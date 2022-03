Kulcsszinten a forint – Ismétli magát a múlt?

Az orosz invázió miatti forintzuhanás kitörési szintjét mostanra teljesen visszatesztelte az árfolyam az euróval szemben, így megnéztük, hogy mit üzen a grafikon. A mostani helyzet kísértetiesen hasonlít arra, ami a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése után történt 2020 tavaszán, hiszen akkor is 28 egységet száguldott az árfolyam, miután áttört egy fontos szintet, majd jött a szinte teljes visszateszt az EURHUF-ban. Azóta viszont már végig ennél gyengébb forintot láttunk.

Az orosz invázió elindulása előtti napokban az alább berajzolt emelkedő trendvonalnál, 352-353 körül toporgott az EURHUF, aztán már a háború kitörése előtti napon, február 23-án egész nap esett a forint, feltehetően a közelgő támadást vázoló amerikai hírszerzési jelentések miatt. Aznap az EURHUF 355-ről 361-ig ugrott, aztán február 24-én, a háború elindulásának napján, rögtön tesztelni kezdte az addigi forint történelmi mélypontot 372-nél. A rákövetkező napokban pedig a 372-es kitörési szintről kereken 400-ig ugrott az árfolyam, azaz a legutóbbi történelmi mélyponttól számítva 28 egységet.

A gyors forintesés oka többrétű volt: egyrészt a háború közelsége és várható komolyabb reálgazdasági következménye játszott benne szerepet, másrészt az, hogy a megugró infláció miatt még inkább negatívvá vált a magyar reálkamat, amit az MNB kamatemelései sem ellensúlyoznak teljesen, harmadrészt pedig valószínűleg amiatt, mert a nyugati szankciók miatt sok alapkezelőnek egyelőre beragadtak az eszközei az orosz piacokon, így azokból az eszközökből igyekeztek eladni, amelyekből tudtak.

A kerek 400-as szint érintése után az EURHUF gyors esésbe váltott az addigra megemelt jegybanki kamat és a magyar pénzügyi rendszer stabilitását hangsúlyozó gazdaságpolitikai üzenetek miatt. A jegyzések a most hétfő-keddi magyar munkaszüneti napokon 380-ról gyors ütemben 370-ig estek, tegnap este és ma reggel pedig átmenetileg a 370 alatti tartományba is "benéztek", majd ma 372-373-ig visszaemelkedett az árfolyam. Megtörtént tehát a 372-es, sőt a kerek 370-es szint visszatesztelése is.