Ursula von der Leyen: új fejezet a transzatlanti kereskedelemben – előnyös, bár nem tökéletes megállapodás

A világ legnagyobb gazdasági kapcsolata szempontjából kulcsfontosságú új EU–USA kereskedelmi megállapodás stabilitást és kiszámíthatóságot teremt, miközben elkerüli a költséges vámháborút. Az egyezség 15 százalékos vámplafont rögzít az uniós termékek túlnyomó többségére, többek között az autó- és gyógyszeriparra, emellett számos stratégiai ágazatban vámmentességet biztosít. Az EU értékeit változatlan szabályok védik, miközben az Unió egyedülálló előnyöket ért el a gyógyszeripari termékek, félvezetők és faanyagok terén. A megállapodás mellett az Európai Unió további globális partnerségekkel – például Mexikóval, a Mercosurral és hamarosan Indiával – diverzifikálja kereskedelmi kapcsolatait. Az igazi kihívás azonban az egységes piac kiteljesítése és az európai versenyképesség fokozása marad – többek között ezekről ír a Portfolio-n megjelenő exkluzív véleménycikkében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Több mint 4,6 milliárd euró értékű áru és szolgáltatás szeli át az Atlanti-óceánt nap, mint nap. Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti éves kereskedelem összértéke 1680 milliárd euró:

ez a világ legnagyobb hatással bíró gazdasági kapcsolata, ezért nagyon fontos a múlt hónapban aláírt megállapodás.

Számos vélemény jelent meg a megállapodásról. Olyan észrevételek, amelyekre fontos egyértelműen, kertelés nélkül válaszolni. Ez a megállapodás átgondolt döntést tükröz: a helyzet súlyosbodása és a konfliktusok helyett a stabilitást és kiszámíthatóságot választottuk. Gondoljunk csak bele, mi történne, ha a demokratikus világ két legnagyobb gazdasági nagyhatalma nem tudna megállapodásra jutni és kereskedelmi háborúzásba kezdene! Csak két helyen örülnének ennek: Moszkvában és Pekingben.

Ezért inkább megállapodtunk. A megállapodás előnyös, de nem tökéletes.

Meggyőződésünk szerint a vámok a fogyasztókra és a vállalkozásokra kivetett adók. Növelik a költségeket, csökkentik a választási lehetőségeket és a gazdaságok versenyképességét. Ha megtorló vámokat vetnénk ki, azzal költséges kereskedelmi háborút robbanthatnánk ki, amelynek munkavállalóink, fogyasztóink és iparunk látnák kárát. És bármi is lenne a következő lépés, egy biztos: az USA nem változtatna drága és kiszámíthatatlan vámrendszerén.

A megállapodásunk legfontosabb eleme, hogy egyértelmű határvonalat húztunk 15%-nál az uniós termékek túlnyomó többségét, köztük a gépjárműveket és a gyógyszeripari termékeket illetően. Ezzel a minden vámra vonatkozó plafonnal a megállapodás egyértelműséget és stabilitást biztosít annak a több millió európainak, akinek a megélhetése múlik az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmen.

Az Európai Unióra alkalmazandó vámtarifa 15%, és ebben minden benne van. Egyedül az Unióra vonatkozik „all inclusive” vámplafon. 15%, semmi több.

Az Egyesült Államok más országokkal kötött megállapodásaiban az új alapvámtételek hozzáadódnak a meglévő tarifákhoz. Így az európai áruk kedvezőbb feltételekkel juthatnak be az amerikai piacra, ez pedig egyértelmű előnyt jelent az Uniónak.

Mi vagyunk továbbá az egyetlen olyan partner, amely kizárólagos vámplafongaranciát ért el a gyógyszeripari termékek, a félvezetők és a faanyagok tekintetében.

A megállapodás ezenkívül „nullás” vámtarifát rögzít olyan stratégiai termékek esetében mint a repülőgép-alkatrészek vagy a generikus gyógyszerek. Ezek nem elméleti kategóriák, hanem az európai versenyképesség zálogai. E termékek vámmentességének fenntartása az Európai Uniót és az USA-t is erősíti. És az Egyesült Államokkal együtt egyértelműen dolgozni kívánunk azon, hogy bővítsük a vámmentes termékek listáját.

Az EU ugyanakkor szilárdan kitartott alapelvei mellett. A szabályaink változatlanok. Mi döntjük el, hogyan tudjuk a legjobban megvédeni az élelmiszer-biztonságot, megóvni az európai polgárokat az online térben, és garantálni az egészséget és a biztonságot.

A megállapodás egyszerre védi értékeinket és juttatja érvényre az érdekeinket.

Azzal lezárult egy fejezet, de Európa jövőbeli jólétének története még most íródik. Bár az Egyesült Államokkal ápolt gazdasági kapcsolataink a legfontosabbak, ez az összképnek csak egy része: az USA az európai kereskedelem legnagyobb célországa, de az összes exportált terméknek csak 20%-a irányul ide.

Ezért a jövőben is arra törekszünk, hogy tovább erősítsük és diverzifikáljuk kereskedelmi kapcsolatainkat a világ minden táján – hogy bővítsük az uniós exportot, munkahelyeket teremtsünk és előmozdítsuk a növekedést. Ezért írtunk alá az elmúlt hónapokban kereskedelmi megállapodásokat Mexikóval és a Mercosurral, és ezért mélyítettük el kapcsolatainkat Svájccal és az Egyesült Királysággal. Ezért zártuk le a tárgyalásokat Indonéziával és ezért törekszünk arra, hogy még az év vége előtt megállapodást kössünk Indiával. Ezek a partnerségek megerősítik a bizalmi kötelékeket és az együttműködést, és lehetővé teszik számunkra, hogy kezeljük a közös világszintű kihívásokat, ezen belül korszerűsítsük a szabályokon alapuló kereskedelmi rendszert.

Ami a legfontosabb: Európának meg kell erősítenie azt a képességét, hogy a változásokra gyorsan tudjon reagálni. Ezt először otthon kell elkezdenünk, mégpedig az egységes piac kiteljesítésével. Ahogy Mario Draghi nagyon helyesen megállapította, „a jelentős belső akadályok és az egységes szabályozás hiánya sokkal károsabbak a növekedésre, mint egy harmadik ország által kiszabott bármiféle vám”. Jelenleg az uniós tagállamok közötti kereskedelem kevesebb mint a felét teszi ki az USA államai közötti kereskedelemnek. Ha Európa ki akarja aknázni a lehetőségeit, akkor ennek orvoslása a legsürgősebb feladat.

Tudjuk, hogy mire van szükség az európai versenyképesség fokozásához:

csökkenteni kell a bürokráciát, elő kell segíteni a határon átívelő szolgáltatásnyújtást. A jelenlegi Bizottság eltökélt szándéka, hogy mindezeket valóra váltsa.

Európa továbbra is a hosszú távú célokra összpontosít. A mi feladatunk az egységes piac kiteljesítése, a versenyképesség és a fenntarthatóság fokozása a jövő iparágaiban, és annak biztosítása, hogy Európa a stabilitás letéteményese maradjon az egyre bizonytalanabb világban. Európa csak akkor lesz erős és független, ha kellően ambiciózusak vagyunk, és együtt, egységesen teszünk ennek megvalósításáért.

