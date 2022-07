A gázár miatti recessziós félelmek hatására esik az euró és ütik a forintot is

Az Oroszország és a Nyugat közötti gazdasági háború egyik frontja jól láthatóan a gázpiacon zajlik, olyannyira, hogy mostanra elképesztő magasságokba emelkedett az európai tőzsdei gázár az orosz szállítások visszafogása és egyéb szállítási bizonytalanságok hatására, mindez pedig a téli ellátási aggodalmakkal együtt jókora gazdasági recessziós félelmeket váltott ki Európában (is). Ennek hatására ma közel 20 éves mélypontra esett az euró a dollárral szemben és a negatív piaci hangulatban a forintot is tovább ütötték. Ez részben éppen amiatt történt, mert a nagyon drága gáz az áramárat is felhajtja, aminek harmadát szintén importálja Magyarország a kőolaj döntő többsége mellett, így mindez a külső egyensúlyunk további romlását generálja, az pedig még nagyobb nyomást helyez a forintra. Ennek az öngerjesztő folyamatnak a megfordítására mind a kormánynak, mind a jegybanknak lenne lehetősége hathatós lépésekkel, amelyek lehet, hogy egyúttal fájdalmasak is lennének.

Hetek óta írunk arról, hogy a gázszállítások tudatos visszafogásával nagyon magasra tornászták az oroszok az európai gázárakat, és félő, hogy télre nem lesz elegendő gáz az európai tárolókban, ami így gázkorlátozásokhoz is elvezethet. Az orosz felsővezetők már a minapi Szentpétervári Gazdasági Fórumon is nyíltan kimondták, hogy a nyugati szankciókra válaszul olyan olaj- és gázpiaci környezet kialakulását segítik (a gázárak pedig az áramárakat is felhajtják), amelyben Európa több százmilliárd dollárral többet fog kifizetni az energiahordozókért, mint normál körülmények között. Ma pedig a volt orosz elnök mondott be elképesztő olajár tartomány arra válaszul, hogy a nyugat próbálja árkorláttal lenyomni az olajárat.

Ez nyilván iszonyatosan nagy plusz költségvetési/reálgazdasági teher, amivel párhuzamosan évtizedek óta nem látott magasságba ugrottak a termelői és fogyasztói inflációs mutatók Európában is. Közben az is fontos, hogy számos uniós országban a lakossági rezsiárakat is jócskán, több tíz százalékkal megemelték, így az emberek nemcsak az élelmiszerárakon, egyéb fogyasztási cikkeknél, hanem az energiaszámlán is jócskán érzik a bőrükön a helyzetet. Nem véletlen, hogy Európában központi témává vált a lakosság megélhetési válsága, illetve az, hogy az ilyen magas energiaárakat nem fogja bírni a termelő- és szolgáltató szektor, a lakosság pedig behúzza a féket a fogyasztás terén,

mindez pedig ősz körülre recesszióba süllyeszti a kontinens gazdaságát. Erre a ma közzétett felülvizsgált júniusi beszerzésimenedzser-indexek is emlékeztetőt adtak.

Ezt az eleve borús kilátás az még jócskán rontaná, ha az oroszok például a július 11-én kezdődő tíznapos karbantartás után nem indítanák újra az Északi Áramlat-1 vezetékpáron a gázszállítást Németországba, Európa legnagyobb gázpiacára, vagy később egyéb technikai okokra hivatkozva leállítanák (durván korlátoznák) a gázszállítást más vezetékeken (is). Ez ugyanis jócskán nehezítené a tárolók megfelelő szintre feltöltését, illetve télen a folyamatos gázellátást Európában. Egy ilyen forgatókönyv esetén félő, hogy télen nem lesz mindenhol elegendő gáz Európában, így az ipari és szolgáltatási szektor számos szereplője kényszerű gázkorlátozással nézne szembe, még tovább mélyítve a recessziót. Ezt a témát jártuk körbe egyik minapi Podcast adásunkban is:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 25. Hamarosan záródhatnak az orosz gázcsapok, Európa felkészül a télre

Ez nyilván jócskán rontaná számos olyan uniós tagállam helyzetét, amely egyébként is nyakig eladósodott már (pl. olaszok, franciák, belgák), így ez az eurózóna adósságválságát, illetve esetleg bankválságának kockázatát is felerősítené, mint ahogy attól vezető német döntéshozók, bankárok is tartanak.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 04. Aggódnak a német bankvezérek, könnyen gazdasági válságot idézhet elő a gázválság

Közben az azért jól látszik, hogy az Egyesült Államokat sokkal kevésbé viseli majd meg az orosz-ukrán háború energetikai, biztonságpolitikai, illetve pénzügyi értelemben, és míg az EKB csak óvatos kamatemelésekben gondolkodik, addig a Fed már eddig is a lendületes kamatemelés útjára lépett, amin várhatóan tovább fog haladni.

Ez az a nagy kép, ami mára odáig vezetett, hogy a cseppfolyósított gázexport miatt egyébként is jobban járó Egyesült Államok devizájával szemben az euró bő 19 éves mélypontra, 1,025-ig szakadt. Így tehát egyrészt az európai recessziós félelmek erősödése, másrészt a háború miatt a kontinens eleve kedvezőtlenebb piaci megítélése, illetve az általános menedékkeresés most látványosan a dollár malmára hajtja a vizet az euró ellenében. Mivel egy nagyon fontos támasz szint tört le 1,034-nél az euró/dollár árfolyamban, így sok befektető most további dollárvételben gondolkodik, a Nomura bankház pedig máris kijött egy új várakozással, ami 0,95-ig süllyedő árfolyamot vetít előre.

Azt már évek óta látjuk, hogy a dollár erősödése, főleg a menedékkeresés időszaka nem tesz jót a feltörekvő piaci devizák között a forintnak, amelynek piaci megítélése egyébként is rossz jelenleg, amelyet ebben a másik cikkünkben részletesen megírtunk. Amint abban rámutattunk és a fentiekkel együtt érdemes külön is kihangsúlyozni: a rekordgyenge forint csak még inkább súlyosbítja azt a problémát, hogy Magyarország jelentős nettó energiaimportőr, így az egyébként is extrém magas energiaárak kifizetése csak még inkább növeli a külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleg hiányát. Eközben a lakossági rezsicsökkentés és az üzemanyagár stop egyáltalán nem ösztönzi takarékosságra a lakosságot, így ez csak rontja a külső egyensúlyi helyzetet. Igaz közben egy ezzel ellentétes hatású döntést is hozott a kormány azzal, hogy a rezsicsökkentett gáz- és árampiaci körből kizárta a kkv-k és a közszféra jelentős körét, így ők masszív rezsiáremeléssel néznek szembe, ami nyilván fékezi az energiafelhasználásukat, illetve rombolja a gazdasági aktivitásukat.

Arról, hogy a különböző gáz- és olajárak mellett milyen mértékben romolhat a magyar gazdaság külső egyensúlya, már márciusi nagyelemzésünkben részletesen írtunk. Sajnos az alábbi, márciusban készített forgatókönyvekhez képest ma már jóval magasabb átlagos gázár környezettel nézünk szembe, hiszen jelenleg 160 euró felett jár a gázár és félő, hogy a téli gázválsághoz közeledve még tovább emelkedik.

A magas piaci gázárak terhe már jól kiütközött abban, hogy áprilisban hétszer annyiba került a magyar állami cégnek az orosz gázbeszerzés, mint amennyi a rezsicsökkentett rendszerben nyilván van tartva. Ez pedig csak abban az egyetlen hónapban százmilliárd forint feletti veszteséget okozhatott az állami cégnek és így félő, hogy az idei évre az új költségvetési kiigazítással félretett rezsivédelmi alap 600 milliárdos kerete sem lesz elegendő.

Egyre több forintot kell tehát előteremteni egy egységnyi, euróban, illetve dollárban árazott energiahordozó beszerzéséhez. Így tehát összességében

a romló külső egyensúlyi helyzet további leértékelődési nyomást helyez a forintra, az viszont csak még inkább drágítja az egyébként is drága energiaimportot. mindez pedig egy öngerjesztő folyamatra hasonlít és Ez is meghúzódik mostanában a forint gyors gyengülésében.

Ezt a folyamatot tudná megtörni például az, ha a jegybank további hathatós kamatemeléseket hajtana végre, hiszen az árstopok feloldásával akár jövőre is kétszámjegyű infláció lehetne, de közben persze a masszív jegybanki szigorítás a recessziós kockázatokat is fokozná. Így tehát tényleg nagyban segítené a forint visszaerősítését az, ha a kormány gyorsan megállapodna az EU-val az új uniós pénzek folyósításának feltételrendszeréről. Az ugyanis a piaci bizalmat rögtön erősítené, vele együtt a forintot, amiatt az energiahordozók beszerzése is olcsóbb lehetne, és közben az államháztartás várható hiánya is szűkülhetne a beérkező EU-pénzek miatt, valamint a devizatartalék szintje is ugrana, ami a befektetői bizalmat szintén erősítené.

Címlapkép forrása: Getty Images