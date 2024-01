Nagy lendületben van a forint, de felbukkant néhány akadály

Az elmúlt napokban fokozatosan erősödött a forint, utoljára tavaly november végén volt olyan erős, mint most. Optimizmusra van is ok, hiszen hosszas várakozás után végre elindulhattak az uniós kifizetések Magyarországnak. Megnéztük, milyen akadályokat kell leküzdenie a magyar fizetőeszköznek, hogy tovább erősödhessen.