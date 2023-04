Tépik a dollárt az amerikai GDP-adatra, a forint tartja magát

Csütörtök reggel 373,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a forint szempontjából. Tegnap reggel még 378 körül járt a jegyzés, vagyis komoly erősödésen van túl a forint. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy az MNB keddi üzeneteit óvatosnak értékelték a befektetők, másrészt a nemzetközi hangulat is segített a forintnak, a dollár gyengülésével párhuzamosan kapaszkodott a magyar deviza. Amennyiben ez ma is folytatódik, akkor újra a 370-es szintet veheti célba a forint, vagyis visszatérhet a múlt hét elején látott szintre. Ugyanakkor az elemzők többsége szerint innen már nincs jelentős tere a további erősödésnek, vagyis a 350-es euróárfolyam rövidtávon nem tűnik valószínűnek. A dollárral szemben most 338-nál járunk, míg az angol font 421,6 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra minimálisan gyengült, az orosz rubel pedig kissé erősödött a dollárral szemben.

Említettük már a dollár gyengélkedését, mely szintén segített a forintnak. Tegnap 1,11 közelében is járt a jegyzés, ami egyéves csúcsot jelentett az euró szempontjából, most 1,1057 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékkal magasabb a szerda estinél. Délután az első negyedéves amerikai GDP-adat érkezik, mely a piacra is hatással lehet. A japán jen 0,1 százalékos gyengüléssel, az angol font pedig stagnálással kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images