Ide-oda rángatják a forintot - Mire kell most figyelni?

Vad csapkodás jellemzi a kereskedést a héten a forint piacán: ugyan erősödni tudott a hazai fizetőeszköz azt követően, hogy a hét elején közel egyéves mélypontra gyengült az euróval szemben, de a helyzet továbbra is meglehetősen feszült. Összeszedtük, hogy mely tényezők mozgatták a héten az árfolyamot, emellett pedig azt is megnéztük, hogy mire lesz érdemes figyelni a követező napokban.

Tavaly márciusban volt legutóbb ilyen gyenge a forint

Az EUR/HUF kurzusa a hét elején már a 396-ot is átlépte, és azóta is meglehetősen nehezen talál magára a forint, most éppen erősödik a magyar deviza:

A vad irányváltások hátterében főként a héten érkezett magyar adatok álltak:

Egyrészt, hétfőn a kormány a gazdasági évnyitón lassú hiánycsökkentési pályát vetített előre, így a hét első napján elsősorban a növekedés és a költségvetés körüli aggodalmak miatti kedvezőtlen befektetői megítélés miatt gyengült a forint. Ráadásul a Pénzügyminisztérium jegybanktörvényt érintő javaslata, valamint Matolcsy György jegybankelnök és Nagy Márton közötti szóváltás (amiben még Orbán Viktor is megnyilvánult) sem segített a forintnak.

Kedden aztán rövid időre ugyan, de újabb mélypontra süllyedt az euróval szemben a forint, miután a KSH GDP-adatai stagnálásról számoltak be a negyedik negyedévben. Emellett az ING elemzői szintén felhívták a forint gyengülésére és volatilitására a figyelmet, melyben nagy szerepe van a kormányzat és az MNB közötti vitának. Indoklásuk szerint a kormány felőli nyomásra (a kamatok lejjebb vitelére) a forint gyengüléssel reagál, és noha a forintnak egyelőre magas még a kamatkülönbsége a többi devizához képest, ezt viszont most beárnyékolja az alacsonyabb várható kamatokkal kapcsolatos diskurzus.

Szerda reggel ezt követően egészen a 391,8-as szintig erősödött vissza a forint az euróval szemben a gyenge kiskereskedelmi és ipari adatok ellenére. Délutánra azonban látványosan elfogyott a lendület, estére pedig már ismét 394 felett állt a jegyzés, miután Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi beszédében azt hangoztatta, hogy az infláció még nincs azon a szinten, hogy a kamatláb csökkentésének lehetősége felmerüljön.

Csütörtök délutánra ismét átlépte a 395-ös szintet az EUR/HUF jegyzése, miután keményen nekiment az MNB a kormány lépéseinek. A jegybank közleményében arra a beavatkozás sorozatra hívta fel a figyelmet, amely véleményük szerint már "eddig is szűkítette a monetáris politika függetlenségét, gyengítette transzmissziós csatornáit". Ráadásul a délutáni órákban az euró is látványosan erősödött a dollárral szemben, miután Christine Lagarde elnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón gyakorlatilag kimondta, hogy az EKB még nem készül kamatvágásra áprilisban.

Ezt követően péntek reggel átmenetileg ugyan, de kibillentette a forintot, hogy meglepetésre tovább csökkent az infláció Magyarországon februárban. Ha pedig maradna ez a tartós csökkenési pálya, akkor a piac azt árazhatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank a célsávhoz közeli inflációs szinttel folytathatja a 100 bázispontos kamatvágásokat. Szintén meglepetés volt, hogy a sokkoló februári hiányadatra nem láttunk forintgyengülést.

Milyen szintekre érdemes most figyelni?

Ami a fontos technikai szinteket illeti, napos idősíkon az RSI alapján a hét elején vált túlvetté az euró a forinttal szemben. Az indikátor tavaly augusztus óta a mostani előtt már 4 alkalommal is megfelelő fordulós jelnek bizonyult, egyelőre pedig ugyan képes volt visszaerősödni a forint, a nagyobb korrekció azonban még várat magára.