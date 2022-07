Itt a forint újabb fekete napja – Miért küldték padlóra kedden a magyar devizát?

Újabb szomorú napja van ma a forintnak, hiszen reggel óta mélypontról mélypontra bukdácsol a magyar deviza, délután 407 felett járt a jegyzés. Pedig látszólag semmi nem történt tegnaphoz képest, egész egyszerűen annyi történt, hogy kezd elromlani a nemzetközi hangulat. A rossz hír, hogy a forint már a jó hangulatban sem tud erősödni, amikor pedig kicsit elbizonytalanodnak a befektetők, akkor rögtön a magyar fizetőeszközt találják meg elsőként.

Újabb fekete nap a forint naptárában

Kedden ismét történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, sőt nem csak a 405-ös szintet vitte át a jegyzés, de délutánra 409 fölé emelkedett. Ez 1,2%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest, miközben a régióban a lengyel zloty 0,6%-ot veszített, a cseh korona pedig stagnált.

A forint vesszőfutása nem most kezdődött, szinte minden fontosabb devizával szemben hetek óta tart az alulteljesítés. A háború kitörése óta a magyar deviza 14,5%-kal gyengült az euróval szemben, miközben a lengyel zloty 4,5%-kal, a cseh korona pedig egy százalékkal gyengült.

Vagyis ma már nem lehet azt mondani, hogy a háború miatt gyengül a forint,

hanem egyre inkább a belső tényezők tartják nyomás alatt:

A kormány továbbra sem állapodott meg az Európai Bizottsággal a helyreállítási alap (RRF) és az új operatív programok forrásairól . A kormányzati szereplők időnként igyekeznek optimista nyilatkozatokkal nyugtatni a piacot, azonban ma már elsősorban brüsszeli megnyugtatásra lenne szükség.

A magyar gazdaság fundamentumai, elsősorban külső pénzügyi mutatói jelentősen romlottak, a külkereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg jelentős hiánya is rossz hír a forint számára. Ez pedig csak egyre rosszabb lesz a világpiaci földgázár emelkedésével.

A kormány kiigazító csomagja nem sikerült túl piacbarátra az újabb különadókkal, a piac számára ez is negatív üzenet.

Folyamatosan Európa felett lebeg az energiaválság réme, nem tudni, honnan lesz földgáz ősszel a fűtési szezonban, ha az oroszok elzárják a csapot. Ez pedig abból a szempontból negatív, hogy Magyarország a leginkább ráutalt az energiaimportra. Így az utóbbi napok emelkedő piaci gázára csak rontja a forint helyzetét.

A fentiek alapján egyelőre nem nagyon látszik, mitől tudna erősödni a forint, a negatív tényezők nem fognak egyhamar megváltozni.

De mi a legnagyobb baj most a forinttal?

A fundamentális tényezők mellett a piaci hangulat is erősen a forint ellen szól, mostanra a régió leggyengébb láncszemeként tekintenek a magyar fizetőeszközre, szinte minden elemzésben azt olvasni, hogy a forint a legkevésbé preferált kelet-közép-európai deviza. És ez tükröződik az árfolyamban is,

amikor kicsit javul a nemzetközi hangulat, akkor sem tud érdemben erősödni a forint, aztán amikor megint beindul a kockázatkerülés, akkor elsőként és legerősebben a magyar deviza indul el a lejtőn.

Ma is ezt látjuk: a dollár intenzív erősödésbe kapcsolt kedd reggel, majdnem húszéves csúcsra ugrott az euróval szemben. Már 1,03 alatt jár a keresztárfolyam, ami 1,3%-kal alacsonyabb a hétfő estinél.

Azt hónapok óta emlegetjük, hogy a forint úgynevezett magas bétájú devizaként általában szorosan leköveti az euró-dollár mozgását ellentétes irányban, vagyis amikor a dollár erősödik, akkor a forint lejtőre kerül. Ráadásul a dollár erősödése egyre inkább az általános piaci kockázatkerülést jelzi, az amerikai deviza az elsőszámú menekülőeszközként viselkedik.

Mit lehetne tenni, hogy megforduljon a gyengülő trend?

Jogos kérdés, mi fordíthatna a forint gyengülő trendjén, a fent felsorolt tényezők egyelőre nem látni, mitől javulnának hirtelen. Vagy legalábbis nem látni, mit tehetne a magyar kormány vagy a jegybank, a legfontosabb talán az uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodás lenne, amihez viszont a kormánynak sokkal kevésbé konfrontatív hangnemet kellene megütnie.

Az MNB a múlt héten próbált a piac számára meglepőt húzni azzal, hogy összeolvasztották az alapkamatot és az egyhetes betéti rátát, azonban mostanra kijelenthető, hogy ez is csak ideig-óráig tudta erősíteni a forintot.

A jegybank kezében vannak egyéb eszközök, akár a verbális intervenció vagy a direkt piaci beavatkozás, de azok esetében is kérdéses a siker. Egyrészt nem tudni, milyen nyilatkozattal lehetne most megnyugtatni a piacot, egy jegybanki megszólalás könnyen tűnhetne pánikreakciónak, így visszafelé sülhetne el. Másrészt a jelentős devizapiaci intervencióhoz komoly devizatartalékra lenne szükség, miközben az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a korábbi negyedévekben a devizatartalék bőségesen elegendő volt, ám most a külső adósság, különösen a rövid lejáratú külső adósság gyorsan nőtt a hiány növekedésével párhuzamosan. Ez akár előre vetíthetné, hogy a tartalékszint a közeljövőben elégtelenné válhat. Vagyis egy esetleges devizapiaci beavatkozás sem biztos, hogy jelentős erősödést tudna kiváltani.

Ott van még a további kamatemelés lehetősége az MNB számára, legközelebb a csütörtöki egyhetes betéti tenderen tudnak lépni. Ha azonban ott megint felemelik az irányadó kamatot a negatív piaci fejleményekre reagálva, akkor azzal megint szétválik a két kamatszint, vagyis ezzel gyakorlatilag semmissé tennék a múlt heti meglepő lépésüket. Vagyis nehéz helyzetben van a jegybank, hiszen a múlt héten éppen azt üzenték, hogy megszűnik a monetáris politika sokat kritizált kettőssége és áttekinthetetlensége, most viszont rögtön visszakozniuk kellene.

