Megint itt a vihar a forint piacán, és még alágyújthatnak

Már néhány héttel ezelőtt, július elején megbillent a forint, majd az utóbbi napokban valami hasonlót látunk. Közben az euró-dollár és a régiós devizák alig mozdultak, vagyis ismét alulteljesítő a forint. De minek köszönhető ez, ha a jegybank a vártnak megfelelő döntést hozta kedden? Elkezdtek aggódni hirtelen a befektetők a magyar kamatvágások miatt? A következő napokban a Fed és az EKB kamatdöntései még tartogathatnak izgalmakat a forint számára is.

Budapest Economic Forum 2023 A forint kilátásai is szóba kerülnek október 17-én a Budapest Economic Forum konferencián. Vegye meg a jegyét most!

Megint rászálltak a forintra

Július elején látszott egy érdemi fordulat a forint árfolyamában, hiszen a korábbi 370 körüli szintről 380 fölé gyengült a magyar deviza az euróval szemben. Utána kicsit vissza tudott kapaszkodni a magyar deviza, de a 370 alatti szintet már nem tudta megközelíteni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egy hónap alatt a magyar deviza 3,5 százalékkal gyengült az euró ellenében, miközben a lengyel zloty fél százalékkal erősödött, míg a cseh korona 1,7 százalékot veszített. Az utóbbi egy hétben még feltűnőbb a tendencia, hiszen a forint 2,6 százalékos esése mellett a zloty 0,7 százalékkal erősödött, a korona pedig 0,6 százalékot veszített.

Vagyis egyértelműen látszik a forint alulteljesítése a régióban, ami arra utalhat, hogy elsősorban magyar specifikus tényezők állhatnak a folyamat mögött. Az utóbbi napokban ugyanakkor meglepő hírek nem jelentek meg, kedden az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően újabb 100 bázisponttal 15 százalékra csökkentette az irányadó kamatot.

Vagyis elvileg a jegybank döntése sem kellene, hogy jelentős forintgyengülést okozzon, hiszen a piac beárazta az eddigi kamatcsökkentési tempó fenntartását. De akkor miért került ismét lejtőre a magyar deviza?

Vészesen olvad a kamatelőnyünk

Az már hetekkel ezelőtt látszott, hogy az egyik tényező a forint gyengülése mögött az egyre gyorsabban csökkenő magyar kamatelőny. Az MNB ugyanis havi 100 bázispontos ütemben csökkenti az irányadó kamatot, miközben a nagy fejlett jegybankoktól további kamatemeléseket várnak még a szakértők.

A keddi kamatdöntő ülés után Virág Barnabás alelnök azt mondta, hogy a jegybank számításai szerint az év végére 7 százalékra csökkenhet az infláció. Ez pedig

tovább fűthette a kamatkülönbözet jelentős csökkenésével kapcsolatos várakozásokat.

Eddig ugyanis a piac azt árazta, hogy szeptember végén összeolvadhat az irányadó kamat és az alapkamat, majd azt követően a negyedik negyedévben talán folytatódhat a kamatcsökkentés. Az év végére 10-12 százalékos kamatvárakozások voltak. A Portfolio legfrissebb felmérése 10,5 százalékos kamatszintet vetített előre decemberre.

Ehhez képest a most belengetett 7 százalékos infláció akár alacsonyabb kamatot is indokolhat. Az MNB ugyanis eddig pozitív reálkamatról beszélt, az viszont már alacsonyabb alapkamat mellett is megtörténhet. Vagyis

a jegybank alelnökének szavai a korábban vártnál erősebb lazítást sugallhatnak a piac számára.

Ez megjelent a legfrissebb elemzői kommentárokban is, a keddi döntés után az OTP Bank szakemberei például már azt várják, hogy

egészen jövő márciusig nem változik a havi 100 bázispontos lazítási ütem, vagyis nem lesz szünet szeptember után sem.

Ez pedig azt jelenti, hogy az eddig vártnál gyorsabban csökkenhet a forint kamatelőnye, ami hónapok óta erősítette a magyar devizát. A kamatkülönbözetre játszó carry trade ügyletek ugyanis így jóval kevésbé lehetnek vonzók, főleg magasabb fejlett kamatpálya mellett.

Lyukak a költségvetésben, a levegőben lógnak az uniós források

Korábban már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kormánynak a költségvetés stabilizálásának terén is van teendője. A legutóbbi részletes államháztartási adatok sem voltak ugyanis megnyugtatóak. Ha csak egy jelzésértékű adatot emelünk ki: hat hónap alatt összesen 3328 milliárd forintnyi áfabevétel folyt be a költségvetésbe, ami csupán 2,2%-kal magasabb a 2022 első hat hónapjában látott összegnél. Eközben az infláció 20% feletti volt Magyarországon, vagyis az áfabevételek reálértékben látványosan zuhannak.

Ez összefüggésben van a vártnál rosszabb gazdasági növekedéssel és könnyen lehet, hogy a vártnál rosszabb gazdasági helyzetet pedig már részben a költségvetési intézkedések okozzák (adóemelések, beruházások elhalasztása, állami bér és dologi kiadások visszafogása), vagyis beindult az ördögi spirál.

Ennek a folyamatnak a működését így lehetne leírni: a kormány által végrehajtott adóemelések és kiadáslefaragások visszavetik a háztartások és vállalatok jövedelmi helyzetét, ennek nyomán bizonyos ágazatok (építőipar például) kibocsátása gyengül, a lakossági fogyasztás csökken, ez pedig csökkenti a költségvetés bevételeit. A kormány emiatt megint lépéskényszerbe kerül, hogy új intézkedésekkel stabilizálja a költségvetést és elindul az újabb kényszerű kiigazító kör. Most leginkább az a kérdés, hogy ezt az ördögi spirálnak/csapdahelyzetnek is nevezhető kihívást hogyan és mikor kezeli a kormány. Elemzői és piaci körökben már szinte konszenzus, hogy az idei hiánycélt meg kell emelnie a kormánynak, nagyon érdekes lesz, hogy ezt milyen mértékben teszi meg, és ehhez mit szólnak majd a hitelminősítők. Valamint az is nagy kérdés, hogy milyen további intézkedésekkel igazítja ki a költségvetést, jöhetnek-e még nem piackonform lépések, akár adóemelések.

A költségvetési helyzet rendberakásának első jele lehet akár az is, amit az államkincstár szerda délután jelentett be: az eddigi Prémium Magyar Állampapírok értékesítésének lezárásáról döntött az ÁKK, cserébe jön az új, 10 éves PMÁP, de egy sokkal alacsonyabb, 0,25%-os prémiummal. Feltehetően ezzel a kamatkiadások csökkentése a kormány célja, vagyis a költségvetésre nehezedő kamatcsapda mérséklése.

A forint esésében az új EU-pénzek folyósítása körüli fokozott bizonytalanság is szerepet játszhat, mert a legfrissebb információink szerint leghamarabb november-december kerülhet abba a helyzetbe a magyar kormány, hogy az igazságügyi reform nyomán a kohéziós politikában 13 milliárd eurónyi EU-forrás felszabadítását elérhesse (utána 1-2 hónap múlva indulhatnának meg az első folyósítások). Ehhez az kellene, hogy az említett reformot ne csak az Európai Bizottság, hanem a tagállamokat tömörítő Tanács is megfelelőnek tartsa, de a Tanács önmagában ezt nem értékelheti, hanem csak akkor jön be a képbe a testület, miután a magyar kormány kezdeményezi a helyreállítási program (RRF) első kifizetési kérelmét. Ezt ugyanis a Tanácsnak kell jóváhagynia és akkor ennek keretében kell majd mondania valamit a 27 szupermérföldkövet is tartalmazó igazságügyi reform tartalmáról. Ennek az értékelésnek az ismeretében „merné” a Bizottság jóváhagyni az igazságügyi reform értékelését a horizontális feljogosító feltételek vizsgálata (Alapjogi Charta) során. Utóbbi bizottsági értékelési folyamat egyébként a Portfolio információi szerint július 18-án elindult, mert kiküldte a magyar kormány Brüsszelbe az önértékelését, azaz szerinte megfelel az Alapjogi Charta előírásainak (független igazságszolgáltatás), így érvelése szerint nincs már horizontális blokkoló tényező a pénzek folyósítására. A Bizottságnak legfeljebb 90 napja van értékelni a magyar beadványt, de bármikor feltehet tisztázó kérdés(eke)t, és akkor megáll az óra a magyar kormányzati válaszokig.

Így tehát ez az értékelés késő őszig elhúzódhat, miközben az RRF-ben az első kifizetési kérelem benyújtásától még messze áll a kormány, így inkább most olyasmi zsaroló stratégiára játszhat, amit az utóbbi hetekben a kormány maga is sugallt, belengetve a potenciális vétóját. Eszerint arra épít, hogy mivel úgyis egyhangúan, tehát Magyarország szavazatával kell jóváhagyni a 2021-2027-es uniós keretköltségvetés időközi felülvizsgálatát (ezt a Bizottság idén év végéig szeretné elérni, de vészintézkedésekkel el lehet húzni jövő tavasz-nyárig a dolgot a büdzsé súlyosabb zavarai nélkül), ezért ezt az ügyet év vége körül a kormány arra használná fel, hogy próbálja megkapni a pozitív értékelést a Tanácstól az igazságügyi reformra, és ezzel kiszabadítaná az említett kohéziós pénzek egy részét. Múlt héten azonban a Bizottság költségvetési biztosa az Erasmus-vita kapcsán megüzente: "nem adják meg magukat", azaz nem fognak csak azért puhábbak lenni a magyar EU-pénzek ügyében, hogy cserébe megkapják a magyar kormány szavazatát a költségvetés félidei felülvizsgálatához. Éppen emiatt egyelőre erősen kérdéses, hogy november-december körülre tényleg el tud-e jutni oda a kormány, hogy a 13 milliárd eurónyi kohéziós forrást kiszabadítja.

A fejlett jegybankok még a forint alá gyújthatnak

A forint már úgy indult el a lejtőn, hogy a következő 24 órában két lényeges jegybanki döntés is jöhet, melyek a magyar devizát is érinthetik közvetve. Ma este a Fed, majd csütörtök délután az Európai Központi Bank (EKB) döntése jelenik meg, a piac mindkét nagy jegybanktól további kamatemelést vár.

A Fed esetében a fő kérdés az lesz, hogy a közleményben, illetve Jerome Powell sajtótájékoztatóján jelzik-e a kamatemelési ciklus lezárását, vagyis a mostani lesz-e az utolsó szigorítás. Amennyiben további lépéseket vetít előre a Nyíltpiaci Bizottság, akkor az a dollár erősödését hozhatná, ami a forint szempontjából rossz hír lenne.

Az EKB esetében is hasonló lehet a kérdés, ott még egyértelműen 25 bázispontos emelést várnak a befektetők, a kérdés csak az, mennyire jelzik a folyamat lezárását a csütörtöki döntést követően.

A forint szempontjából az lenne a jó hír, ha mindkét nagy jegybank laza hangnemet ütne meg és a kamatemelések közelgő lezárását vetítené előre.

Ezzel ugyanis legalább az egyik oldalon enyhülne a nyomás, ami a magyar kamatkülönbözet csökkenését okozza, hiszen az MNB további vágásai mellett a nemzetközi kamatkörnyezet nem szigorodna tovább.

Címlapkép forrása: Shutterstock