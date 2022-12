Meddig tart az árak féktelen emelkedése? Az árstop eltörlése csak rádob még egy lapáttal

Beke Károly 2022. december 07. 10:00

Várhatóan novemberben is tovább emelkedett a magyar infláció, mely már az utóbbi két hónapban is 20 százalék felett volt. A Portfolionak nyilatkozó elemzők szerint viszont már közel lehet a tetőzés, továbbra is arra számítanak, hogy az év végén vagy 2023 elején látjuk majd a csúcsot, ahonnan lassú csökkenés jöhet. Az üzemanyagok árstopjának tegnap esti eltörlése természetesen az inflációra is hatással lehet, megdobhatja a rátát.