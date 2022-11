Tényleg legyőzte a forint támadóit az MNB? Csatát vagy háborút nyert a jegybank?

Több mint egy hónapja annak, hogy az MNB közbelépett a forint megállíthatatlan zuhanását látva és 18 százalékra emelte a kamatot. Az eddig eltelt néhány hét alapján sikeres volt a beavatkozás, hiszen a korábbi 430 feletti szintről visszakapaszkodott a magyar deviza. De mit jelent a shortosok elrettentése? Egyáltalán miért shortolják a forintot? És miért kellett 500 bázisponttal felemelni az irányadó kamatot? Ezzel végleg megmenekült a magyar deviza? Látható, hogy bőven vannak még nyitott kérdések, melyekre most megpróbálunk választ adni.

Bő egy hónapja kellett beavatkoznia a jegybanknak

Október közepén két lényeges intézkedést jelentett be az MNB a szokásos kamatdöntésen kívüli időpontban:

Az egynapos betéti gyorstender bevezetésével az irányadó kamatot 18%-ra emelték, ez 500 bázispontos azonnali kamatemelést jelentett.

Az év végéig a jegybank a devizatartalék terhére biztosítja az energiaszámla fedezéséhez szükséges devizát.

Ezekre egyértelműen a forint árfolyama miatt volt szükség, amit a jegybank általában a „kockázati megítélésünk romlásaként” említ. A magyar deviza a szeptemberi kamatdöntést követően indult intenzív gyengülésnek, amikor a Monetáris Tanács bejelentette, hogy 13 százalékon lezárja a kamatemelési ciklust. Azt követően a 405-ös szintről néhány hét alatt 430 fölé ugrott az euró jegyzése.

Az MNB két fő okot azonosított a forint gyengülése mögött: a folyó fizetési mérleg intenzív romlását, ami nem csak fundamentális tényezőként negatív, hanem folyamatos devizaváltást generált, illetve a kockázati megítélés erőteljes romlását, vagyis a forint elleni spekulatív pozíciók felvételét. Ezeket akarta a fenti két intézkedéssel kezelni a jegybank.

Miért támadták meg a forintot?

A két tényező közül most a forint elleni pozíciók felvételével foglalkozunk, amit az irányadó kamat emelésével igyekezett kezelni az MNB. A legfontosabb, hogy

ez teljesen normális befektetői viselkedésnek tekinthető, semmi elítélendő nincs a shortoláson, amikor valaki egy adott eszköz árfolyamának esésére számít.

Vagyis lehet ugyan a forint elleni támadásról beszélni, de a valóságban annyi történt, hogy a befektetők 13 százaléknál magasabb alapkamatra számítottak, ezért kiábrándultan fogadták a jegybank szeptember végi bejelentését. Ez indította el a forint gyengülését, ami egy idő után öngerjesztő folyamat lett, vagyis a jelentős alulteljesítést látva egyre több befektető látott fantáziát a magyar deviza elleni pozíciókban.

Hogy néz ki a shortolás? Miért kellett kamatot emelnie a jegybanknak?

Ha valaki egy eszköz, jelen esetben a forint ellen akar pozíciót felvenni, akkor el kell adnia az adott eszközt abban bízva, hogy később majd olcsóbban tudja visszavásárolni, ez a shortolás lényege. Vagyis egy külföldi befektetőnek forintra van szüksége ahhoz, hogy ilyen piaci pozíciót felvegyen, hiszen neki jellemzően eurója vagy dollárja áll rendelkezésre.

Hol tud a legkönnyebben forintot szerezni egy ilyen befektető? A bankközi piacon, ahol magyar pénzintézetektől forintban hitelt vehet fel. Ha pedig a forint többet gyengül, mint a hitel költsége, akkor nyeresége van az üzleten. Éppen ezért

egy jegybank azzal tud a legjobban védekezni, ha megdrágítja a short pozíciók felvételét a kamat emelésével.

Ennek jegyében emelte 18 százalékra az egynapos betéti kamatot az MNB, a hitelek kamata pedig ennél magasabb kell, hogy legyen, különben komoly arbitrázsra lenne lehetőség. Vagyis ha ma egy külföldi befektető a forintot shortolni akarja, akkor azt 18 százaléknál magasabb kamat mellett teheti meg, így pedig már egyre kevésbé éri meg ilyen pozíciókat felvenni.

Sikeres volt az MNB lépése?

Ha a forint árfolyamára nézünk, akkor sikeresnek mondható a jegybank kamatemelése, hiszen érezhetően erősödött azóta a magyar deviza. Ugyanakkor továbbra is látszanak kockázatok, elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások alakulása, ami az elmúlt napokban megint a gyengülés felé lökte a forintot.

A jegybank minden hónapban a szokásos ábrakészletben teszi közzé a forint elleni külföldi spekulatív pozíciók grafikonját, ami azonban ennyire nem mutat optimista képet.

Látszik, hogy szeptember legvégén volt egy időszak, amikor jelentős pozíciók épültek fel a forint ellen, majd a jegybank kamatemelése után fokozatosan az ellenkező oldalra pozícionált a piac. Ez egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy hirtelen a forint jelentős erősödésében kezdtek bízni, részben a korábbi short pozíciók zárása okozhatott automatikus forint vételeket.

Ugyanakkor a grafikonon az is látszik, hogy november eleje óta ismét a forint ellen fogadó befektetők kerültek többségbe, ha nem is olyan mértékben, mint azt szeptember végén-október elején láthattuk.

A jegybank adatai szerint a forint elleni külföldi pozíciók állománya most nagyjából ugyanott tart, ahol a szeptemberi kamatdöntő ülés előtt, közel 1000 milliárd forint. Amikor a jegybanknak közbe kellett avatkoznia, akkor ez az összeg felment 1300-1400 milliárdra, majd visszaesett. Vagyis az októberi 500 bázispontos kamatemeléssel a szeptemberben bejelentett leállást sikerült korrigálnia az MNB-nek.

De akkor mi lesz most a forinttal?

Látható, hogy folyamatosan hullámzik a külföldi befektetők forinttal szembeni pozícionáltsága, egy átmeneti forinterősödés is kiválthatja azt, hogy ismét vonzóvá válik a magyar deviza shortolása, nagyobb esélyt látnak az ismételt gyengülésre. Nagyjából ez történhet most is: a jelenlegi árfolyamon már akár a magas kamat mellett is érdemes lehet a forint ellen fogadni.

Említettük, hogy az utóbbi napokban az uniós tárgyalásokkal kapcsolatos hírek mozgatták az árfolyamot, gyengítették újra 415 közelébe a forintot. A hírek szerint ugyanis az Európai Bizottságot egyelőre nem győzték meg a magyar kormány vállalásai, ha lesz is megállapodás az év végéig, akkor is erős feltételekkel, a kifizetésekre még jó ideig várni kell majd.

Várhatóan a következő napokban-hetekben is ez mozgatja majd a forintot, hiszen, ha a helyreállítási alapról az év végéig nem lesz megegyezés, akkor több milliárd euróról végleg lemondhat Magyarország. Vagyis az idő sürget, a Bizottság és az Európai Parlament pedig egyelőre elégedetlen, így a jövő héten még jöhetnek újabb csavarok az ügyben.

Címlapkép: Getty Images