Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

A találkozót követő bejelentések közül az egyik legfontosabb az volt, hogy
a Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül
- mondta Orbán Viktor. Később egy pontosító kérdésre válaszolva Orbán Viktor megerősítette, hogy "a vezetékek szankciók alóli mentessége azt jelenti, hogy azon keresztül jöhet orosz vállalatoktól földgáz, vagy olaj, így például a Lukoilé".
Már akkor kérdéses volt, hogy milyen formában tud megvalósulni a szankciómentesség. Eddig sem azzal volt a probléma, hogy "fizikailag" elzárták az olaj- vagy gázvezetéket, hanem a kitermelők és kereskedők felé történő kifizetéseket, üzletelést lehetetlenítette el az amerikai tiltólista. Érdemes tehát megvárni a részletes szabályokat.
Utóbbi különösen igaz lehet, hiszen az amerikai hírügynökség információja szerint
a kialkudott mentesség nem időkorlát nélküli, hanem egy évre szól.
Bár ez továbbra is szankciómentességet jelentene Magyarországnak, viszont fontos eltérés, hogy időkorlátot szab. De nem csak a Reuters, hanem a CNN is úgy tudja, hogy ezt a feltételt szabta az amerikai kormányzat a mentesség megadásához.
A kérdés tisztázása érdekében megkeresést küldtünk a Fehér Ház sajtóosztályának.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
