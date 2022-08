Meddig száguldhat a dollár rakéta? Már késő felszállni rá?

Beke Károly 2022. augusztus 25. 17:00

Ismét a paritásig erősödött a dollár az euróval szemben, júliussal ellentétben viszont most úgy tűnik, hogy ott is tud maradni. A szakemberek nagy része szerint hosszútávon is az amerikai devizának „áll a zászló”, van olyan elemző, aki a 0,75-0,8-as jegyzést is elképzelhetőnek tartja. A következő időszak kulcskérdése az lehet, meddig emelheti a kamatot az EKB az eurózóna inflációs kockázatai miatt. Ennek esélyét azonban egyre inkább mérsékli, hogy az európai energiaválság miatt a recessziós félelmek egyre erősebbek, ami akár véget is vethet a frankfurti szigornak.