Kegyetlen csapdahelyzetben a világ harmadik legnagyobb gazdasága, és csak a reménykedés maradt nekik

A világ egyik legfontosabb tartalékdevizája a japán jen, amely 2022 őszére a világ egyik legrosszabbul teljesítő fizetőeszközévé vált. A leértékelődéshez nagyban hozzájárult, hogy Japán nettó importőr nyersanyagokból, ezeknek pedig jócskán elszaladt az ára. Ez viszont nem lett volna elég indok a 30%-os esésre, kellett hozzá a japán jegybank kérlelhetetlensége is. A Bank of Japan félelmetes csapdahelyzetben találta magát, és ebben a kegyetlen helyzetben a fék helyett a gázra tapostak. Még mindig van kiút, de az sem lenne fájdalommentes, és nem úgy tűnik, hogy a jegybank felvállalná akárcsak a legkisebb gazdasági áldozatot is. Eközben pedig reménykedniük kell, hogy a Fed nem kényszerül további szigorításra, mert akkor a visszasírják majd a mai állapotot.

Megállíthatatlanul esik a japán jen

A japán jen a világ egyik legfontosabb tartalékdevizája, manapság viszont ütik-vágják a fizetőeszközt: idén év elején a jen komoly leértékelődésbe kezdett, februárban az értékvesztés üteme felgyorsult, október 21-én pedig 150 fölé ugrott a jen jegyzése a dollárral szemben – ilyenre utoljára 1990-ben volt példa. Az idei naptári évet 115 környékén kezdte a dollár-jen jegyzés, azaz a japán fizetőeszköz eddig csaknem 30%-ot veszített értékéből.

Ezzel az idei évben a japán fizetőeszköz az egyik leggyengébben teljesítő deviza világszerte. Csak szemléltetésképp említjük, hogy ez a leértékelődés nagyjából a forint idei teljesítményének felel meg: a mi fizetőeszközünkkel szemben a naptári évben a jen nem veszített értékéből. Január elején egy jenért 2 forint 80 fillért, a cikk írásakor (október 28-án) ugyanennyit kell adni. Ezalatt az idő alatt persze voltak kilengések: a háború kitörése utáni pánikban egy jen 3 forint 10 fillért ért, a jen forinttal szembeni mélypontján 2 forint 70 fillért. Az értékvesztés mértékét leszámítva viszont nagyon eltérő a két deviza helyzete, de erről majd később.

Akárcsak a Magyar Nemzeti Bankot idehaza, a japán döntéshozókat is kifejezetten aggasztja a fizetőeszközük rohamos leértékelődése.

A japán jegybank és annak elnöke, Haruhiko Kuroda nyilatkozataikban ki is emelik, hogy aggódva figyelik a jen leértékelődését, és támogatják a devizapiaci intervenciót. A pénzügyminiszter, Sunicsi Szuzuki pedig egyenesen elfogadhatatlannak nevezte a „spekulánsok által előidézett” devizapiaci folyamatokat, és kijelentette, hogy a pénzügyminisztérium mindent megtesz a jen árfolyamának stabilizálása érdekében. És valóban meg is tesznek: a kormány szeptemberben 20 milliárd, októberben pedig (a becslések szerint) nagyjából 40 milliárd dollárt költött el a devizatartalékból jen vásárlására. A jelenlegi helyzet súlyát kiválóan szemlélteti, hogy a japán pénzügyi kormányzat extrém ritkán interveniál (utoljára 2011-ben, a cunami után avatkoztak be élénkítés céljából, akkor viszont dollárt vásároltak – jen vásárlására a japán kormány utoljára 1998-ban szánta el magát), az október 21-i pedig a valaha volt legnagyobb összegű intervenció volt az ország történetében.

A fenti ábrán jól látszik, hogy a japán devizatartalék bőven lehetővé teszi az intervenciót, de erősen vitatott, hogy a beavatkozásoknak mennyi értelme van. Fontos szinteknél – mint például a 150-es dollár – egy időre megállíthatják az esést egy-egy intervencióval, de szembemenni a trenddel és a fundamentumokkal sokáig biztosan nem tudnak. Ráadásul ha a piaci szereplőket rászoktatják az intervencióra, az felhívás lesz keringőre, és végül még rosszabb is lehet a helyzet, mint az intervenciók előtt volt. A kormány nem is kommunikál nyíltan ezzel kapcsolatban, a beavatkozás ténye és mértéke a hó végi pénzügyi jelentésekből derül ki.

Mindig az erős jen zavarta őket, most a gyenge jentől tartanak

A japán gazdaságpolitikai döntéshozóknak az előző években általában épp az erős jen okozott fejtörést, a kissé gyengébb deviza ugyanis élénkítőleg hatott volna a strukturális növekedési gondoktól szenvedő gazdaságra. A jen jelenlegi leértékelődési üteme viszont már túlzottan gyors, ennél némileg stabilabb árfolyam lenne örvendetes a japán kormány számára.

Mivel a japán jen a világ harmadik legfontosabb tartalékdevizája, Japán pedig egy fejlett nagygazdaság, árfolyamválság és finanszírozási gondok aligha adódnak a gyenge jen miatt. A gyors leértékelődés viszont károsan hat a gazdaságra, kevésbé kiszámíthatóvá válik a külkereskedelem, és kedvezőtlenül hat az inflációs folyamatokra is. A japán jegybank elnöke úgy érvelt októberben, hogy a jen leértékelődése megnehezíti a vállalatok üzleti tervezését, ezért nem kívánatos ez a jelenség.

A fenti ábrán a japán külkereskedelem egyenlege látható, és látszik rajta, hogy a külkereskedelmi hiány épp most döntött rekordokat. Ez egyszerre oka és következménye a gyenge jennek: a dollárban jegyzett nyersanyagok és energiahordozók ára jelentős mértékben nőtt az elmúlt hónapokban, ez pedig a nettó nyersanyagimportőr Japánban is szokatlanul nagy dollárkeresletet eredményezett. Az így leértékelődő jen pedig tovább drágítja az importot, azaz tovább nő a külkereskedelmi hiány. Mindez persze érződik a hazai inflációban is.

A japánok évtizedekig küzdöttek az alacsony infláció, olykor pedig a defláció ellen, és még a jelenlegi áremelkedés sem tekinthető magasnak (pláne nem európai vagy amerikai szemmel). Az éves szinten 3%-os infláció viszont a japánok számára már kifejezetten megterhelő, a nominálbérek ugyanis egyáltalán nem emelkednek. Bár a jegybank és a legtöbb nemzetközi elemzőház úgy számol, hogy az infláció emelkedése átmeneti, és középtávon visszatér a 2%-os jegybanki cél alá, nem tudható egyelőre, hogy a jen leértékelődése és az importált infláció végül hogyan befolyásolja a belföldi inflációs folyamatokat, nem kizárható, hogy végül Japánban is tartósabb és magasabb lesz az infláció, mint ahogy azt most várják (ne feledjük: egészen 2021 végégi hallgattuk a Fedtől és az EKB-tól, hogy az infláció emelkedése átmeneti, és hamarosan visszatér a célhoz). A jegybank egyébként idén 2,9%-os, jövőre és azután 1,6%-os éves átlagos inflációra számít, ezzel felfelé módosította az előrejelzését.

A jegybank panaszkodik a gyenge jen miatt, miközben maga is gyengíti azt

Noha már a jegybank is egyre látványosabban aggódik a gyenge jen miatt, a monetáris politikai irányvonalukkal ők maguk indították el a fizetőeszközt a lejtőn. Míg ugyanis a Fed és az EKB (de főleg az előbbi) idén határozott szigorításba kezdtek,

a japán jegybank nemcsak fenntartotta az ultralaza monetáris politikát, de még tovább lazított.

A jegybank idén ülésről ülésre megerősítette, hogy kitart a -0,1%-os betéti kamat mellett (legutóbb ezen a héten pénteken), miközben a Fed idén 3%-ponttal, az EKB pedig már 2%-ponttal emelte az irányadó kamatot.

A monetáris politikai pozíciók távolodása természetesen leértékelődési nyomás alá helyezte a jent, hiszen miért is fektetett volna valaki negatív kamattal a jenbe, ha a dollár- és eurókamatok szépen nőttek. A jen leértékelődése viszont csak az egyik hozadéka volt a különutas japán monetáris politikának, a másik fontos következmény a japán kötvényhozamok emelkedése. Hiába tartotta ugyanis alacsony szinten a Bank of Japan az irányadó kamatot, ha közben a dollár- és eurókamatok nőttek, ezzel pedig a japán kötvénypiacról elkezdett kiáramlani a tőke.

A jegybank válasza pedig az volt, hogy korlátlanul elkezdte vásárolni a 10 éves kötvényeket, hogy fenntartsa a maximum 0,25%-os hozamszintet.

Sőt, már ez sem volt elég: múlt héten a jegybank még ezen felül is 667 millió dolláros összegben hajtott végre rendkívüli eszközvásárlásokat, ezúttal az 5 és 20 éves lejáratokon is. A kötvények árfolyamának esésére válaszul tehát a jegybank likviditással árasztotta el a pénzügyi rendszert, ami további nyomást helyez a jenre. A hozamgörbe-kontrollt egyébként sikeresen fenn tudták tartani a tízéves lejáraton, a többi lejáraton viszont emelkednek a hozamok. A finanszírozási költségek mesterséges leszorítása a mennyiségi lazítással viszont rendkívül kedvezőtlenül hat a jenre, a Fed ugyanis közben mennyiségi szigorítást hajt végre a kamatemelései mellé: vagyis egyre több jen keres egyre kevesebb dollárt a devizapiacon.

Valójában félelmetes csapdahelyzetben vannak

Noha az ultralaza monetáris politikának egyértelműen azonosítható, és kifejezetten káros következményei vannak, a jegybanknál mégis úgy érzik, hogy nincs más választásuk, mint az extrém támogató pénzügyi feltételek fenntartása.

Egyrészt a rendkívül magas adósság,

másrészt a nagyon törékeny gazdasági növekedés miatt.

Miközben még az inflációs folyamatok sem indokolják a szigorítást.

A japán államadósság a GDP 250%-a felett van, de a vállalatok és a háztartások eladósodottsága is jelentős, és a pénzügyminiszter explicite kijelentette, hogy a magas eladósodottság miatt veszélyes lenne kamatot emelnie a jegybanknak. Finanszírozási problémák nem fenyegetnek, az adósság döntő része ugyanis jenben keletkezett, az emelkedő kamatterhek viszont komoly terhet rónának az államháztartásra, a vállalatokra és a háztartásokra egyaránt, komolyan visszavetve ezzel a gazdaságot.

A japán döntéshozók pedig semmiképp nem akarják veszélyeztetni a törékeny növekedést, amelyért évtizedekig küzdöttek.

A japán növekedés az előző évtizedekben megtorpant, és az expanzív fiskális politika az extrémlaza monetáris politikával karöltve sem tudta beindítani azt. Most viszont épp jelentős növekedés látszik, ahogy a gazdaság kilábal a koronavírus-válságból, és a jegybanknak esze ágában sincs veszélyeztetni ezt kamatemelésekkel. Az infláció egyelőre szintén nem indokolja a monetáris szigorítást, és bár a szokatlanul magas infláció már elkezdte felfalni a reálbéreket, a 3%-os éves áremelkedés még nem olyan mértékű, hogy érdemben veszélyeztesse a növekedést (szerkezetéből adódóan viszont egyelőre nem is arról az inflációról van szó, amely jótékonyan hat a növekedésre, mert az áremelkedésért főleg az energia drágulása felelős).

A növekedés egyébként így sem ígérkezik olyan jelentősnek, bár japán viszonylatban kétségkívül a csekély növekedés is örömteli:

az OECD szerint idén 1,6%-kal nő a japán gazdaság, amit jövőre is hasonló mértékű növekedés követ;

az IMF idén 1,7, jövőre 1,6%-os növekedést vár;

a Fitch Ratings nem ilyen optimista: szerintük az idei 1,7%-os növekedést jövőre már csak 1,3%-os GDP-növekedés követi.

Tehetnek ellene, de az igazi megoldást csak kívülről remélhetik

A jen kilátásai továbbra sem kedvezőek. A 150-es technikai szint, valamint a kormányzat verbális és tényleges intervenciói egy darabig megfékezhetik a gyengülést, és az energiaárak csökkenése is enyhítheti a nyomást a jenen.

Az összkép viszont továbbra is a jen leértékelődése felé mutat.

A monetáris politikai pozíciók tovább távolodnak majd jövő héten, amikor az amerikai Fed újabb határozott kamatemelést hajt végre. Emellett nem segít a japán kormány friss élénkítő csomagja sem, amelynek keretében a GDP 5,3%-ának megfelelő összeget költik el a kedvezőtlen gazdasági hatások mérséklésére (a csomag adócsökkentéseket is tartalmaz, valamint támogatást nyújtanak a háztartások számára az energiaszámlák kifizetésére). Ez amellett, hogy növelni fogja a keresletet és az inflációt, újabb kötvénykibocsátásokat tesz majd szükségessé, amely további nyomást helyez a kötvényekre, ami az eddigi erőfeszítéseken túl újabb jegybanki pénznyomtatást hozhat maga után.

A jen esése leginkább két esetben állhat meg – ezek közül az egyik egy belső, a másik pedig külső tényező. A belső tényező a monetáris politikai irányváltás. Noha a Kuroda-féle jegybank hallani sem akar az ultralaza feltételek feladásáról, a jegybankon egyre nő a nyomás, hogy tegyenek valamit a jen leértékelődésének megállításáért – akár személycserék árán is. A fordulat valóban hozhatna jen-erősödést, ráadásul ehhez az sem kéne, hogy a jegybank a gazdaságot korlátozó lépéseket hozzon: már egy verbális irányváltás is megállíthatná az esést, és a testület a fokozatos normalizálás útjára lépve előbb az extrém mennyiségű eszközvásárlásokat kezdhetné el szép lassan leállítani. A piacok a nagy változást gyorsan beárazzák, így a BoJ-nak nem is kéne azonnal szigorítania, a fordulat első jele lecsapódna a devizapiacon – ahogy azt láthattunk a font esetén a Bank of England közbelépésénél is, amikor a brit eszközöket megütötték. A japánok a verbális szigorítás és a mennyiségi lazítás leállításának hosszú hónapjaiban időt nyernének addig, amíg megváltoznak a globális erőviszonyok.

A jen árfolyamára ugyanis a Fed szigorítása és a dráguló nyersanyagok (külső tényezők) helyezték a legnagyobb nyomást, és a jelenlegi várakozások szerint a Fed jövőre erőteljesen lassíthatja, majd még az év első felében le is állíthatja a kamatemeléseket. Ha ez megtörténik, akkor ezzel együtt minden bizonnyal lassulni fog az amerikai gazdaság is, ami – az európai és kínai lassulással együtt – enyhíteni a nyomást az energiahordozók árán.

Vagyis néhány hónapon belül előállhat a helyzet, amikor a jenre nehezedő nyomás határozottan enyhülhet.

Amennyiben valóban így lesz, akkor a japánoknak csak pár hónapot kell kihúzniuk, de erősen kérdéses, hogy a jelenlegi stratégia mennyire tartható, a féktelen eszközvásárlások hatására ugyanis oda jutottunk, hogy lassan nem lesz eladó a kötvénypiacon. Viszont ha ebben a hónapban a Bank of Japan váratlan fordulattal belengetné a szigorítást, akkor az egyébként is fokozatos normalizáció adhatna annyi támaszt a jennek, hogy a Fed kamatemelési ciklusának végéig már ne essen tovább.

Persze az az eset is előállhat, hogy az amerikai infláció messze nem csökken a vártnak megfelelő mértékben, és a Fed a jelenleg árazott 4% körüli kamatszinten sem tud majd megállni. Ez viszont az egyszerűbb eset, mert ekkor a japán jegybanknak esélye sem lesz elkerülni a szigorítást. Hogy a Fednek végül tovább kell-e szigorítania jövőre is, az a japán jegybankon teljesen kívülálló tényező - csak reménykedhetnek benne, hogy nem így lesz.

Címlapkép: Getty Images