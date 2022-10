Devizapiaci roncsderbi: úgy gyengül a forint, hogy lassan a török lírát is lehagyja

Az év eleje óta csak az argentin peso és a török líra gyengült többet a dollárral szemben, mint a forint. Nem sokkal jobb a helyzet akkor sem, ha egyéves, illetve három hónapos időtávot nézhetünk. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyar deviza 2022-ben a világ egyik legrosszabb teljesítményét nyújtja, és az utóbbi napok mozgása után lehet, hogy nincs még itt a vége az esésnek.

Nagyon rájár a rúd a forintra

Az elmúlt hetekben megint komoly nyomás alá került a forint, szerdán a 430-as újabb lélektani határt is gond nélkül törte át az euró jegyzése. Ennek oka továbbra is az, hogy a magas energiaszámla folyamatos devizaeladásokat jelent, az MNB pedig két hete leállította a kamatemelési ciklust, miközben az infláció szeptemberben 20% fölé kúszott.

Most nem elsősorban a forint esése mögötti tényezőkkel akarunk foglalkozni, azt megtettük már néhányszor. A kilátásokkal kapcsolatban pedig továbbra is azt lehet mondani, hogy egyelőre nem látszik, mi tudna fordítani a negatív tendencián. A kamatemelések lezárása után nehéz olyan eszközt mutatni, amivel rövidtávon erősíteni, vagy legalább stabilizálni tudná az árfolyamot a jegybank vagy a kormány.

Most megnéztük, hogyan teljesít mostanában a forint a régióban, illetve világviszonylatban és annyit elárulhatunk máris, hogy nem lehetünk büszkék a teljesítményére. A leggyakrabban referenciaként használt lengyel zlotyval és cseh koronával szemben is egyre rosszabbul néz ki a magyar deviza. Az év eleje óta a forint már több mint 17%-kal zuhant az euróval szemben, a zloty közben 5,5%-ot veszített, a korona pedig még erősödni is tudott.

Ha az elmúlt egy hónapot nézzük, akkor is kiemelkedő a magyar deviza 9,1 százalékos gyengülése a lengyel fizetőeszköz 3,2 százalékos vesztesége és a cseh korona stagnálása mellett.

A világon is élmezőnyben a zuhanásban

Ha kicsit messzebbre tekintünk, akkor sem sokkal jobb a forint teljesítménye. Ebben az összevetésben a dollárral szembeni árfolyamot vesszük alapul, mivel sok deviza esetében az a referencia. A magyar fizetőeszköz az év eleje óta 37,5%-kal értékelődött le, ez pedig a világon is az élmezőnybe tartozik. Vagyis

lassan nehéz olyan devizát találni a piacon, amivel szemben nem dönt újabb és újabb történelmi mélypontokat a forint szinte naponta.

Látszik, hogy a forintnál nagyobbat csak az argentin peso és a török líra zuhant, de szoros a verseny az élmezőnyben, hiszen ami egykor elképzelhetetlennek tűnt, az ma realitás: lassan a török líra esését is lepipálja a forint. Az argentin peso első helye egyelőre nincs veszélyben több mint 45%-os idei beszakadásával. A régióban a lengyel zloty bő 24%-kal gyengült idén a dollárral szemben, a cseh korona pedig eddig megúszta 15%-os eséssel.

A grafikonon az is látszik, hogy idén eddig csak az orosz rubel, a brazil reál és a mexikói peso tudott erősödni a dollárral szemben, vagyis a fenti számokban azért nem kis szerepe van az amerikai deviza erősödésének is, de az mindegyik devizapárra egyformán hatott. Az euróval szemben majdnem 15%-os volt a dollár szárnyalása január eleje óta.

Ha egy kicsit hosszabb, egyéves időtávot nézünk, akkor is a harmadik legrosszabb teljesítmény a forinté, szintén az argentin és a török deviza van előtte ebben a roncsderbiben. A különbség annyi, hogy tavaly október óta a líra több mint 100 százalékkal értékelődött le, a peso 50 százalékkal, a forint pedig 42 százalékkal zuhant a dollár ellenében. A lista másik végén sincs jelentős változás, a rubel, a mexikói és a brazil deviza tudott erősödni.

Ha rövidebb időtávokat nézünk, akkor is kimagasló a forint gyengülése, az elmúlt három hónapban az argentin peso után a második legrosszabb teljesítmény a magyar devizáé, vagyis ebben az összevetésben már a török líra is jobban szerepelt. A régiós devizákkal szemben pedig itt is erős az elszakadás.

A félreértések elkerülése érdekében fontos közölni, hogy nem az a célunk, hogy minél rosszabb teljesítményt hozzunk ki a forintnak, nem akarunk olyan időtávot keresni, ami számunkra a leghátrányosabb. Viszont azt fontos érzékeltetni, hogyan romlik egyre inkább a magyar deviza relatív pozíciója a világban.

Éppen ezért megnéztünk egy egyhónapos teljesítményt is, ami még megdöbbentőbb: a forint 13,5%-os zuhanásának nyomába sem ért senki a világon. Még a második legrosszabb teljesítményt mutató ausztrál dollár is 10 százalék alatt maradt egy hajszállal.

Vagyis láthatóan nem csak a forint zuhanása kezd begyorsulni az utóbbi hetekben, de mostanra

egyértelműen a devizapiac fekete báránya lett a magyar deviza.

Ha pedig ez a tendencia folytatódik és nem sikerül megfékezni a gyengülést, akkor ez csak erősödhet. Rövidtávon egyelőre nem látszik, hogy bármi tudna ezen változtatni, hacsak nem reménykedünk egy azonnali uniós megállapodásra, amire kicsi most az esély.

Címlapkép: Getty Images