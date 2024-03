Elképesztő hiányadat érkezett – Két hónap után fejre állt a költségvetés

A Pénzügyminisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint februárban 1758 milliárd forintos hiányt termelt a költségvetés az önkormányzatok nélkül. Soha nem volt még ekkora a februári mínusz az állam gazdálkodásában, de ami még ijesztőbb, hogy két hónap alatt az eredeti pénzforgalmi éves hiányterv kétharmada teljesült. Mindezek fényében nem véletlen, hogy a kormány már feladta az idei évre kitűzött, eredeti 2,9%-os GDP-arányos hiánycélját és már 4,5%-os deficitről beszélnek a kormány tagjai.

A havi adat 1758 milliárd forintos hiányt mutat, ami a valaha volt legmagasabb deficit a februári hónapokban. De kiugró összegét talán még jobban szemlélteti, ha azt mondjuk, hogy az általunk figyelt idősorban

a valaha volt második legmagasabb deficit volt a 2024 februárjában összehozott költségvetési mínusz.

Ezzel az éves pénzforgalmi hiányterv (2514 milliárd forint) közel 68%-a teljesült, vagyis

február végére a feje tetejére állt az eredeti költségvetés.

Két hónap után nagyon ritkán áll ilyen magasan az egész éves terv teljesítettsége. Legutóbb 2020-ban volt ilyen, amikor a Covid-járvány okozta krízis borította fel az eredeti terveket, korábban pedig 2011-12-ben láttunk ilyet az állami büdzsében.

Hogy néz ki eddig az idei év két hónap után?

Az elmúlt években soha nem volt ennyire gyászos évkezdet a költségvetésben, a rendelkezésre álló adataink szerint.

Az alábbi grafikonon is jól látható, hogy időarányosan gyakorlatilag kilőtt a deficit.

A hiánypálya 2024-es lefutása olyannyira orrnehézzé vált (amikor a hiány nagyobb része képződik meg aránytalanul az év elején), hogy a költségvetés gyakorlatilag fejre állt.

Március elején már nem beszélhetünk érvényes idei büdzséről, több szempontból sem.

Mit mond a minisztérium a részletekről?

A minisztérium közleménye (bár elsőre jól eldugja, hogy ténylegesen mekkora volt a februári költségvetési deficit) több magyarázó tényezőt is felsorol, ami indoklása szerint a deficit elszállása mögött áll:

Ezt írja a PM: "a februári költségvetési képet nagyban árnyalja, hogy az áfa-bevételek szezonalitása miatt február hónapban rendszerint több százmilliárd forinttal alacsonyabb bevétel képződik, mint egy átlagos hónapban. Ennek oka, hogy az előző év negyedik negyedéves bevallásához kapcsolódó áfa-kiutalásokat a költségvetés legnagyobb részben ilyenkor téríti vissza". Február végéig nyugellátásokra 1420,7 milliárd forintot fordított a kormány a dupla nyugdíjjal együtt. Februárban fizette ki ugyanis az állam a 13. havi nyugdíjat, a tárca szerint "ennek költségvetési hatása februárban – az alapnyugdíjjal együtt, a nyugdíjszerű ellátásokat is beleértve – 1041 milliárd forintot tett ki". Egyes Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) sorozatok kamatfizetési időpontja az első negyedévben esedékes, a lakosságnak kifizetett kamatkiadások jelentős növekedést mutattak februárban. A kamatkiadásokra fordított források 855,4 milliárd forintot tettek ki.

A Pénzügyminisztérium közleménye hivatalosan most először ismeri el, hogy nem lesz idén 2,9% a GDP-arányos hiánycél, a kormány ugyanis feladta azt, de igencsak sajátosan kommunikálja a hiánycél megemelését.

Azt írja ennek kapcsán a tárca, hogy "a kormány elkötelezett a hiány és az adósság csökkentése mellett. A fenntartható gazdasági növekedés érdekében a kormány a következő években 3 százalék alá csökkenti a költségvetési hiányt. Így a hiány mértéke az idei évben 4,5 százalék, jövőre 3,7 százalék, 2026-ban pedig 2,9 százalék lehet".

Mindez nem váratlan akár csak az e heti kormányzati nyilatkozatok fényében, ugyanakkor nem éppen transzparens és megfelelő közlése annak, hogy a kormány megemelte a hiánycélt. Ez ugyanis azt is jelenti, hogy teljesen újra kell(ene) írni a 2024-es költségvetés főbb tervszámait, amit a kormány eddig még nem tett meg, ennek az előkészületnek még a nyomát sem látjuk, így a frissen érkező pénzforgalmi számokat is nehezebb kontextusba helyezni. Vagyis hogy az idei megemelt 4,5%-os GDP-arányos célszámhoz hogyan viszonyulnak később az év közbeni hiányteljesülések.

Nagyon érdekes lesz látni, hogy a friss számok vajon mennyire lepték meg a kormányt, és azon belül is a Pénzügyminisztériumot. A hivatalos álláspont alapján úgy tűnik, hogy az áfabevételek miatt nem kell aggódni (ha valóban ugyanazt a szezonalitást látjuk, mint a korábbi években), valamint a megemelt nyugdíjösszegekkel is kalkulált a büdzsé. Viszont a harmadik magyarázó tétel, a lakosságnak kifizetett magas kamatok okozhattak meglepetést a kormánynak és okozhat még a későbbiekben is fejtörést.

