Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok
Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások eredményeként módosításokat eszközölnek a béketervben - számolt be a Sky News.

Rubio a megbeszéléseket a békefolyamat eddigi "legproduktívabb és legjelentősebb" találkozójának nevezte. Ígérete szerint

az amerikai csapat az ukrán javaslatok alapján változtatásokat hajt végre a béketervben.

Már most is egy nagyon jó munkaanyagunk van, amely az összes érintett fél hozzászólásán alapul. Pontról pontra végigmentünk ezeken a tételeken, és jó előrelépést értünk el. Embereink most a javaslatokon dolgoznak, változtatásokat eszközölnek, hogy tovább szűkítsük a különbségeket, és közelebb kerüljünk egy olyan megoldáshoz, amellyel Ukrajna és természetesen az Egyesült Államok is elégedett lehet

- nyilatkozta az amerikai külügyminiszter.

Andrij Jermak, az ukrán delegáció vezetője megerősítette, hogy a találkozó "nagyon produktív" volt.

Jó előrelépést értünk el, és haladunk az igazságos és tartós béke felé. Az ukrán nép megérdemli és minden másnál jobban akarja ezt a békét

- mondta.

Kermak megköszönte "nagy barátaiknak", az Egyesült Államoknak és Donald Trump elnöknek a támogatást, ugyanakkor jelezte, hogy a munka folytatódik, és Ukrajna "európai barátait is bevonják" a folyamatba.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

