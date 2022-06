Gyengült a dollár a Fed-döntésre, stabil maradt a forint

Reggel óta több hullámban határozott forinterősödés következett be, amelyben az egyébként is erősödő globális kockázati étvágy (emelkedő tőzsdék) mellett az EKB mai rendkívüli ülése utáni bejelentésnek is lehet szerepe. Az ugyanis javítani hivatott a periféria országok kötvénypiaci megítélését, ez pedig áttételesen a magyar eszközökre is kihat. Az euró jegyzései 397,3-ig süllyedtek a délutáni kereskedésben, közben az euró esik az EKB bejelentése óta, már 1,04 alatt jár a dollárral szemben. Emiatt a dollár/forint jegyzések továbbra is 380 felett, sőt 382 felett ragadtak a bankközi piacon.