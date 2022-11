Nem bír talpra állni a forint a hirtelen ütésből, amit az EU-pénzes hír miatt kapott

Elégedetlen a magyar kormány által szombaton átküldött végső teljesítési listával az Európai Bizottság a jogállamisági eljárásban, ezért azt fogja javasolni a tagállamokat tömörítő Tanácsnak, hogy 7,5 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrást függesszenek fel Magyarország felé – tudta meg a német Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) megbízható bizottsági forrásokból. A lap úgy tudja, hogy erről tegnap Ursula von der Leyen bizottsági elnök már tájékoztatta is az Európai Parlament frakcióvezetőit és a Bizottság megállapítását többek között arra is alapozta, hogy elégedetlenek az Integritás Hatóság egyik alelnökével, Holbusz Tímeával is.