. Egyelőre nincs szó a háború lezárásáról vagy sikeres béketárgyalásokról, csak részeredményt sikerült elérni.

Ráadásul nagyon nagyok a kilengések a piacon, vagyis, ha jön néhány kedvezőtlen hír, akkor ugyanolyan gyorsan lehet újra 400 közelében az euró, mint ahogy visszapattant onnan. A Deutsche Bank devizavolatilitási indexe 10% fölé emelkedett, amire utoljára 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány kitörésekor volt példa.

