Pályát váltott a forint

Szerda reggel 375,3-nál járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza kedden a nap második felében nagy utat járt be, előbb a gyengülésből erősödésbe váltott, majd hamar vissza is fordult. Így látszólag semmi nem történt, csak közben az MNB 18 százalékról 17 százalékra csökkentette az irányadó kamatot, ami már a mai egynapos betéti tenderen érvényesülhet. A várakozások szerint a következő hónapokban fokozatosan tovább vághatja majd a kamatot a jegybank, rövidtávon azonban sokkal fontosabb lesz az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos tárgyalások alakulása. Ha ugyanis a következő egy hétben nem sikerül megegyezni, akkor akár államcsőd is elképzelhető az Egyesült Államokban, ami a pénzpiacokon is komoly turbulenciával járhatna. Vagyis a forint szempontjából is érdemes figyelni az Amerikából érkező hírekre. A dollárral szemben most 348 körül járunk, míg az angol font 433 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacokon pedig a török líra és az orosz rubel is minimális elmozdulást mutat a dollárral szemben.

Az adósságplafonnal kapcsolatos tárgyalások alakulása az amerikai deviza árfolyamára is hatással lehet, jelenleg kicsivel 1,08 alatt jár az euró-dollár jegyzés, ami a tegnapi dollárerősödés után egyelőre 0,2 százalék körüli korrekciót jelent. A japán jen 0,1 százalékkal, az angolé font pedig 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images