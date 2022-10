SocGen: nem tart majd sokáig a mostani forinterősödés, közelebb lehet a 440-es euró, mint hinnénk

Nem fog sokáig tartani a forint mostani ereje, az év végéig újra 435-ig gyengülhet a forint az euróval szemben – véli friss elemzésében a Societé Generale (SocGen) régiós elemzője. Marek Drimal szerint a jegybank pénteki bejelentései átmenetileg segíthetnek a forintnak, azonban hamarosan újra a fundamentumok kerülhetnek előtérbe, szerinte az uniós helyreállítási alap forrásairól például nem sikerül megállapodni az év végéig, így ismét nyomás alá kerülhet a forint.

Az MNB múlt pénteken jelentette be, hogy bevezeti egynapos betéti eszközét, melynek kamatát rögtön 500 bázisponttal az alapkamat felett, 18%-on állapítja meg. Most ez az irányadó kamat, ami a jegybank reményei szerint csak átmeneti állapot lesz, de egyelőre nem tudni, meddig tart és hogyan tér majd vissza belőle az MNB. Emellett azt is közölték, hogy az év végéig az energiaszámla fedezésére biztosítják a szükséges devizát az importőröknek a devizatartalék terhére. A rövid kamat emelésével igyekeznek megdrágítani a magyar deviza elleni short pozíciók felvételét, a devizaigény biztosításával pedig a folyamatos devizaszükségletet elégíti ki a jegybank, hogy ne a piacon kelljen váltani. A bejelentések után jelentősen erősödött a forint, a péntek reggeli 430 körüli szintről keddre 412 környékére.

A döntésekkel az MNB bevetette a nehéztüzérséget a forint védelme érdekében

- kommentálta Marek Drimal, a SocGen régiós elemzője.

Megítélésünk szerint ezek az intézkedések fontos támogatást jelentenek a forint árfolyamára a következő hónapokban – tette hozzá a szakember. Ennek ellenére továbbra is pesszimisták a magyar deviza kilátásait illetően, a pozitív tényezőket ugyanis több külső kockázat ellensúlyozza:

A továbbra is erős dollár.

A globális jegybankok folytatódó kamatemelése.

Az orosz-ukrán háború további eszkalálódásának veszélye.

Az európai energiaválság réme, ami a feldolgozóiparra is negatív hatással lehet.

Ezekhez jönnek még a belső, magyar-specifikus kockázatok: a SocGen szerint az infláció csak 2023 elején tetőzhet 24% környékén, illetve a francia bank elemzői szerint nem lesz megállapodás az év végéig az uniós helyreállítási alap forrásairól, a normál uniós költségvetés forrásainak egy részére pedig büntetést kap a kormány. További fontos tétel, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya az elemzők szerint tovább emelkedhet a következő hónapokban az export fennakadásai miatt.

A fenti környezetben a SocGen szerint a forint 435-ig gyengülhet vissza az év végéig, 2023 első negyedévében pedig ennél is magasabb, 445-ös euróárfolyamot várnak. Marek Drimal szerint a deviza kiújuló gyengülésére reagálva a jegybank tovább emeli majd a kamatokat, amit a kamatfolyosó 25%-os felső széle is sugallhat már.

