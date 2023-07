Idei legrosszabb hetét zárta a forint - Hogyan tovább?

Nehéz napokon van túl a forint, hiszen egy hét alatt több mint 4 százalékot veszített az euróval szemben. Sőt, a napi egy százalék körüli gyengülés is ijesztő volt, ekkora kilengések azért ritkák a magyar deviza piacán. A heves esés azt is jelenti, hogy tavaly október elején volt utoljára rosszabb hete a forintnak, akkor emlékezhetünk rá, hogy a jegybank azonnali 500 bázispontos vészkamatemelése fordította meg a tendenciát.

Megütötték a forintot

Jelentősen gyengült a forint a múlt héten az euróval szemben, pénteken a 388-as szintet is átvitte az árfolyam, ami június második felében még 370 alatt is járt. Főleg szerdától volt meredek az emelkedés, akkor 375 környékéről indult a menet.

A forint a régióban, sőt az egész világon is alulteljesítő volt, egy hét alatt 4,3 százalékot veszített az euróval szemben, miközben a lengyel zloty 0,8 százalékkal, a cseh korona pedig 0,6 százalékkal értékelődött le. Világviszonylatban az orosz rubel 4,5 százalékos gyengülésétől alig maradt el a forint a dollárral szemben.

Régiós devizaárfolyamok az euróval szemben június eleje óta.

Maradva a forint egyheti teljesítményénél: utoljára tavaly októberben produkált ennél rosszabb időszakot a magyar deviza. Idén márciusban az amerikai bankcsődök árnyékában volt egy kimondottan rossz hete, amikor 400 fölé is benézett az árfolyam, de most azt is sikerült lepipálni.

A forint mozgásának több oka is volt, egyetlen közvetlen kiváltó hírt nem lehet megjelölni. A júniusi kedvező hangulat után a tőkepiacokon is elbizonytalanodtak a befektetők, az amerikai hozamok ismét emelkedtek, ami a feltörekvő piacok számára kedvezőtlen, illetve vannak magyar-specifikus kockázatok is. Ezekkel érdemes egy kicsit bővebben foglalkozni látva a régióhoz képest látott lemaradást.

Hirtelen sokkal kevésbé lett vonzó a magyar deviza

Szakértők jelentős része hónapok óta mondta, hogy a 370 körüli euróárfolyam nem reális, túlvett a forint, elsősorban az extrém magas irányadó kamat miatt volt vonzó befektetés. A 18 százalékos kamatszint mellett a világ kedvenc carry trade üzlete volt a forint, a jelentős kamatkülönbözeten jól lehetett keresni, illetve a másik oldalról iszonyú drága volt a forint ellen spekulálni.

De mi változott meg hirtelen? Miért nem májusban kezdett esni a forint, amikor elkezdődött a kamatvágás? Erre nehéz válaszolni, hiszen nem látunk bele a befektetők fejébe. De valamiért hirtelen sokan felébredtek és realizálták, hogy a csökkenő kamat mellett már nem olyan vonzó a magyar deviza. Ráadásul ezt nem csak az MNB politikája mozgatja, a nagy fejlett jegybankok, elsősorban a Fed és az Európai Központi Bank (EKB) oldaláról az elmúlt hetekben további várható kamatemelésekről érkeztek hírek és mostanra szinte teljesen kiárazódtak azok a korábbi várakozások, melyek az év végére már ott is lazítást vártak. Vagyis

a magyar kamatfelár egyszerre két oldalról került harapófogóba: miközben itthon várhatóan tovább csökkent az MNB, a világban magasabbak lehetnek a kamatok az eddig vártnál.





Az általunk megkérdezett devizapiaci szakemberek szerint semmi különös nem történt a forinttal, csak az, amire már hónapok óta számítani lehetett,

helyére került a magyar deviza.

A kamatkülönbözet mellett még két tényező volt a héten, ami szerepet játszhatott a gyengülésben:

Egyre több hír jelent meg a költségvetés fenntarthatatlan helyzetéről , mostanra gyakorlatilag minden előrejelzés megkérdőjelezi a 2023-as 3,9 százalékos és a 2024-es 2,9 százalékos deficitcél teljesíthetőségét, miközben a parlament épp pénteken fogadta el a jövő évi büdzsét.

, mostanra gyakorlatilag minden előrejelzés megkérdőjelezi a 2023-as 3,9 százalékos és a 2024-es 2,9 százalékos deficitcél teljesíthetőségét, miközben a parlament épp pénteken fogadta el a jövő évi büdzsét. Péntek estére volt előzetesen időzítve a Standard & Poor’s hitelminősítői felülvizsgálata, mely szintén óvatosságra inthette a befektetők egy részét. Előzetesen sem számítottunk változtatásra a cég minősítésében, de néhány szereplő megvárhatta a döntést, és előtte zárhatta pozícióját.

Arra nehéz válaszolni, hogy a fenti tényezők miért éppen a múlt héten vezettek piaci reakcióhoz, hiszen ezek jórészt előtte is ismert információk voltak. Devizakereskedők szerint elképzelhető, hogy egy-két nagy szereplő pozíciózárásai indították el a folyamatot, majd azt látva mások is csatlakoztak hozzájuk.

Nehéz lesz a talpra állás

A legnehezebb persze azt megjósolni, meddig gyengülhet a forint, hiszen ez sok tényező függvénye lehet. Rövidtávon a péntek esti S&P-döntés visszhangjai dönthetik el az irányt a következő napokban. A hitelminősítő nem módosított a magyar besoroláson és kilátáson, így akár egy korrekció is elindulhat az árfolyamban, azonban a devizapiaci szakemberek nagy része egyetért azzal, hogy

a néhány hete látott 370 körüli árfolyam egyhamar nem fog visszatérni.

A következő hetekre előretekintve az MNB július 25-i kamatdöntő ülése lehet meghatározó. Illetve inkább az lehet fontos, hogy addig hogyan alakul a forint árfolyama. Ha folytatódik a meredek gyengülés, akkor akár az is elképzelhető, hogy a Monetáris Tanács

lassítja vagy leállítja a kamatvágásokat.

Ahogy említettük, erre a Fed és az EKB monetáris politikájával kapcsolatos várakozások és a forint árfolyama elegendő indokot adhatna. Persze két hét még hosszú idő a devizapiacon, addig akár vissza is rendeződhet részben vagy teljesen az árfolyam, akkor pedig kitarthat a havi 100 bázispontos kamatcsökkentési ütem és az óvatos kommunikáció egyvelege mellett a jegybank.

Középtávra előretekintve az őszi hónapokban két fontos kérdés határozhatja meg a forint irányát: az, hogy mihez kezd a kormány a költségvetés problémáival, illetve hogyan alakul a régóta várt uniós források sorsa. A költségvetés kockázataira két válasza lehet a kormánynak, vagy további kiigazítást hajt végre, vagy megemeli a hiánycélt. Utóbbi megoldás egyértelműen negatív üzenet lenne a piacok felé. Az uniós forrásokkal kapcsolatban pedig az év vége lehet meghatározó határidő, hiszen korábban a nagy hitelminősítők ahhoz kötötték a lépéseiket, hogy ha az idén nem lesz megegyezés, az negatív a magyar besorolás szempontjából.

Vagyis ősszel a hiánycél jelentős emelése és további sikertelen brüsszeli tárgyalások mellett

az sem zárható ki, hogy újra a 400-as szint fölé gyengüljön a forint az euróval szemben.

Címlapkép: Getty Images