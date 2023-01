Áttörte a korlátot a forint, mi jön most?

A szerdai jókora forinterősödéssel áttörte az euróval szembeni árfolyam a 200 napos mozgóátlagot, ami fontos technikai szint, így elméletileg további érdemi tér nyílt meg a forint erősödése előtt. Megnéztük gyorsan, hogy mit üzen a technikai elemzés ebben a helyzetben.

Az év eleji portfólió allokálások és a viszonylag kedvező nemzetközi befektetői hangulat kedden és szerdán jókora forinterősödést okozott azzal együtt, hogy hatalmas dollárkötvény-kibocsátáson is túl van már az ország, ami így tehermentesítheti a forintalapú állampapír piacot is, ez pedig szintén kedvező lehet egyes befektetőknek a magas hozamszintek mellett. Ezek együttes hatására a forint a kedd reggeli 404-ről tegnap délutánra átmenetileg 395 körülig ugrott, és ma reggel is ennek közelében jár a kereskedés.

Az euró/dollárban kedd reggel volt egy komolyabb süllyedés, majd némi emelkedés, azóta 1,06 körül oldalaz az árfolyam a Fed tegnap este megjelent jegyzőkönyvének üzenete mellett is. Ahogy megírtuk: a piacok idénre már kamatcsökkentést is áraznak az amerikai jegybanktól, noha ezt a jegyzőkönyv se üzeni, sőt az IMF vezető közgazdásza éppen arra figyelmeztet, hogy nem hirdethet még győzelmet a Fed az infláció felett. Ma a német inflációs adatra, illetve az amerikai BMI szolgáltatószektorra vonatkozó adataira kell majd figyelni.

Visszatérve a forint elmúlt két napban látott hullámszerű erősödésére, ezzel oda jutott az EURHUF, hogy lefelé áttörte a technikai elemzésben fontos 200 napos mozgóátlagot, ami már 399,6-nál tartott, és így most elvileg érdemi tér nyílt ki a forint további erősödése előtt. Azért csak elvileg, mert 394,5-nél, és 392-nél is fontos technikai támasz szintek azonosíthatók, illetve 393-nál húzódik a tavaly februártól októberi látott nagy mozgás 50%-os Fibonacci-korrekciós szintje, ami szintén fontos korlátot jelenthet a forint további erősödése útjában. Közben a lendületes forinterősödést jelzi, hogy az RSI indikátor már a 30-as zónát közelíti, azaz érik a forinterősödés kifulladásának, visszafordulásának esélye is.

A forint dollárral szembeni árfolyamát technikai elemzési szemmel nézve azt mondhatjuk el, hogy már mind a 200 napos mozgóátlagot, mind az 50%-os Fibonacci korrekciós szinteket áttörte lefelé az USDHUF és most a 374 körül húzódó, pirossal berajzolt támasz szinten billeg. Ha ezt is meggyőzően áttöri lefelé az USDHUF, akkor technikailag leeshet akár 362-ig is, a februártól októberig látott mozgásra húzott 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintig.

