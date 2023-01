360 vagy 430 lesz az euró? Hiába lett szinte világbajnok a forint menetelése, még mindig nem győzött meg mindenkit

Hatalmas menetelésben van a forint, hiszen bő három hónap alatt mintegy tíz százalékkal értékelődött fel az euróval szemben. Egyelőre mindenki azt találgatja, hogy mennyire lehet tartós a javulás, megvetheti-e a lábát a magyar deviza 400 alatt vagy akár még innen is lehet tér lefelé. Az elemzői véleményekben egyre többször jelenik meg az, hogy „túl sokat” erősödött már a forint, továbbra is vannak olyanok, akik bőven 400 feletti árfolyamot várnak 2023-ban.

Nagyon megy a forint, semmi nem állítja meg

Kedden 390 alá erősödött a forint az euróval szemben, hasonlóra tavaly június óta nem volt példa. Vitathatatlan, hogy éles fordulat állt be az utóbbi hónapokban, ami a 430-as rekordárfolyamról nagy lendülettel hozta le az euró-forintot. A magyar deviza a régióban erősen felülteljesítő volt, három hónap alatt 6 százalékos szárnyalást mutatott be, miközben a lengyel zloty 1,6%-kal, a cseh korona pedig 2,7%-kal erősödött.

Vagyis nem csak illúzió, hogy a forint komoly erősödésbe kapcsolt az utóbbi időszakban. Sőt, ha jobban megnézzük, akkor az egész világon alig találni a magyar devizáéhoz mérhető teljesítményt. Az elmúlt három hónapban csak a chilei peso és a dél-koreai von tudott nagyobbat erősödni, utóbbi csak egy hajszállal előzi a forintot.

Ha ugyanezt a grafikont megnézzük az év eleje óta, akkor is kedvező a kép a magyar deviza szempontjából, a forintnál nagyobb ugrást csak a chilei, a thai, az izraeli és az ausztrál fizetőeszköz produkált eddig 2023-ban. Jól látszik, hogy egyetlen régiós versenytárs sem tudott felnőni a forint mellé.

De mivel magyarázható ez a hatalmas fordulat, hogy az október első felében még mindenki által lesajnált magyar fizetőeszköz azóta megtáltosodott? Az elmúlt hónapokban sokszor írtunk erről, de röviden összefoglalva az alábbi tényezők okozták:

Október közepén az MNB 18%-ra emelte az irányadó kamatot az egynapos betéti ráta bevezetésével. A kamatszint azóta is 500 bázisponttal meghaladja az alapkamatot és a jegybank épp kedden jelentette be, hogy ez egy darabig még így is marad, indokolt az extrém magas kamat fenntartása. A jelek szerint ez a kamat már elég magas ahhoz, hogy távol tartsa a forint ellen spekulálókat .

A magyar jegybank október óta biztosítja az energiaszámla kiegyenlítéséhez szükséges devizát. Ezzel pedig nem csak a spekulatív pozíciók felépülését, hanem a napi szintű, reáltranzakciós célú devizaváltást is sikerült megfékeznie.

Decemberben született egy elvi megállapodás az uniós források folyósításáról, amivel a „legrosszabb forgatókönyvet", a direkt forrásvesztést sikerült elkerülni. Ez komoly kockázatként nehezedett a forintra 2022 második felében. Az továbbra is bizonytalan, mikor juthatunk a gyakorlatban hozzá ezekhez a forrásokhoz, így azért maradtak még buktatók.

A világpiaci földgázárak jelentősen csökkentek, a három hónapja még 140 eurós TTF-jegyzés mostanra 60 euró alá zuhant. Ez pedig enyhíti a nyomást a magyar fizetési mérlegen, javulnak a külső finanszírozási kilátásaink.

A dollár komoly gyengülésnek indult nagyjából a forint fordulatával egyidőben, három hónap alatt majdnem 8,5%-ot zuhant az euróval szemben. Azt pedig tavaly megfigyelhettük, hogy úgynevezett magas bétájú devizaként a forint szorosan leköveti a dollár mozgását ellentétes előjellel. Vagyis az amerikai fizetőeszköz gyengélkedése egyértelműen jó hír a forint számára.

Részben a fenti tényezők miatt a piaci hangulat egyértelműen javult az elmúlt hónapokban. Nőtt a befektetők kockázatvállalási hajlandósága, ami szintén pozitív a forinthoz hasonló alapvetően sérülékeny feltörekvő piaci devizák számára.

De mégis meddig még?

Egyre többször kapjuk meg a kérdést, hogy „Jó-jó, nagyot erősödött a forint, de meddig mehet még?”. Erre szokás szerint még nehezebb válaszolni, mint arra, mi okozta az elmúlt hónapok mozgását.

Továbbra is az látszik, hogy a kedvező nemzetközi hangulat vette a szárnyaira a magyar devizát, illetve erre a jó hangulatra tett rá a jegybank is például a keddi vártnál szigorúbb hangvételével.

Mindaddig, amíg a nemzetközi kedvező hangulat (elsősorban az energiapiaci nyugalom) kitart, addig a jegybank nagyon magas irányadó kamata mellett a forint erősödése teljesen érthető jelenség, hiszen a magyar gazdaság első számú kockázata, az energiakitettség mérsékelt marad.

Ugyanakkor az év első felében még mindig vannak komoly kockázatok a forint szempontjából az uniós források sorsától kezdve az infláció alakulásáig. Nem szabad elfelejteni, hogy az áremelkedési ütem továbbra sem tetőzött és várhatóan még hónapokig magasan marad azt követően is, ha ez valóban megtörténik.

Ha a buktatókat sikerül kikerülni, akkor elvileg az év második felében lehetne tér a forint erősödésére. Azonban az elmúlt hetekben annyit ment az árfolyam, hogy a jelenlegi szintről egyáltalán nem biztos, hogy még komoly tartalékai vannak.

Kicsit úgy tűnik, mintha hirtelen minden kedvező forgatókönyvet beárazott volna a piac.

Éppen ezért rövidtávon könnyen jöhet egy korrekció a 400-as lélektani szint környékére, akár kicsivel fölé is. Aztán ha a most még csak optimista forgatókönyvnek mondható eshetőség valósul meg, akkor az év második felében visszakapaszkodhat újra a 380-390-es tartományba a forint. Mi kellene ehhez?

Az, hogy az elvi megállapodás után a gyakorlatban is elinduljon az uniós források folyósítása.

Az, hogy tetőzzön az infláció itthon is és kezdjen el csökkenni.

Kedvező maradjon a nemzetközi befektetői hangulat. Ez persze sok mindentől függ, a háborús helyzet alakulásától, a gazdasági kilátásoktól stb.

Ne emelkedjenek jelentősen a világpiaci energiaárak.

Ha mindez megvalósul, akkor lehet tartósan 400 alatti euróárfolyamot várni, addig továbbra is vannak kockázatok a forint szempontjából, amik bármikor elindíthatnak egy komolyabb korrekciót akár az árfolyamban. Rövidtávon ilyen kockázat például a Standard & Poor’s péntek késő estére várható hitelminősítői felülvizsgálata. A Fitch már a múlt héten negatívra rontotta a magyar osztályzat kilátását, az S&P ezt már augusztusban megtette. Ha most leminősítés jön, az kicsit megviselheti a forintot, akár a korrekció kiváltó oka is lehet. Hétfőn már láttuk, hogy a Fitch lépésére is gyengülni kezdett a forint, aztán ezt az MNB kommunikációja sikeresen fordította meg.

Akkor most 350 vagy 430 lesz idén az euró árfolyama?

A forint erősödésével párhuzamosan érezhető, hogy a piac is egyre optimistább a kilátásokat illetően. Egyre kevesebben várnak idén tartósan 400 feletti árfolyamot. Ennek ellenére azért mindenkit nem sikerült meggyőzni, továbbra is vannak olyan vélemények, melyek a magyar deviza jelentős gyengülését vetítik előre. Nem állítjuk, hogy ezeknek az elemzőknek van igazuk, de most ezekre a prognózisokra koncentrálunk, hogy bemutassuk, mi minden vezethet a forint leértékelődéséhez az általános vélekedéssel némileg szembe menve.

A Unicredit Bank régiós elemzője szerint például 2023-ban látunk még 420 feletti euróárfolyamot, és ezt nem hónapokkal ezelőtt, hanem az elmúlt napokban jósolta Dan Bucsa. A szakember több problémát is lát előre tekintve: a cserearány-romlás sokkját, a munkaerőköltségek várható emelkedését, illetve a magyar folyó fizetési mérleg hiányának nehézkes finanszírozását a bizonytalanná váló befektetői környezetben.

A bank elemzője szerint az sem jó jel, hogy a magyar monetáris transzmisszó hatékonysága romlik, mivel hiába tartja fenn a jegybank a magas kamatokat, ha közben a kormány kedvezményes hitelprogramokkal biztosítja az olcsó finanszírozást. Bucsa szerint ez a forint gyengülésével fenyeget, illetve az sem zárható ki, hogy további szigorításra lesz szükség az MNB részéről.

A forint jelenlegi ereje nem fenntartható

- jelenti ki az Unicredit szakembere. Szerinte a magyar deviza túl erős a fontosabb versenytársakhoz képest, ha a munkaerőköltségeket és a termelői árakat figyelembe vesszük.

A magyar gazdaság továbbra is erősen függ az ingadozó nemzetközi tőkeáramlásoktól, ezek teszik lehetővé a folyó fizetési mérleg hiányának finanszírozását. Ugyan Virág Barnabás kiemelte, hogy komoly javulást látnak a fizetési mérlegben, de a jegybank által közölt havi adat arra utal, hogy 2022 végén is nőtt a hiány, miközben az uniós forrásbeáramlások csökkentek – részletezte Dan Bucsa.

További problémát jelenthet, hogy az elemző szerint Magyarország energiaszámlája akár magasabb is lehet 2023-ban, mint tavaly volt, hiába zuhantak a gázárak. Ennek oka pedig, hogy nagyjából féléves késéssel a régiós országokhoz képest, de szerinte mi is elkezdtük lassan kiváltani az orosz nyersanyagot, ennek pedig magasabb árak lesznek a következményei. Magyarországnak hosszútávú gázszállítási szerződései vannak Oroszországgal, vagyis egyelőre nem világos, hogyan tudnánk jelentős mennyiséget kiváltani más forrásból, könnyen lehet, hogy csak az esetleges orosz szállítások leállítására felkészülve keres a kormány alternatív forrásokat.

Bucsa kiemeli, hogy a forint sokat profitált a régiós eszközökbe történt tőkebeáramlásból az utóbbi hónapokban, azonban, ha a befektetők profitot realizálnak, akkor az megfordíthatja a jelenlegi piaci rallyt. Akkor pedig a forint is nyomás alá kerülhet megint.

Nem optimisták a forint kilátásait illetően a Fitch Solutions szakemberei sem. Bár javították év végi előrejelzésüket, de így is arra számítanak, hogy 430-ig gyengül majd a forint (eddig 440-es árfolyamot vártak 2023 végére). Az elemzők három tényező miatt negatívak a régiós devizák kilátásait illetően:

A második félévben gyengébb makrogazdasági adatok érkezhetnek. A növekedést illetően a pesszimisták közé tartoznak, miközben szerintük eltart még egy darabig, mire az infláció a „normális” tartományba esik. Csökkenhet a régió kamatelőnye. A tavalyi év a feltörekvő piaci jegybankok intenzív kamatemeléseiről szólt, ezzel nőtt a kamatkülönbözet, idén viszont a fejlett jegybankok folytathatják a szigorítást, miközben a fejlődők nagy része már leállhat az emeléssel. Ez pedig csökkentheti a régiós devizák versenyelőnyét, ami magas volatilitással párosulva akár komolyabb tőkekiáramlást is elindíthat. Fokozódhatnak a politikai és geopolitikai kockázatok. Az ukrajnai háború továbbra is komoly kockázatkerülést okozhat a régióval szemben, emellett továbbra is erős az esetleges eszkalálódás veszélye. Oroszország pedig továbbra is jelentős energiapiaci szereplő, így a szállítások akadozása is kockázatot jelent. A Fitch Solutions szerint Magyarország és Törökország esetében a belpolitikai gyengeségek is erősek, nálunk elsősorban az uniós forrásokban látnak ilyen belső kockázatot. Szerintük a magyar gazdaság idén 1 százalékkal zsugorodik majd, az infláció pedig 10 százalék felett marad egész évben.

Rövidtávon kicsit pesszimistább lett a Morgan Stanley is a forint kilátásait illetően, éppen ezért lezárják a korábbi zloty-forint short pozíciójukat. Ennek oka pedig szerintük a jelentősen csökkenő kockázati prémium, vagyis

a forint túlzott erősödése az utóbbi hetekben.

Hosszabb távon az amerikai bank elemzői továbbra is kedvezően ítélik meg a forint kilátásait, azonban most egy kis átmeneti korrekcióra számítanak a nagy rohanás után. Szerintük a piaci pozícionáltság is ebbe az irányba mutat, a befektetők túlságosan elkezdtek hinni a forint további erősödésében.

