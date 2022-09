Mi lesz, ha megszületik a várva várt brüsszeli alku? Tényleg szárnyakat kaphat a forint?

Beke Károly 2022. szeptember 13. 12:15

Az elmúlt hónapokban többször írtunk arról, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok tartják nyomás alatt a forintot, hiszen továbbra sincs alku a helyreállítási alap (RRF) és a következő hétéves költségvetési ciklus forrásairól. Pedig az idő sürget, az év végéig tető alá kellene hozni a megegyezést, hogy ne veszítsünk jelentős forrásokat. Éppen ezért most úgy tűnik, hogy a magyar kormánynak sürgősebb az alku, több fontos engedményt is tett. De milyen hatással lehet a forintra, ha hivatalosan is meglesz a megegyezés? Meddig erősödhet vissza?