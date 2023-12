Jelentős kamatvágásokat áraz a piac az MNB-től, ez is fájhat a forintnak

A magyar infláció jelentős lassulását, az EU-pénzek részleges kiszabadítását, illetve az e heti Fed- és EKB-döntések tartalmát látva jócskán felerősödtek az MNB-vel kapcsolatos kamatvágási várakozások a piacon. A határidős árazások jövő év őszére a mostani irányadó ráta (11,5%) felét árazzák (6,5% körül), és ez is szerepet játszhat a forint pénteki esésében az esti Fitch-döntéssel kapcsolatos esetleges spekuláció mellett.

A múlt pénteken közzétett magyar inflációs adat (7,9% éves alapon) után e hét szerdán a Fed meglepően galamb hangvételű üzenetet közvetített (már most felmerült a kamatvágás témája, jövőre pedig nagyobb lehet a vágás, mint eddig gondolták), az Európai Bizottság pedig feloldott 10,2 milliárd euró felzárkóztatási forrást Magyarországnak, ezek hatására pedig szerda estére csaknem 378-ig ugrott a forint az euróval szemben, ami kéthetes csúcs volt.

Itt azonban elfogyott a forint ereje, mert csütörtökön már kicsit gyengült 380-ig a jó világpiaci hangulat mellett is, illetve az EKB felőli héja hangvételű üzenetek hatására. Aztán pénteken esni kezdett, 383-ig drágult az euró, tehát teljesen elveszítette azt az erősödését a forint, amit az EU-pénzek kiszabadítása és a Fed-döntés okozott.

A gyengülés amellett következett be, hogy csütörtök éjjel kiderült: az ukrajnai csatlakozási tárgyalások megkezdését nem vétózta meg Orbán Viktor kormányfő, de az ukrajnai pénzügyi csomagot és a hétéves keretköltségvetés emiatti módosítását igen. Emiatt a jövő év eleji újabb EU-csúcson futnak majd neki újra az ügynek, de számos tagállami vezető úgy nyilatkozott pénteken délután: elkezdődtek azok a munkálatok, hogy az ukrajnai finanszírozás témájában megkerüljék Magyarországot (bilaterális alapon is össze tudja állítani a többi tagállam a csomagot Magyarország kihagyásával, igaz ez körülményesebb és drágább).

Ez optikailag és befektetői szempontból sem néz ki szépen, és ez is elbizonytalaníthatott egyes forintbefektetőket, illetve a ma esti Fitch-döntés előtti esetleges spekuláció is benne lehet valamelyest a forintgyengülésben, de ami az igazán lényeges faktor lehet, az az alábbi két ábra.

Az MNB irányadó rátája (már összezárt az egynapos betéti kamatláb és az alapkamat) 11,5%-on áll, és a piac arra számít, hogy jövő héten újabb 75 bázisponttal 10,5%-ra vágja azt a jegybank. Amint a táblázatban és az első grafikonon látható: jövő tavaszra már 8,7%-os (3X6-os FRA), jövő júniusra már 8,2%-os (6X9-es FRA), jövő szeptemberre pedig immár 6,5%-os (9X12-es FRA) 3 hónapos BUBOR-t áraz a határidős kamatpiac, tehát sokkal alacsonyabbat a mostaninál, noha a magyar gazdasággal, a költségvetéssel, az inflációs kilátásokkal, és a további EU-pénzek kiszabadításával kapcsolatban még sok a kérdőjel.

Ennél is látványosabb az alábbi ábrán az, hogy mennyire felgyorsult az FRA-k süllyedése, azaz mennyire felerősödtek a beárazott kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások. Ezt persze a Fed-döntés hatása (beszakadó amerikai hozamok), illetve az EU-pénzek kiszabadítása is katalizálhatta, de lehetnek olyan forintpiaci befektetők, akik akár már túlzottnak gondolhatják, hogy jövő nyárra-őszre 6-7-8% körülre essen a magyar jegybanki kamatszint a különféle kockázatok tükrében, és ez visszahathat a forintra, és annak gyengülésében is lecsapódhat. A kamatfelár, mint fő támasz gyengülése, illetve az inflációs többlet egyébként is a nominális árfolyam leértékelődése felé mutat, mint ahogy arra mai vélemény cikkében Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője is rámutatott a Portfolio hasábjain.

Címlapkép forrása: Getty Images