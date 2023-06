Megkongatták a vészharangot: akkorát menetelt a forint, hogy már túl erős?

Nagy utat járt be a forint az utóbbi bő fél évben, hiszen tavaly ősszel 430 felett is járt az euróval szemben, mostanra pedig stabilan 370 körül van a jegyzés. Az utazó magyaroknak ez jó hír, de közben már hallani olyan hangokat exportáló vállalatoktól,, hogy számukra a túl erős forint mostanra versenyhátrány lett. De akkor milyen árfolyam lenne mindenkinek jó? Pontosan mi az exportálók problémája?

Most erős vagy gyenge a forint?

Nagy utat járt be a forint, hiszen tavaly ősszel a világpiaci gázárak elszállásával egyidőben 430 felett volt történelmi mélypontja az euróval szemben, a következő fél évben azonban a világ legjobban teljesítő devizái közé tartozott, 370 körül ingadozik a jegyzés.

Arra nehéz egyértelműen válaszolni, hogy a jelenlegi szint erős vagy gyenge, hiszen minden gazdasági szereplőnek más-más preferenciái vannak az árfolyamot illetően. Csak néhány példa:

Ha valaki most tervez külföldi nyaralást, az valószínűleg még mindig inkább gyengének érzi a forintot, számára az lenne az ideális, ha minél olcsóbb lenne eurót váltani.

A másik oldalon viszont, ha egy vállalat nagyobb részben exportra termel, akkor neki a minél gyengébb forint lehet ideális. Főleg akkor, ha a költségeinek jelentős része (alapanyag, munkabér) forintban keletkezik.

Ha egy gazdasági szereplő jellemzően itthon költi el a forintban szerzett jövedelmét, akkor neki is a minél erősebb forintárfolyam az érdeke, hiszen a gyenge deviza beépül az importtermékek árába.

A kormányzat számára az erős és a gyenge forintnak is vannak előnyei, a lényeg, hogy egyik oldalra se lengjen ki extrém mértékben az árfolyam. A komoly, megállíthatatlan forintgyengülés ugyanis pénzügyi stabilitási kockázatokat hordozhat, az erős árfolyam pedig visszafoghatja a gazdasági növekedést az exporton keresztül, ráadásul a devizaadósságon is bukik a leértékelődéssel.

Ebből a felsorolásból is látszik, hogy

nem lehet egyértelműen megmondani, mikor túl erős vagy túl gyenge a forint, nincs egy egyértelműen meghatározható árfolyam, ami minden gazdasági szereplő számára ideális.

A gazdaságpolitika célja legfeljebb az lehet, hogy ehhez az állapothoz a legközelebb legyen az árfolyam, minden szereplő számára elfogadható legyen.

Mi lenne a jó az exportnak?

A közgazdászok az export versenyképessége szempontjából igyekeznek meghatározni ideális árfolyamot, ezt mutatja a reáleffektív árfolyam (Real Effective Exchange Rate – REER). Ezt szokás az infláció és a termelői árak szempontjából is számítani. A mostani helyzetben azért is lehet különös jelentősége ennek, mert a nominális árfolyamban nagy kilengések voltak az utóbbi egy évben, ezért nehéz megmondani, hol is lenne a forint pontos helye.

A REER számításakor azt vizsgálják, milyen az adott ország exportjának árversenyképessége, vagyis az árfolyam hogyan befolyásolja a kivitelt, visszafogja, vagy ösztönzi azt. A modell készítésekor az árfolyam elmozdulását egy adott országcsoporthoz viszonyítják, mely leképezi az adott ország kivitelének struktúráját. Az Eurostat a legfontosabb 42 ipari országot veszi viszonyítási alapnak, ennek alapján a régiós reáleffektív-árfolyamok az alábbiak szerint alakultak:

A grafikonon a lefelé tartó vonal az adott deviza leértékelődését, vagyis gyengülését jelenti, mely javítja az export versenyképességét. Ezzel ellentétben a felfelé tartó vonal a deviza erősödését, és ezzel a versenyképesség romlását mutatja.

A forint esetében 2019-ig viszonylag stabil volt a reáleffektív árfolyam, mely akkor még nem szakadt el jelentősen a régiós versenytársaktól. Aztán elindult a magyar deviza komolyabb reál leértékelődése, ami az export szempontjából kedvező volt. Tavaly aztán jött egy újabb gyengülő hullám, amikor a nominális mélypontját is elérte a forint 430 felett, ez tükröződik a reál árfolyamon is. Azóta viszont

Ezt már bőven kompenzálta az utóbbi bő fél év forinterősödése.

Vagyis amit az exportőrök tavaly megnyertek a forint gyengülésén, azt már el is veszítették az utóbbi hónapokban. A grafikonon az is látszik, hogy a régióban az erős cseh korona egyértelműen rontja a kivitelre termelő cégek versenyképességét, míg a lengyel zloty most szinte ugyanott tart, ahol a forint, csak megúszta az utóbbi néhány év ingadozását.

Jól látható, hogy a reálárfolyam-mutatók nem ugyanolyan pályát írnak le, mint a hétköznapokban ismert nominális árfolyampálya, hiszen ezt a nominális árfolyamok mellett az inflációs különbözetek is nagyon jelentősen befolyásolják. Ez a magyarázata annak, hogy 2023 közepére a 370-es forintárfolyam reál értelemben már gyakorlatilag tíz éve a legerősíebbnek számít.

Valakinek már fáj az erős forint

Természetesen konkrét véleményre is kíváncsiak voltunk az exportőrök oldaláról, hogy számukra mennyire ideális a jelenlegi 370 körüli euróárfolyam.

A mostani árfolyam szerintem már nagyon erős az export szempontjából, egyértelműen versenyhátrányt jelent

- mondta kérdésünkre Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója.

Az üzletember szerint 385-400 között lenne az az ideális árfolyam, ami számukra nem jelentene hátrányt, de nem jelentene pénzügyi stabilitási kockázatot. A Videotonnál az idei évet először 400-as euróárfolyammal tervezték, majd januárban 385-ös szinttel újraszámolták. Sinkó Ottó szerint egyformán probléma a jelenlegi árfolyam és a nagy kilengések, melyek nehezen tervezhetővé teszik számukra az üzletet. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetnél akár egy kiszámítható, fokozatos forintleértékelés is kedvezőbb lenne.

Áprilisban jelent meg a Német-Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara (DUIHK) szokásos éves konjunktúrafelmérése, melyben szintén fontos versenyhátrányt okozó tényezőnek nevezték a német tulajdonú cégek az árfolyamot, kiemelték, hogy a jelentős béremeléssel együtt az erős forint már kedvezőtlen számukra.

A felmérés szerint Magyarországon a német cégek több mint fele kockázatnak ítélte a forintárfolyamot a gazdasági kilátások szempontjából, Lengyelországban ez az arány 45 százalék, míg Csehországban csak 39 százalék. Pedig az adatok alapján a cseh korona messze a leginkább túlértékelt a régióban, vagyis ott jelent leginkább versenyhátrányt az árfolyam az exportőröknek.

Címlapkép: Shutterstock