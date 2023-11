Áttörte a falat a forint - Mégis mi folyik itt?

Péntek reggel 379,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,2 százalékos erősödést jelentett tegnap estéhez képest. A magyar deviza csütörtökön még a 378-as erős technikai támasszal birkózott, aztán amikor már úgy tűnt, hogy sikerül áttörnie, akkor Jerome Powell szavaira erősödni kezdett a dollár, ez pedig keresztbe tett a magyar devizának. A Fed elnöke további kamatemelések lehetőségét vetítette előre, ez pedig kedvezőlenül érinti a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközöket, így a forintot is. Így ma ismét a 380-as lélektani határ kerülhet a fókuszba, akár azt is tesztelheti a jegyzés. Főleg úgy, hogy a vártnál alacsonyabb októberi inflációs adat akár erősebb kamatcsökkentési ütemet vetíthet előre a jegybanktól a következő hónapokban. A dollárral szemben most 355,2 körül járunk, míg az angol font 434,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,3 százalékos gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,1 százalékos erősödéssel indította a napot a dollár ellenében.

Az amerikai deviza Powell tegnap esti szavai hallatán erősödött, így most 1,067 körül jár az euróval szemben. A japán jen stagnál, az angol font pedig 0,1 százalékkal erősödik az amerikai devizával szemben.

Címlapkép forrása: Balazs Mohai/Bloomberg via Getty Images