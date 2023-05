Áttörte a falat a forint – Meddig erősödhet még?

A hétfői kereskedésben egyéves csúcsra ugrott a forint az euróval szemben 368,5 közelében, és ezzel párhuzamosan áttört egy négyéves fontos trendvonalat is az árfolyam. Megnéztük röviden, hogy mit üzennek a grafikonok technikai elemzési szemmel, hogy arra a kérdésre keressük a választ: meddig erősödhet még a forint.

Miről szól ez az elemzés? Megnéztük, hogy mi az a két technikai támasz zóna, amire most figyelni kell a négyéves trendvonal letörésekor.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy kulcsfontosságú szinten billeg ma az EURUSD, így ez fontos hatással lehet az EURHUF-ra és az USDHUF-ra.

Az USDHUF esetén is azonosítottuk azt a támasz zónát, amire figyelni kell, ha tovább süllyed az árfolyam.

A török választások utáni piaci környezetben, hullámszerű erősödés következett be hétfő reggel a forint piacán, így az euróval szembeni jegyzések 368,5 közelébe süllyedtek, ami azt jelentette, hogy új bő egyéves csúcsra ért a magyar fizetőeszköz. Aztán a nap további részében (eddig) 369,5 körül ragadt az árfolyam.

Közben érdemes megjegyezni, hogy nemcsak a forintnál jegyezhetünk ma fel új árfolyamcsúcsot, hanem a régiós társánál, a lengyel zlotynál is, amely átmenetileg a 4,50-es szint alá jutott az euróval szemben reggel és ezzel 15 havi csúcsra ért. Amint láthatjuk: a zloty egy hónapja erősödő trendben van, amióta 4,63-nál letörte a berajzolt többéves emelkedő trendvonalat, és már alacsonyabb szinten jár az EURPLN, mint a tavaly február 23-i állapot. Ez azt jelenti, hogy a háború kitörése előtti napnál is erősebb szinten jár már a zloty.

Amennyiben a régiós devizák relatív teljesítményét nézzük az euróval szemben, szintén azt látjuk, hogy a zloty már erősebb szinten jár, mint a háború előtti állapot, a cseh korona már jóval erősebb szinten, de a forint is megközelítette azt (tavaly február 23-án 360,6 körül zárt este az árfolyam az aznapi forintesés mellett). Ha kiterjesztjük kicsit a képet: a forint 2020 december közepe óta 4,3%-os gyengülést produkált mostanáig az euróval szemben, a zloty 1,4%-osat, a cseh korona viszont 10,6%-os szárnyalást.

Fent már említettük, hogy a zloty erősödési hulláma azután folytatódott, hogy áttört egy fontos többéves emelkedő trendvonalat, és az alábbi ábrán azt láthatjuk, hogy a mai mozgással a forint is áttörte/áttörni látszik a berajzolt négyéves (!) emelkedő trendvonalat. Ez jelenleg 370-nél húzódik, azaz éppen ott, ahol a szintén berajzolt vízszintes támaszvonal húzódik. A kettő metszése tehát fontos támasz szint az EURHUF-ban és ennek mai letörése fontos fejlemény, ami ha nem csak pár óráig tartó letörésnek bizonyul, akkor azt jelenti, hogy további tér nyílik meg a forint erősödése előtt. Nyilván innentől kezdve az a kérdés, hogy meddig erősödhet még a forint.

Az alábbi ábrán két olyan zónát azonosítottunk, amelyek potenciális támaszok lehetnek a további forinterősödés, azaz EURHUF süllyedés esetén. Az első 365 körül húzódik, ahol a vízszintes támaszszint, és a 200 hetes mozgóátlag tart (utóbbi jelenleg 364,5 körül). Az elmúlt tíz évet visszanézve a 200 hetes mozgóátlag kevés kivétellel rendre támasznak, vagy ellenállásnak bizonyult az éppen aktuális árfolyam szint kapcsán, tehát tényleg fontos technikai szintnek számít.

Amennyiben tehát a forint meg tudja őrizni a mai nap végéig az erejét, azaz nem csak egy átmeneti trendtörésről és „leszúrásról” van szó, akkor a következő fontos szint, amit figyelni kell, a 365 környéke.

Ha pedig ezen is át tudna jutni lefelé az EURHUF, akkor a háború kitörése előtti napok árfolyamzónáját kell figyelni, mint erős támasz. Első körben a 355-ös szint lehet itt lényeges (innen indult tavaly február 23-án reggel a forintesés), de technikailag a hetes grafikonon a 352-es szint még erősebb lehet, hiszen onnan pattant el az árfolyam, illetve nagyjából ott találkozhat egymással a csökkenő trendcsatorna és az említett 352-es támasz zóna. Ha idáig is eljutna a következő hetekben az EURHUF, akkor a hetes RSI is valószínűleg a 30-as zóna közelébe/alá süllyedne, azaz erős túladottság (a forint erős túlvettsége) jellemezné a devizapárt, ami szintén növelné a rövid távú fordulat esélyét az árfolyamban.

Mivel az EURUSD-nek, mint legfontosabb devizapárnak, fokozott jelentősége van arra, hogy mi történik a forint euróval illetve dollárral szembeni árfolyamában, így érdemes fél szemmel azt is figyelni, hogy letöri-e az EURUSD a féléves emelkedő trendvonalat 1,085 körül ezekben a napokban, vagy sem, azaz meglódul felfelé (euró erősödés, dollár gyengülés). Amint ugyanis berajzoltuk: a pénteki eséssel az EURUSD éppen ezen szintig süllyedt, ma pedig egyelőre csak oldalazás látszik, tehát még nem dőlt el, hogy bekövetkezik letörés, vagy sem.

Az EURUSD iránya azt is „eldöntheti”, hogy a hetek óta lényegében oldalazó USDHUF-fal mi történik. Amint ugyanis láthatjuk: a 340-es támaszszintet már megsértette lefelé az árfolyam, de meggyőzően nem tudta lefelé átvinni, ha viszont újraindulna a dollárgyengülés az EURUSD-ben, akkor az USDHUF esése is új lendületet kaphatna. Ebben az esetben a következő fontos támasz zóna elég egyértelműen a 330-as szintnél azonosítható (vízszintes támasz), és lassan ennek közelébe ér a fent már emlegetett 200 hetes mozgóátlag is (most éppen 328 körül tart még). Ha tehát a 336 körüli eddigi lokális mélypont elesik az USDHUF-ban, akkor a 330-as támasz zónát kell figyelni.

