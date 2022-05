Jerome Powell egyetlen mondattal szétverte a várakozásokat: szárnyalnak a piacok, esik a dollár

Lezajlott a Fed ma esti kamatdöntő ülése utáni sajtótájékoztató, ahol Jerome Powell egy kérdésre válaszul azt mondta: a jegybank jelenleg nem gondolkodik komolyan 75 bázispontos kamatemeléseken. Emellett azt is belengette, hogy az infláció csökkenésével visszatérnek a 25 bázispontos emelésekre. Mivel a befektetők döntő többsége 75 bázispontos emelésre számított a júniusi ülésen, Powell relatíve laza hangnemű üzenete szemlátomást meglepte őket.

A jegybanknál nem gondolkodunk komolyan 75 bázispontos kamatemelésen”

- hangzott el a mondat Jerome Powell szájából a Fed-elnök mai sajtótájékoztatóján, és ezzel a mondattal az elnök gyakorlatilag egy csapásra szétoszlatta a piac várakozását. A befektetők több mint 90%-a a júniusi ülés utáni időszakra már 1,75%-os irányadó kamatot várt, azaz 75 bázispontos emelést áraztak az akkori ülésre. Ez a várakozás nyilvánvalóan semmivé vált a fenti mondat után,

és ez azonnal lecsapódott a tőkepiacokon.

Az ominózus mondat előtt a dollár kis gyengülést mutatott, és bár maga a kamatdöntő ülésről szóló közlemény is adott egy kis lökést a részvénypiacoknak, a sajtótájékoztató kezdetére már a Nasdaq és az S&P 500 újra lefordult. A 75 bázispontos emelés kizárása után viszont szárnyra kaptak a részvények: a Dow Jones jelenleg 2,1, az S&P 2,5, a Nasdaq 2,3%-os pluszban van. Jelentősen gyengül az előző hetekben tetemes erősödést mutató dollár is: az euróval szemben 1,06 fölött járt a jegyzés, és napon belül eddig 0,6%-os gyengülésben van.

A befektetők tehát azt a következtetést vonták le Powell megszólalásából, hogy a Fed által elméletben felvázolt kamatpálya nem olyan meredek, mint ahogy azt ők eddig gondolták. A piaci szereplők az ülés előtt 3,2%-os kamatot vártak év végére, a következő napokban ez szinte biztosan csökkenni fog valamelyest. Powell szerint ugyanis a következő üléseken „meg kell fontolni a további 50 bázispontos emeléseket”, csakhogy azt is elmondta, hogy az inflációs nyomás enyhülésével visszatérhetnek a 25 bázispontos emelésekhez. Ez pedig a piac számár azt jelenti, hogy a Fed rugalmasan reagál az adatokra.

Powell egyébként az év végére várt kamatpályát nem vázolta fel, szerinte ugyanis jelenleg ez nem indokolt: az elsődleges cél, hogy a jegybank elérje a semleges kamatszintet (azt a szintet, ahol a monetáris politika nem ösztönzi, és nem is fogja vissza a gazdaságot), és ha szükséges, akkor ennél is magasabbra emelik az irányadó kamatot. Egyelőre viszont ezt nem lehet még eldönteni, és azt is nagyon nehéz meghatározni, hogy pontosan hol húzódik a semleges kamatszint – mindaddig, amíg el nem érik azt. Powell mindemellett kiállt amellett is, hogy az úgynevezett „puha landolás” kivitelezhető:

azaz letörhető úgy az infláció, hogy az nem okoz recessziót.

Mégpedig azért, mert a gazdaság nagyon erős, és olyan mértékben haladja meg a betöltetlen álláshelyek száma „a munkanélküliséget, mint a modern kori történelemben soha korábban.”

A Fed tehát üzeneteiben lazább volt, mint amire a piac számított, és a mai adatvezérelt üzemmódot hangsúlyozó, óvatos kommunikációt gyorsan le is kereskedték. A döntések egyébként nem voltak meglepőek: a várakozások szerint 50 bázisponttal nőtt az irányadó kamat, és bejelentették, hogy június 1-én kezdik a mérleg szűkítését előbb 47,5, három hónap után pedig 95 milliárd dolláros havi összegben. A mérleg leépítése szintén az elemzők által várt ütemben történik, arról pedig nem kaptunk semmi konkrétumot, hogy meddig tarthat.

