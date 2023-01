Meddig tarthat még a forint menetelése az MNB döntése után?

Miután kedden az MNB váratlan döntésére fontos technikai szinteket tört át a forint és új 7-8 hónapos csúcsra ért az euróval és a dollárral szemben, megnéztük, hogy mit üzennek most a grafikonok technikai elemzői szemmel.

A kötelező tartalékráta 5-ről 10%-ra emelése, illetve a vártnál szigorúbb monetáris politikával kapcsolatos jegybanki üzenetek hatására a forint az euróval szemben mára 388-ig szárnyalt, ami több, mint 7 hónapos forintcsúcsot jelent, a gyengélkedő dollárral szemben pedig kerek 8 hónapos csúcsról beszélhetünk 356-nál. Ideje hát, hogy megnézzük, most mit üzennek a leggyakrabban használt technikai elemzési indikátorok alapján a grafikonok, hogy választ tudjunk adni arra a sokakat izgató kérdésre, hogy meddig erősödhet még a forint?

Az alábbi első ábránk azt üzeni, hogy az EURHUF tegnap meggyőzően letörte az MNB döntése nyomán a tavaly tavasztól őszig bejárt mozgás 50%-os Fibonacci-korrekciós szintjét 393 körül, magyarul a tavaly elszenvedett esés több, mint felét ledolgozta már a forint. A következő Fibonacci-korrekciós szint 383,5-nél húzódik (61,8%-os korrekciós szint), így tehát most első körben eddig a szintig könnyen erősödhet a forint. Éppen itt húzódik egyébként egy nagyon erős, hosszú távú emelkedő trendvonal is (piros vonal, lásd alább kifejtve) és közben az EURHUF túladottságát jelző napi RSI is kezd a 30-as tartományhoz közel kerülni.

Így tehát első körben még 4-5 egységet erősödhet a 383-384-es zónáig a forint, de ott két szempontból is nagyon erős támasz szintbe ütközik az EURHUF.