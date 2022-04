Továbbra sem szabadul a forint a 380-tól

Szerda reggelre sem tudott jelentősen erősödni a forint az euróval szemben, így továbbra is 380 közelében jár az euró jegyzése. A lélektani határ közeléből egyelőre egyik irányba sem tud kimozdulni az árfolyam, elsősorban a háborús hírek segíthetnének ezen a nemzetközi hangulaton keresztül.

A forint 377,8 körül járt szerda reggel az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza napok óta alig tud eltávolodni a 380-as lélektani szinttől, ebben szerepet játszik az is, hogy a nemzetközi hangulat alig változik, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek sem okoznak jelentős kilengést. Amennyiben a konfliktussal kapcsolatban új pozitív vagy negatív hírek érkeznének, az a forintra is hatással lehet, kilendítheti a jelenlegi holtpontról. A háború mellett a befektetők az EKB holnapi kamatdöntő ülésére figyelnek elsősorban, mely szintén új impulzusokat hozhat a piacra. A dollárral szemben most 349 közelében járunk, míg az angol font 453,5 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal erősödött reggelre a dollárral szemben, míg az orosz rubel fél százalékos gyengüléssel kezdett.

Egyelőre az euró-dollár sem tud érdemben mozdulni, a jelenlegi 1,0828-as szint megegyezik a tegnap estivel. Ott is a holnapi EKB-döntés és a jegybanki kommunikáció hozhat majd esetleg változást. A japán jen szerda reggel fél százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

