Megvolt a forint mélypontja? – Fordulat előjelei mutatkoznak

Az eseménydús csütörtöki nap eddig eltelt része alapján óvatosan azt mondhatjuk, hogy vannak olyan jelek az EURHUF grafikonján, amelyek arra utalnak, hogy egyelőre elérhette a mélypontját a forint és a fordulat előjeleit látjuk.

A tegnapi részletes EURHUF technikai elemzésben már felhívtuk rá a figyelmet, hogy vannak olyan jelek, amelyek a közelgő korrekciót vetítik előre, azaz megállhat a forint esése és megfordulhat az irány. Az azóta eltelt 24 órában volt egy masszív, 200 bázispontos jegybanki kamatemelés, illetve két fontos politikai vezető üzenete is elhangzott a közelgő EU-megállapodásról. Ezek mind lényeges nyomot hagytak az EURHUF grafikonján, amelyet ha tisztán technikai elemzői szemmel vizsgálunk a jelenlegi 408,4-es árfolyam mellett, több olyan jeleit is láthatunk rajta, amelyek az árfolyam (közelgő) fordulatára utalnak.

Az egyik ilyen fontos jel, hogy a tegnap elért 416,8-as eddigi forint történelmi mélypontnál nem ugrott feljebb ma az EURHUF, miután az MNB bejelentette a 200 bázispontos kamatemelést a betéti tenderén. Az EURHUF ma „csak” 415,5 körülig ugrott. Ez csaknem dupla tetőt rajzolt a napos, illetve a 4 órás bontású grafikonon is (lásd alább), ami fontos fordulós technikai jel. Aztán további forinterősödést okozott az, amit Gulyás Gergely a Kormányinfón, illetve Orbán Viktor egy agrárrendezvényen elmondott az EU-megállapodás jelentős esélyéről, a magyar kormány által vállalt engedményekről.

Egy másik fontos jel a közelgő fordulatra, hogy nagy, 5-7 egységnyi kanócok vannak már a második egymást követő nap az EURHUF grafikonon, amelyek arra utalnak, hogy a berajzolt emelkedő trendcsatornából nem tud(ott) meggyőzően felfelé kitörni az árfolyam, csak megpróbálkozott vele. Szintén fontos jel, hogy a tegnapi elemzésünkben már levezetett 100%-os Fibonacci-szint a jelek szerint még mindig képes „fogni” az EURHUF-ot 411,3 körül, tehát csak időlegesen ment ennél feljebb az árfolyam, nem zárt felette (egyelőre). Természetesen ahogy a tegnapi elemzésben, úgy most is hangsúlyoznunk kell, hogy meg kell várni a nap végét, a zárást (az amerikai részvénypiacok nyitása még csak most közeledik), mert a mai gyertya alakja fontos technikai előjel lesz arra, hogy a következő napokban milyen irányba mehet a forint.

Forrás: tradingview.com

Címlapkép forrása: Getty Images