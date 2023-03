Közel egy éve nem látott csúcsáról pattant el a forint

Portfolio 2023. március 03. 19:21

Csütörtökön és pénteken visszaadta a héten addig összeszedett erejét a forint (és elesett egy fontos erősödő trendvonal is), az euróval szembeni jegyzések visszaemelkedtek a 379-es szint fölé, pont oda, ahol a múlt hetet fejezték be. Pedig a hét közepén még közel egyéves csúcsán is járt a hazai fizetőeszköz. A hét utolsó kereskedési napján érdemes visszatekinteni az e heti árfolyammozgásokra. A péntek esti zárás után jöhetnek még izgalmak, a Moody's felülvizsgálhatja a magyar adósbesorolást.