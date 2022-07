Kitart 400 alatt a forint, de bármikor fordulhat a hangulat

Az utóbbi napok jó teljesítményével 400 alá kapaszkodott a forint és ott is tudott maradni. Azonban a nemzetközi vagy a hazai hangulat romlásával továbbra is a lélektani határ tesztelése fenyegethet, a héten az MNB mellett a Fed kamatdöntésére is figyelnek a befektetők.

Hétfő reggel 396,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os erősödést jelent péntek estéhez képest. Ahogy arról beszámoltunk, a hétvége előtt a Fitch megerősítette a magyar adósosztályzat besorolását és stabil kilátását, pedig előzetesen lehetett tartani negatív irányú lépéstől. A hír átmenetileg további erősödést hozhat a forint piacára, ennek jeleit látjuk most. A magyar deviza a múlt héten tudott visszaerősödni 400 alá, ezzel életjeleket mutat. A következő napokban viszont továbbra is a lélektani határra lehet érdemes figyelni, hiszen a hangulat romlása hozhat újabb fordulatot. A héten az MNB mellett a Fed kamatdöntő ülésére figyelhetnek a befektetők, mely a dollár piacán keresztül hozhat akár komolyabb kilengéseket is. Az amerikai devizával szemben most 388,6 körül járunk, míg az angol font 465,6 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, de az orosz rubel is kismértékben veszített.

Szóba került már, hogy a Fed szerdai döntése akár komolyabb kilengést is hozhat az euró-dollár árfolyamban. Az amerikai deviza a paritás elérése után gyengülésnek indult, most 1,02 körül jár a jegyzés. Ezen változtathat majd esetleg az amerikai jegybank döntése. A japán jen hétfő reggel 0,2%-kal gyengült a dollár ellenében, és az angol font is hasonló mértékben esett vissza.

